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Internacional

Nuevos bombardeos: Irán y EU se acusan mutuamente de violación de acuerdo

Apenas hace unos minutos, el presidente Donald Trump, dijo que Irán “no existirá más” si EU decide escalar nuevamente sus ataques.
sáb 27 junio 2026 05:50 PM
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Nuevos bombardeos: Irán acusa a EU por violación de acuerdo
Un nuevo bloqueo al Estrecho de Ormuz podría terminar de romper el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. (-/AFP)

El acuerdo de paz que iniciaron Estados Unidos e Irán hace apenas poco más de una semana, y que debería lograr nuevos acuerdos en 60 días para terminar el conflicto armado está por romperse en cualquier momento.

Irán acusó al país estadounidense de violar flagrantemente el protocolo de acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente al iniciar nuevos bombardeos.

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El fuego cruzado renueva las dudas sobre los esfuerzos desplegados para mantener abierto el Estrecho de Ormuz, estratégico para el comercio de petróleo y gas mundial, justo cuando ambas partes han entrado en una fase de negociaciones para alcanzar un acuerdo final.

Inicialmente se dio a conocer un ataque contra un buque comercial que transitaba por el Estrecho de Ormuz por un proyecto no identificado; a lo que Estados Unidos respondió y afirmó haber atacado lugares de almacenamiento y misiles de drones y emplazamientos de radares costeros en Irán.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución, que son el ejército ideológico de la república islámica, anunciaron este sábado haber atacado posiciones estadounidenses presentes en la región. "Si la agresión se repite, nuestra respuesta será más amplia", advirtieron.

El vicepresidente estadounidense JD Vance dijo que Irán firmó un acuerdo de ‘alto al fuego’ y que si tienen algún desacuerdo deben externarlo y no generar más violencia.

Por su parte, el presidente Donald Trump calificó el ataque contra el carguero de "violación estúpida" del alto al fuego.

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Estrecho de Ormuz en riesgo

Tras el ataque del buque, el tráfico marítimo en el estrecho continúa abierto por Irán tras el protocolo de acuerdo.

No obstante, varios barcos siguieron una ruta no aprobada por Teherán, pese a que la autoridad marítima iraní había advertido que "todo paso fuera del marco definido no se beneficiaría de las garantías de paso seguro", aseguró HA Hellyer, del Royal United Services Institute de Londres.

La Organización Marítima Internacional (OMI) indicó que el proceso de evacuación de unos 600 barcos, con 11.000 marinos a bordo bloqueados en el Golfo desde el inicio de la guerra, se reanudará en cuanto se obtengan "confirmaciones adicionales" sobre las garantías de seguridad.

Desde el martes, unos 2.500 marinos y 115 buques han sido evacuados, según la OMI.

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