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Internacional

Europa enfrenta olas de calor arriba de los 40 grados, crecen urgencias hospitalarias

Las temperaturas récord han disparado las necesidades hospitalarias de adultos mayores y niños.
sáb 27 junio 2026 03:22 PM
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Europa enfrenta olas de calor con temperaturas récord
La ola de calor se desplaza hacia el noreste del continente europeo, generando una alerta máxima para los países de Suiza, Alemania, Austria y Hungría. (VALERY HACHE/AFP)

Diversos países europeos como Francia, Alemania, Dinamarca o Los Balcanes, enfrentaron este sábado una importante ola de calor que sobrepasó los 40 grados centígrados.

Las altas temperaturas no solo ponen en riesgo la resistencia de la población, sino también de los sistemas de salud.

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La ola de calor se desplaza hacia el noreste del continente europeo, generando una alerta máxima para los países de Suiza, Alemania, Austria y Hungría.

Previamente, el fenómeno meteorológico afectó al sur de Inglaterra, España e Italia.

Se estima que más de 404 millones de habitantes están expuestos a temperaturas superiores de 30 grados.

La estación meteorológica de Drewitz, en el Este de Alemania, registró una temperatura de 41.5 °centígrados hacia las 16:30 horas (local), informó un portavoz del DWD a la AFP.

Así, superó el récord anterior, de 41,3 °C, registrado el viernes en Saarbrücken, en el suroeste del país.

En Dinamarca, el Instituto Meteorológico de Danés (DMI) informó que había registrado la temperatura más elevada desde que comenzaron las mediciones, en el siglo XIX.

"Con 36,6°C al norte de Odense, tenemos el día más caluroso jamás registrado desde que empezaron las mediciones, en 1874", señaló el DMI en una publicación en X.

En Suiza, la ciudad de Basilea registró este sábado 39 grados, la temperatura más elevada registrada en un mes de junio en el país.

Se trató del tercer día consecutivo de registros récord de calor en Suiza para el mes de junio.

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Hospitales ‘asolados’ por el calor

En París, las llamadas a los servicios de urgencias médicas aumentaron un 80% en la última semana.

El responsable de salud en el municipio parisino, Antoine Alibert, indicó el sábado que los hospitales de la capital francesa atraviesan una "saturación excepcional".

“Se ve que las camillas se acumulan en los pasillos", dijo. "Estamos inmersos en plena crisis sanitaria", añadió.

Según AP-HP (Asistencia Pública - Hospitalaria de París) el sistema de emergencia operó el sábado a un nivel excepcionalmente elevado, por décimo día consecutivo.

Las personas mayores de 75 años constituyeron la mayor parte de las urgencias médicas; aunque también fue elevado el número de consultas pediátricas.

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