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Iván Cepeda concede el triunfo de las elecciones de Colombia a Abelardo de la Espriella

El abogado de extrema derecha superó al candidato de izquierda por menos de un punto porcentual en los comicios más reñidos desde la imposición de la segunda vuelta electoral en 1994.
mié 24 junio 2026 09:34 AM
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El candidato presidencial de Colombia para el gobernante partido Pacto Histórico, Iván Cepeda, celebra una conferencia de prensa el día después de la segunda secesión de las elecciones presidenciales, en Bogotá el 22 de junio de 2026.
"Asumiremos, de ser necesario, la resistencia y la desobediencia civil pacífica", dijo Cepeda, que prometió rechazar "cualquier intento de sometimiento autoritario". (FOTO: RAUL ARBOLEDA/AFP)

El candidato izquierdista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, reconoció el miércoles el triunfo del ultraderechista Abelardo de la Espriella, tres días después del balotaje más reñido de la historia del país.

De acuerdo con el conteo preliminar difundido el domingo de las elecciones, el senador oficialista perdió por menos de un punto porcentual. Pero dijo que solo aceptaría los resultados después del escrutinio final, que está cerca de concluir.

Luego de las elecciones se desataron protestas y choques entre simpatizantes de Cepeda y la policía antidisturbios en ciudades como Bogotá y Cali.

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"He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República", dijo este miércoles el senador en rueda de prensa en Bogotá. "Lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos", añadió.

El presidente Gustavo Petro, aliado de Cepeda, denunció presuntas vulneraciones al software de la autoridad electoral y planteó la posibilidad de que se anulara la votación por la "intervención directa" de Estados Unidos, después de que Donald Trump manifestara apoyo a De la Espriella.

La Registraduría, entidad encargada de las elecciones, sin embargo, afirmó el martes que el avance del escrutinio demostraba coincidencia en un 99.9% con el preconteo del domingo.

Además, la misión de la Unión Europea que desplegó 150 observadores electorales en la segunda vuelta descartó "irregularidades".

De la Espriella, un abogado millonario que nunca había sido electo para un cargo público, promete mano dura contra el crimen y tiene un discurso radical contra la izquierda, que ascendió al poder por primera vez con Petro, en 2022.

"Asumiremos, de ser necesario, la resistencia y la desobediencia civil pacífica", dijo Cepeda, que prometió rechazar "cualquier intento de sometimiento autoritario".

Cepeda había llamado el lunes a "la calma" tras las protestas en las que fueron quemadas banderas de Estados Unidos y llantas.

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Colombia Elecciones presidenciales

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