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Donald Trump asistirá a la final del Mundial 2026 y entregará la copa al vencedor

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirma que el mandatario estadounidense estará en el último partido del torneo.
mar 23 junio 2026 03:02 PM
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Estados Unidos El presidente Donald Trump recibe el Premio de la Paz de la FIFA del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el Sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas el 5 de diciembre de 2025 en Washington, DC.
Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, mantiene una relación muy cercana con Donald Trump. (FOTO: Andrew Harnik/Getty Images)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá el próximo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium) a la final del Mundial 2026 y entregará la copa al equipo vencedor, anunció la FIFA a la AFP.

El presidente del principal país coorganizador del Mundial (junto a México y Canadá) no ha asistido por el momento a ninguno de los partidos que se han disputado en este Mundial.

La FIFA confirmó a la AFP lo anunciado por su presidente, Gianni Infantino, poco antes en una entrevista a un programa del canal estadounidense FOX: "Estaremos junto al presidente (Trump) disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos" en la simbólica ceremonia de entrega de la Copa del Mundo al equipo vencedor de la competición.

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No será una una novedad: en 2022, el emir de Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, hizo lo mismo, sosteniendo el trofeo junto a Gianni Infantino para entregárselo a Lionel Messi, capitán de Argentina, coronada por tercera vez en su historia tras vencer en los penales a Francia.

Y hasta para Trump este ejercicio es familiar, ya que fue él quien el año pasado entregó el trofeo del flamante Mundial de Clubes, disputado en Estados Unidos, en ese mismo estadio de East Rutherford, a los jugadores del Chelsea, vencedores de la final contra el Paris SG.

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De pie junto al Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se dirige a la reunión de invierno de la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos el 29 de enero de 2026 en Washington, DC. Infantino promovió la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será coorganizada por los Estados Unidos, Canadá y México, destacando sus posibles beneficios para las ciudades y comunidades anfitrionas.
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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Donald Trump Nueva York

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