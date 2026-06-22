La relación entre México y Colombia será puesta a prueba con De la Espriella

Colombia y México también se encuentran en medio de la trampa del subdesarrollo o la trampa del estancamiento económico, un fenómeno que puede afectar a un país cuando perpetúa un bajo desempeño económico acompañado por el debilitamiento de la inversión fija, baja productividad, altas tasas de informalidad —por encima del 50% en los dos casos— y el debilitamiento de sus instituciones.
Durante el gobierno de Petro, la economía colombiana creció en promedio 2%. En el caso de México, registró un ritmo similar de crecimiento desde 2020, muy por debajo del ritmo en el que la población creció en el mismo periodo.
Un nuevo aliado para Estados Unidos
Colombia ha sido históricamente el socio más cercano en Sudamérica de Estados Unidos, que transfirió millones de dólares en ayuda para las fuerzas armadas y la inteligencia.
Sin embargo, desde el regreso de Donald Trump al poder, la relación sufrió de varias tensiones y se debilitó gracias a los ataques verbales constantes entre el republicano y el presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien aplicó sanciones económicas por supuestamente permitir que “florecieran los cárteles de la droga”.
A pesar de ello, ambas partes han acordado perseguir la captura y extradición de alto nivel de determinados líderes de grupos armados, incluidos algunos que participan en las actuales conversaciones de paz.
Con el triunfo de la derecha, Trump gana un nuevo aliado en la región, en la que ya cuenta con gobiernos afines en Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras y Paraguay. Todos estos países forman parte del “Escudo de las Américas”, una nueva etapa de cooperación antidrogas mediante extradiciones, inteligencia compartida y planes de seguridad.
Se espera que con el triunfo de la derecha, Colombia se integre a este mecanismo.
De la Espriella ha prometido que buscará una relación más cercana con Estados Unidos que la de su predecesor. El abogado dijo el domingo que Donald Trump le expresó "su apoyo" luego de las elecciones.
"Acabo de hablar hace unos pocos minutos con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y ha manifestado su apoyo, su reconocimiento a nuestra victoria", afirmó De la Espriella en una transmisión en vivo en la red X.