El nuevo Air Force One de Trump: el avión de Catar que despierta dudas de seguridad

La Fuerza Aérea de Estados Unidos recibió este viernes el nuevo Air Force One, un Boeing 747 modificado que fue donado por Catar y que estará destinado al transporte del presidente Donald Trump. La incorporación de la aeronave ocurre en medio de cuestionamientos sobre los posibles riesgos de seguridad y las implicaciones éticas de aceptar un avión procedente de un gobierno extranjero.
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De acuerdo con un comunicado oficial, el aparato ya fue adaptado con las modificaciones solicitadas por el gobierno estadounidense y entró formalmente en servicio. La aeronave luce una nueva combinación de colores rojo, blanco y azul, además de la inscripción “Estados Unidos de América” en el fuselaje.
La Fuerza Aérea informó que el avión iniciará una etapa de vuelos de prueba y puesta en servicio antes de integrarse de manera gradual a la flota presidencial. Estas operaciones permitirán verificar que cumple con todos los requisitos necesarios para garantizar el traslado seguro del mandatario estadounidense.
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El avión de Catar que genera polémica
La llegada del nuevo Air Force One donado por Catar ha provocado un intenso debate en Washington. El valor de la aeronave, estimado en varios cientos de millones de dólares, ha despertado interrogantes sobre los límites que establece la Constitución estadounidense respecto a los obsequios recibidos por funcionarios de alto nivel provenientes de gobiernos extranjeros.
La mayoría de los reportes coinciden en que el Boeing 747-8 que pertenecía a la familia real de Catar está valuado en alrededor de 400 millones de dólares.
Además de las preocupaciones éticas, especialistas han señalado posibles riesgos de seguridad debido a que el avión perteneció originalmente a otro Estado antes de ser incorporado a la flota presidencial de Estados Unidos.
Los sistemas de defensa del Air Force One
Las aeronaves utilizadas como Air Force One cuentan con algunos de los sistemas de protección más avanzados del mundo. Entre sus capacidades destacan equipos de guerra electrónica diseñados para interferir radares enemigos y sistemas de rastreo infrarrojo.
También incorporan mecanismos de defensa capaces de desplegar fragmentos metálicos para desviar misiles guiados por radar, así como señuelos infrarrojos que dificultan el seguimiento de misiles de búsqueda térmica.
Con estas adecuaciones, el nuevo Boeing 747 presidencial comenzará el proceso de certificación y evaluación operativa antes de convertirse en una pieza central del transporte aéreo de Donald Trump.