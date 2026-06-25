"Todo se desplomó": desde el papa León hasta Estados Unidos envían ayuda a Venezuela tras terremotos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó en la Mañanera del Pueblo que enviará un equipo de rescate de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el objetivo de apoyar en las labores de rescate.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional y personal de sanidad para llegar a Venezuela, una vez instalados ahí, hablar con las autoridades, determinaremos mañana mismo, si se envía personal adicional que se requiera”, expresó la jefa del Ejecutivo este 25 de junio .

Delcy Rodríguez informó que se creará un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reconstruir infraestructura, hospitales y viviendas. En conferencia de prensa, la mandataria venezolana agradeció las muestras de apoyo que ha recibido por parte de diversos presidentes del mundo, entre ellos, Rusia, China, Brasil, Belice, entre otros.

Expresamos nuestro profundo agradecimiento al Presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, por su mensaje de condolencias y solidaridad ante las trágicas consecuencias del terremoto ocurrido en Venezuela. — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

Papa envía 114,000 dólares a Venezuela

El papa León XIV envió una ayuda de emergencia de 100,000 euros (114,000 dólares) a Venezuela, golpeado por un violento terremoto, anunció este jueves el Vaticano, mientras el país afronta un elevado balance de víctimas todavía incierto, además de importantes daños materiales.

Esta suma, desembolsada por la Limosnería Apostólica -el organismo de la Santa Sede encargado de las obras de caridad del papa y de la asistencia a poblaciones en dificultad- constituye "una primera contribución" destinada a apoyar las labores de socorro, informó Vatican News, el portal oficial de noticias del Vaticano.

Países que enviarán ayuda a Venezuela

El gobierno de Estados Unidos ofrecerá una respuesta "integral" para ayudar a Venezuela a afrontar las consecuencias de los terremotos del miércoles que dejaron como mínimo 164 muertos, declaró el jueves el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Tendremos una respuesta integral del gobierno. Será importante, rápida y eficaz", declaró a los periodistas durante una visita a Baréin.

Portugal está listo para enviar a Venezuela una misión de ayuda de emergencia integrada por 50 rescatistas, anunció este jueves el ministro de Relaciones Exteriores, Paulo Rangel.

"Hay un equipo de 50 personas, quizá 53, preparándose desde primera hora de la mañana", declaró Rangel al canal de televisión CNN Portugal.

El dispositivo estaría compuesto por unidades de la gendarmería especializadas en operaciones de rescate, equipos de protección civil, policías con perros de búsqueda, así como personal médico, precisó.

El despliegue dependerá de la coordinación logística con las autoridades venezolanas.

Por el momento, el gobierno portugués no tiene constancia de víctimas entre sus ciudadanos residentes en Venezuela.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció que enviará ayuda humanitaria y equipos de rescate a Venezuela.

"Acabo de conversar por teléfono con la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez, para transmitirle la solidaridad de Chile en los difíciles momentos que enfrenta el pueblo venezolano", dijo Kast en una publicación en 𝕏.

Unos residentes permanecen junto a escombros y enseres domésticos frente a edificios de apartamentos dañados tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, ubicada a 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026. (Foto: AFP)

Francia enviará 85 socorristas a Venezuela, donde dos potentes terremotos casi consecutivos dejaron decenas de muertos, informó el presidente Emmanuel Macron, tras hablar con su par venezolana, Delcy Rodríguez.

Estados Unidos y numerosos países de todo el mundo, especialmente de América Latina, ofrecieron su ayuda a Venezuela luego de que dos potentes terremotos causaran el miércoles al menos 164 muertos y casi un millar de heridos.

Macron expresó a Rodríguez, durante una conversación este jueves, "la solidaridad de Francia con el pueblo venezolano" y su disposición, "junto a sus socios europeos", a prestar ayuda, escribió en la red social 𝕏.

"Un equipo de rescatistas franceses especializados en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas será desplegado de inmediato", agregó el presidente francés.