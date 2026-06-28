El jefe de Gabinete de Milei renuncia acorralado por un escándalo de corrupción

El funcionario de 46 años, una de las figuras más cercanas al mandatario, lleva más de tres meses en el ojo de la tormenta por revelaciones sobre compras de inmuebles y viajes onerosos luego de su llegada a la función pública en diciembre de 2023.

La justicia, la oposición y aliados del gobierno exigen conocer el origen del dinero, luego de que el ahora exfuncionario reconociera haber ocultado medio millón de dólares.

"Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar", dijo entonces al atribuir el dinero a inversiones en criptomonedas entre 2014 y 2018.

La hermana del presidente y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, respondió en X: "Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto".

La oposición, sin embargo, saluda la decisión: "Adorni se va y está bien porque es un chorro (ladrón)", escribió en X la diputada opositora por el peronismo Kelly Olmos.

La explicación de Adorni sobre sus inversiones se topó rápidamente con viejos videos en los que él habla de criptomonedas que contradecían sus declaraciones recientes, y con sus propios dichos ante el Poder Legislativo en abril, cuando afirmó de manera categórica que "nunca existió ocultación alguna" de su patrimonio.

Milei nombra un nuevo jefe de gabinete

Milei designó este domingo a Diego Santilli, hasta ahora ministro del Interior, como nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Adorni.

"Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros Diego Santilli y la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 horas.", anunció Milei en su cuenta de X, junto a una foto con Santilli y su hermana Karina.

Santilli, de 59 años y extensa trayectoria política, inició su carrera en el peronismo antes de sumarse al partido de derecha PRO, con el que ocupó cargos como vicejefe de Gobierno (2015-2021) y ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires (2018-2021). También fue senador y diputado nacional desde 2002 hasta el año pasado.