México se convirtió en ese momento en uno de los destinos elegidos para muchas de las personas que huyeron de la persecución de la dictadura. De obreros a académicos, miles de personas llegaron al país norteamericano en busca de asilo.

La tradición mexicana de brindar asilo político y refugio a los perseguidos por regímenes autoritarios comenzó en la década de 1940, cuando el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas recibió a los derrotados en la Guerra Civil Española y se extendió a los perseguidos por las dictaduras militares en Sudamérica de la segunda mitad del siglo XIX.

Poco antes de la dictadura en Argentina, México abrió sus puertas al exilio chileno que huía de la represión encabezada por Augusto Pinochet en Chile. Entre los asilados se encontraba la familia del presidente Salvador Allende, destituido por el golpe de 1973, y de varios miembros de su gabinete.

Esta es la historia de asilo brindado a los argentinos.

La embajada mexicana en Buenos Aires abre sus puertas

La embajada de México en Argentina, ubicada en el exclusivo barrio de Belgrano, en la capital argentina, se convirtió en el primer asilo para decenas de personaS. (FOTO: embamex.sre.gob.mx)

La salida de argentinos hacia México comenzó dos años antes que la dictadura, con la salida de perseguidos por razones políticas y gremiales en 1974, poco después de la muerte del presidente Juan Perón. Entonces, las primeras familias solicitaron asilo formalmente ante la representación diplomática mexicana en Buenos Aires.

La embajada de México en Argentina, ubicada en el exclusivo barrio de Belgrano, en la capital argentina, se convirtió en el primer asilo para decenas de personas tan pronto inició la dictadura de una junta cívico militar encabezada por Jorge Videla.

“El presidente (Luis) Echeverría me llamó, me dio instrucciones muy concretas con relación al asilo… a las posibilidades de asilo, que tenía que estar muy, muy generoso y muy abierto a todas estas posibilidades… me dijo: ‘se aproximan momentos difíciles para la Argentina, queremos que usted recuerde que la política de México ha sido siempre de puertas abiertas y de generosidad’”, dijo el entonces embajador de México en Argentina, Roque González Salazar.