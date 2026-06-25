"Todo se desplomó": desde el papa León hasta Estados Unidos envían ayuda a Venezuela tras terremotos

Al menos 164 personas murieron y casi un millar resultaron heridas por los dos potentes terremotos del miércoles en Venezuela, que provocaron el derrumbe de decenas de edificios, cortes eléctricos y pánico en la población. De acuerdo con los reportes más recientes, es el sismo más potente desde el año 1900.
La zona más castigada por la doble sacudida fue el estado de La Guaira, en el norte del país. Un equipo de la AFP en esa zona costera observó decenas de edificios colapsados o muy dañados. No había luz y la población pedía ayuda para rescatar a personas atrapadas entre los escombros.
La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que tras los dos terremotos que sacudieron Venezuela y que han dejado 164 muertos y cientos de heridos y damnificados, ha generado una respuesta internacional por parte de diversos gobiernos para apoyar en las labores de rescate.
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó en la Mañanera del Pueblo que enviará un equipo de rescate de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el objetivo de apoyar en las labores de rescate.
“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional y personal de sanidad para llegar a Venezuela, una vez instalados ahí, hablar con las autoridades, determinaremos mañana mismo, si se envía personal adicional que se requiera”, expresó la jefa del Ejecutivo este 25 de junio .
Delcy Rodríguez informó que se creará un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reconstruir infraestructura, hospitales y viviendas. En conferencia de prensa, la mandataria venezolana agradeció las muestras de apoyo que ha recibido por parte de diversos presidentes del mundo, entre ellos, Rusia, China, Brasil, Belice, entre otros.
Expresamos nuestro profundo agradecimiento al Presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, por su mensaje de condolencias y solidaridad ante las trágicas consecuencias del terremoto ocurrido en Venezuela.
El papa León XIV envió una ayuda de emergencia de 100,000 euros (114,000 dólares) a Venezuela, golpeado por un violento terremoto, anunció este jueves el Vaticano, mientras el país afronta un elevado balance de víctimas todavía incierto, además de importantes daños materiales.
Esta suma, desembolsada por la Limosnería Apostólica -el organismo de la Santa Sede encargado de las obras de caridad del papa y de la asistencia a poblaciones en dificultad- constituye "una primera contribución" destinada a apoyar las labores de socorro, informó Vatican News, el portal oficial de noticias del Vaticano.
Países que enviarán ayuda a Venezuela
El gobierno de Estados Unidos ofrecerá una respuesta "integral" para ayudar a Venezuela a afrontar las consecuencias de los terremotos del miércoles que dejaron como mínimo 164 muertos, declaró el jueves el secretario de Estado, Marco Rubio.
"Tendremos una respuesta integral del gobierno. Será importante, rápida y eficaz", declaró a los periodistas durante una visita a Baréin.
Portugal está listo para enviar a Venezuela una misión de ayuda de emergencia integrada por 50 rescatistas, anunció este jueves el ministro de Relaciones Exteriores, Paulo Rangel.
"Hay un equipo de 50 personas, quizá 53, preparándose desde primera hora de la mañana", declaró Rangel al canal de televisión CNN Portugal.
El dispositivo estaría compuesto por unidades de la gendarmería especializadas en operaciones de rescate, equipos de protección civil, policías con perros de búsqueda, así como personal médico, precisó.
El despliegue dependerá de la coordinación logística con las autoridades venezolanas.
Por el momento, el gobierno portugués no tiene constancia de víctimas entre sus ciudadanos residentes en Venezuela.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció que enviará ayuda humanitaria y equipos de rescate a Venezuela.
"Acabo de conversar por teléfono con la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez, para transmitirle la solidaridad de Chile en los difíciles momentos que enfrenta el pueblo venezolano", dijo Kast en una publicación en 𝕏.
Francia enviará 85 socorristas a Venezuela, donde dos potentes terremotos casi consecutivos dejaron decenas de muertos, informó el presidente Emmanuel Macron, tras hablar con su par venezolana, Delcy Rodríguez.
Estados Unidos y numerosos países de todo el mundo, especialmente de América Latina, ofrecieron su ayuda a Venezuela luego de que dos potentes terremotos causaran el miércoles al menos 164 muertos y casi un millar de heridos.
Macron expresó a Rodríguez, durante una conversación este jueves, "la solidaridad de Francia con el pueblo venezolano" y su disposición, "junto a sus socios europeos", a prestar ayuda, escribió en la red social 𝕏.
"Un equipo de rescatistas franceses especializados en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas será desplegado de inmediato", agregó el presidente francés.
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"Todo se desplomó"
"Fue terrible. Todo, todo se desplomó", lamenta Yilsmaris Blanco mientras observa pávida el desastre en que quedó convertida Catia la Mar, una de las localidades más afectadas por el doble terremoto que arrasó decenas de edificios en el estado venezolano La Guaira.
"Le damos gracias a Dios porque estamos vivos, pero hay personas que están ahorita sufriendo con sus familiares tapiados, con sus familiares pisados que no los pueden sacar", aseguró a la AFP esta mujer de 39 años.
Dos sismos consecutivos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela la noche del miércoles y provocaron la muerte de al menos 164 personas y casi mil heridos, además de un número indeterminado de desaparecidos entre escombros en varias zonas del país.
La Guaira, a 40 minutos de Caracas y frente al Caribe, es la región más afectada del país, donde se encuentra el aeropuerto internacional de Maiquetía. El gobierno la declaró "zona de desastre" para atender la emergencia.
"No tenemos nada, ahorita no tenemos nada, ni siquiera fuerza, ni valor para meternos ahí, imagínate tú", cuenta Larry Rojas, de 49 años y uno de los miles de residentes afectados en una zona de Catia la Mar de casi 200 torres residenciales.
Algunos de esos edificios se mantienen en pie como pueden, con grandes grietas y paredes abiertas visibles desde el exterior, constató un equipo de la AFP en un recorrido por el lugar.
"Necesitamos que vengan a ayudarnos. Hay gente viva ahí, hay gente muerta", dijo Paola Sanoja, de 31 años, apuntando a un edificio que quedó torcido y con los apartamentos al descubierto, donde uno de sus familiares está desaparecido.
"Necesitamos saber de nuestros familiares", vocifera, junto a otra mujer que llora desconsolada. Al fondo, decenas de personas se arremolinan en torno el edificio que ha quedado en pie, al costado de una avenida ajetreada de motocicletas y autos que tocan bocina.
Decenas de otros edificios quedaron totalmente colapsados y reducidos a escombros.
"Mi casa se cayó completa, perdí familia, se murió mi suegra, tengo a mi hija desaparecida", dijo Jean Alexander Capote, 48 años, residente de Catia la Mar.
Muchos vecinos pasaron la noche en las calles. El jueves por la mañana, todavía no había electricidad en buena parte de la región.
En Playa Grande, Dani Rizo reclamaba ayuda para rescatar a una niña a la que escuchaban desde hacía horas bajo los escombros de una vivienda colapsada.
"Está atrapada desde anoche, si vienen (con ayuda) la podemos sacar, necesitamos una retroexcavadora", dijo desesperado este residente de 48 años.
8 millones de personas necesitan ayuda en Venezuela: ONU
La ONU está "completamente movilizada" tras el doble terremoto en Venezuela y los próximos días requerirán un "esfuerzo colectivo masivo para apoyar la respuesta liderada por el Gobierno y ayudar a las comunidades" afectadas, afirmó este jueves el jefe de operaciones humanitarias de Naciones Unidas.
En un comunicado, Tom Fletcher recordó "que casi ocho millones de personas en Venezuela necesitaban ayuda humanitaria" antes de las sacudidas devastadoras.
Sobre el terreno la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) "coordina el despliegue rápido de equipos de búsqueda y rescate urbano de toda la comunidad internacional".
"Envío asimismo un equipo de respuesta rápida para reforzar al equipo de OCHA en el país", añadió.
"Este desastre corre el riesgo de profundizar las vulnerabilidades existentes" por lo que "el apoyo internacional sostenido a las organizaciones humanitarias que responden en el terreno es esencial y urgente", dijo Fletcher.