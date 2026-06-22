La relación entre México y Colombia será puesta a prueba con De la Espriella

“Aquí el problema es la ideologización de la política exterior. Entonces, en vez de que sea una política de Estado, cuyo centro son intereses nacionales y el bienestar, pues sigue siendo una política de gobierno o, incluso, un partido que hace que pues dependa mucho de la afinidad ideológica”, dice José Joel Peña, profesor de relaciones internacionales de la FES Acatlán de la UNAM.

El gobierno mexicano y la administración de Petro en Colombia compartían algunos temas en la agenda, como la defensa de la autonomía y la soberanía nacional, la crítica a la política de seguridad dictada desde Washington y la integración latinoamericana.

Sobre el último punto, Peña señala que México perderá a un aliado del espectro progresista para poder impulsar mecanismos de integración, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), un órgano en el que no participa Estados Unidos.

El especialista señala que con De la Espriella, la relación entre México y Colombia vivirá un distanciamiento diplomático, pero se mantendrá gracias al comercio exterior, que corresponde apenas al 0.5% de las exportaciones mexicanas.

“Una Colombia gobernada por la derecha podría favorecer también más la Alianza del Pacífico”, dice Peña. “Puede reactivar una integración económica y comercial”.

Los otros miembros de la Alianza del Pacífico —Chile y Perú— también cuentan con gobiernos de derecha.

Problemas en común

México y Colombia guardan relaciones diplomáticas entre ambos países que se remontan al 10 de octubre de 1821, con la designación del presidente Simón Bolívar a Miguel Santa María como representante del gobierno de Colombia en México.

“Con este acto, Colombia reconoce además la Independencia de México, constituyéndose en el primer país en otorgar dicho reconocimiento”, indica la página de la Embajada de México en Colombia.

En las últimas décadas, los países comparten problemáticas comunes. La más obvia es el narcotráfico y la criminalidad, en el que se mantiene la cooperación internacional.