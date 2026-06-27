Nuevos bombardeos: Irán y EU se acusan mutuamente de violación de acuerdo

El fuego cruzado renueva las dudas sobre los esfuerzos desplegados para mantener abierto el Estrecho de Ormuz, estratégico para el comercio de petróleo y gas mundial, justo cuando ambas partes han entrado en una fase de negociaciones para alcanzar un acuerdo final.

Inicialmente se dio a conocer un ataque contra un buque comercial que transitaba por el Estrecho de Ormuz por un proyecto no identificado; a lo que Estados Unidos respondió y afirmó haber atacado lugares de almacenamiento y misiles de drones y emplazamientos de radares costeros en Irán.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución, que son el ejército ideológico de la república islámica, anunciaron este sábado haber atacado posiciones estadounidenses presentes en la región. "Si la agresión se repite, nuestra respuesta será más amplia", advirtieron.

El vicepresidente estadounidense JD Vance dijo que Irán firmó un acuerdo de ‘alto al fuego’ y que si tienen algún desacuerdo deben externarlo y no generar más violencia.

Por su parte, el presidente Donald Trump calificó el ataque contra el carguero de "violación estúpida" del alto al fuego.