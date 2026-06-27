Europa enfrenta olas de calor arriba de los 40 grados, crecen urgencias hospitalarias

La ola de calor se desplaza hacia el noreste del continente europeo, generando una alerta máxima para los países de Suiza, Alemania, Austria y Hungría.

Previamente, el fenómeno meteorológico afectó al sur de Inglaterra, España e Italia.

Se estima que más de 404 millones de habitantes están expuestos a temperaturas superiores de 30 grados.

La estación meteorológica de Drewitz, en el Este de Alemania, registró una temperatura de 41.5 °centígrados hacia las 16:30 horas (local), informó un portavoz del DWD a la AFP.

Así, superó el récord anterior, de 41,3 °C, registrado el viernes en Saarbrücken, en el suroeste del país.

En Dinamarca, el Instituto Meteorológico de Danés (DMI) informó que había registrado la temperatura más elevada desde que comenzaron las mediciones, en el siglo XIX.

"Con 36,6°C al norte de Odense, tenemos el día más caluroso jamás registrado desde que empezaron las mediciones, en 1874", señaló el DMI en una publicación en X.

En Suiza, la ciudad de Basilea registró este sábado 39 grados, la temperatura más elevada registrada en un mes de junio en el país.

Se trató del tercer día consecutivo de registros récord de calor en Suiza para el mes de junio.