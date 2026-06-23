El fan más famoso de la selección de República Democrática del Congo ya se encuentra en México. Michel Kuka Mboladinga, mejor conocido como Lumumba VEA, publicó en sus redes sociales el lunes que ya se encuentra en Guadalajara, donde su equipo disputará su segundo juego en el Mundial 2026.
Lumumba VEA se encontró con un aficionado de Colombia que no dejaba de hablarle sobre el encuentro de esta noche a su llegada al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, de acuerdo con un video publicado en su cuenta de Instagram.
El aficionado congoleño ganó fama durante la celebración de la Copa Africana de Naciones, entre diciembre de 2025 y enero de este año en Marruecos. De pie sobre uno de los asientos, con la mirada fija en el infinito, el brazo derecho levantado y el otro pegado al cuerpo, llamó la atención por su pose solemne, luciendo uno de sus trajes de colores chillones: chaqueta azul, corbata y pantalón rojo.
Su silueta se inspira en una estatua monocromo de Patrice Lumumba, primer ministro del Congo durante unos meses en 1960, instalada en su mausoleo en Kinshasa.
¿Quién fue Patrice Lumumba?
Patrice Lumumba, el primer primer ministro del estado independiente del Congo, estuvo en el poder de su país solo 10 semanas, pero fueron suficientes para que marcara la historia de la nación del centro de África.
Bajo el dominio colonial belga, Lumumba fue empleado de correos y luego vendedor de cerveza.
En su juventud, Lumumba escribió un libro inteligente e incluso humorístico,Congo, Mon Pays (Congo, mi país),sobre las tribulaciones de su país bajo el control de Bélgica, en el que parecía ver el futuro del Congo como un esfuerzo cooperativo con los belgas para pasar del paternalismo, el tribalismo y el colonialismo a la independencia y la unidad nacional.
Como líder del Mouvement National Congolais (Movimiento Nacional Congoleño), fue arrestado por los belgas por primera y única vez después de una ruidosa manifestación en Stanleyville en 1959, y fue liberado para participar en la Mesa Redonda de Bruselas convocada apresuradamente, que preparó el escenario para la independencia del Congo.
“A medida que se acercaba la independencia, fue nominado comoprimer ministro”, indica la biografía de Lumumba en el sitio web de Naciones Unidas. Tenía 34 años.
El líder independentista encontró su primera gran oportunidad el 30 de junio de 1960, durante la ceremonia de Independencia. En esta, el rey Baudoin de Bélgica dio un discurso paternalista en el que enaltecía los logros de su abuelo, Leopold II, cuyas reiteradas violaciones a cualquier derecho humano en el Congo fueron el episodio más terrible de la historia colonial europea.
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Lumumba, ya como primer ministro, respondió con una dura denuncia a la crueldad del colonialismo belga. "Hemos conocido", dijo, "ironías, insultos y golpes, que tuvimos que soportar mañana, mediodía y noche porque éramos negros”.
Este discurso lo convirtió inmediatamente en el líder del país naciente.
“Los belgas estaban horrorizados. No habían hecho absolutamente ningún esfuerzo para preparar a los congoleños para la independencia con la creencia de que después de que pasara, las cosas continuarían como antes. Su nuevo primer ministro claramente no tenía intención de dejar que eso sucediera”, indica Naciones Unidas.
Solo 75 días después, fue derrocado, con el apoyo de Estados Unidos. Lumumba fue hecho prisionero en noviembre de 1960. Los separatistas de la región sur de Katanga y mercenarios belgas lo ejecutaron junto a sus colaboradores Maurice Mpolo y Joseph Okito el 17 de enero de 1961.
El asesinato fue condonado por Washington, que temía que Lumumba se convirtiera en un Fidel Castro africano, después de que el líder congoleño buscara apoyo en la Unión Soviética, de acuerdo con la biografía de Naciones Unidas.
Los cuerpos de Lumumba, Mpolo y Okito nunca fueron hallados, pues fueron colocados en ácido para que se disolvieran.
Pasaron décadas antes de que se descubriera que un resto había sido conservado en Bélgica, cuando un oficial de policía de ese país que participó en la muerte de Lumumba se jactó de sus acciones en los medios de comunicación.
Un diente, lo único que quedó del cuerpo de Lumumba, que este policía tenía en su poder,fue incautado en 2016 por la justicia belga.
Bélgica restituyó a familiares los últimos restos del héroe independentista de la República Democrática del Congo el 20 de junio de 2022, como un paso para cerrar su violento pasado colonial.
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Un homenaje al orgullo congoleño
Mboladinga ganó miles de seguidores en redes sociales. En Instagram, 192,000 cuentas siguen a Lumumba VEA. Tras ganar fama a principios de años, fue nombrado como embajador oficial de la selección congoleña, que logró su calificación a la Copa del Mundo de fútbol por primera vez desde 1974.
Para sus compatriotas, la encarnación de Patrice Lumumba hecha por Mboladinga es un "orgullo", afirmó Houssen Ilunga, aficionado congoleño de 24 años, a la AFP al final de la Copa Africana.
Michel Kuka Mboladinga es "nuestro hermano", apuntó por su parte Laetitia Malula, aficionada de 30 años del país centroafricano.
Jered Bitobo, aficionado de 35 años, afirmó que conoce "muy bien" a Michel Kuka Mboladinga, quien habría comenzado a ejercer el rol de estatua hace varios años para el AS Vita Club, un club congoleño.
"Es un mensaje fuerte, a nivel internacional como local. La mano abierta es un signo de paz y necesitamos paz en nuestro país", señaló a la agencia francesa.
Afirma desconocer el origen exacto de la inspiración de Michel Kuka Mboladinga, pero destaca el parecido físico con Patrice Lumumba y establece eventuales vínculos familiares entre el antiguo primer ministro y el aficionado.
"Una vez le pregunté: '¿Pero por qué no miras también los partidos?' Me dijo: 'Yo rezo al Señor, para que pueda acompañar a nuestro equipo, para que podamos ganar’".
¿Cuál es la historia de República Democrática del Congo en los mundiales?
La República Democrática del Congo se presentó en la Copa del Mundo 2026 y lo hace por primera vez bajo este nombre. El país cuenta con una participación anterior en Alemania 1974, cuando disputó la justa bajo el nombre de Zaire.
El presidente Joseph-Désiré Mobutu —quien estuvo detrás de la muerte de Lumumba— decidió en 1971 cambiar el nombre del país a República de Zaire, cuya traducción es “el río que se traga todos los ríos”, proveniente del kikongo, una lengua bantú.
Zaire compartió grupo con Escocia, Yugoslavia y Brasil, quienes golearon a los africanos en cada uno de sus juegos, en donde además no pudo hacer ni una anotación.
El primer encuentro fue ante Escocia, que los venció 2-0; la segunda jornada trajo una de las mayores goleadas en las Copas del Mundo, con Yugoslavia aplastándolos 9-0; por último, cerraron su participación en la justa ante la entonces campeona defensora Brasil, quien los despidió del torneo con un 3-0 en contra.
El régimen de Mobutu fue derrocado en 1997. Entonces, el país volvió al nombre que adoptó al inicio de su vida independiente: República Democrática del Congo.