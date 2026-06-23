Con De la Espriella en Colombia, Trump gana un nuevo aliado en Latinoamérica

Trump explicó a la prensa luego en el Despacho Oval que De la Espriella lo llamó para agradecerle su apoyo el domingo tras conocerse los resultados de la segunda vuelta de los comicios.

"Cuando la gente me aprecia, los aprecio. Así de simple. Me dijo cosas lindas acerca de mí y acerca del trabajo que hemos hecho en Estados Unidos", comentó.

Washington "espera impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos", indicó el domingo el secretario de Estado, Marco Rubio, poco después de anunciarse provisionalmente el triunfo del abogado conservador de 47 años.

Más aliados latinoamericanos

Colombia, principal productor mundial de cocaína, vuelve a ser gobernada por un aliado de Estados Unidos en un momento en que Trump intensifica la persecución contra las mafias en la región.

Con Petro, las relaciones con Washington se tensaron y Colombia fue marginada de la alianza anticrimen "Escudo de las Américas", integrada por países americanos y liderada por Trump.

"Podemos observar una tendencia regional hacia gobiernos que buscan una relación más cercana con Washington. No necesariamente es un fenómeno exclusivamente ideológico, sino también geopolítico", señaló Gerardo Herrera, académico del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana, en un comunicado.

Esta tendencia ya se observa en distintos países de Latinoamérica y podría fortalecerse conforme avancen los procesos electorales pendientes en la región.

En el último año, Bolivia, Chile y Honduras han elegido a gobiernos de derecha, más afines a Washington que las anteriores administraciones de izquierda. En Costa Rica, los votantes eligieron dar continuidad al proyecto de gobierno de derecha.

Ante este escenario, el académico consideró que la evolución política latinoamericana durante los próximos años estará marcada por la interacción entre tres grandes temas: seguridad, crecimiento económico y relación con Estados Unidos.