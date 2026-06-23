El aficionado congoleño ganó fama durante la celebración de la Copa Africana de Naciones, entre diciembre de 2025 y enero de este año en Marruecos. De pie sobre uno de los asientos, con la mirada fija en el infinito, el brazo derecho levantado y el otro pegado al cuerpo, llamó la atención por su pose solemne, luciendo uno de sus trajes de colores chillones: chaqueta azul, corbata y pantalón rojo.

Su silueta se inspira en una estatua monocromo de Patrice Lumumba, primer ministro del Congo durante unos meses en 1960, instalada en su mausoleo en Kinshasa.

¿Quién fue Patrice Lumumba?

Patrice Lumumba, el primer primer ministro del estado independiente del Congo, estuvo en el poder de su país solo 10 semanas, pero fueron suficientes para que marcara la historia de la nación del centro de África.

Bajo el dominio colonial belga, Lumumba fue empleado de correos y luego vendedor de cerveza.

En su juventud, Lumumba escribió un libro inteligente e incluso humorístico, Congo, Mon Pays (Congo, mi país), sobre las tribulaciones de su país bajo el control de Bélgica, en el que parecía ver el futuro del Congo como un esfuerzo cooperativo con los belgas para pasar del paternalismo, el tribalismo y el colonialismo a la independencia y la unidad nacional.

Como líder del Mouvement National Congolais (Movimiento Nacional Congoleño), fue arrestado por los belgas por primera y única vez después de una ruidosa manifestación en Stanleyville en 1959, y fue liberado para participar en la Mesa Redonda de Bruselas convocada apresuradamente, que preparó el escenario para la independencia del Congo.

Lumumba fue liberado de prisión en 1960 para participar en la Mesa Redonda de Bruselas convocada apresuradamente, que preparó el escenario para la independencia del Congo. (FOTO: Keystone/Getty Images)

“A medida que se acercaba la independencia, fue nominado como primer ministro”, indica la biografía de Lumumba en el sitio web de Naciones Unidas. Tenía 34 años.

El líder independentista encontró su primera gran oportunidad el 30 de junio de 1960, durante la ceremonia de Independencia. En esta, el rey Baudoin de Bélgica dio un discurso paternalista en el que enaltecía los logros de su abuelo, Leopold II, cuyas reiteradas violaciones a cualquier derecho humano en el Congo fueron el episodio más terrible de la historia colonial europea.