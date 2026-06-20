El nuevo Air Force One de Trump: el avión de Catar que despierta dudas de seguridad

El avión de Catar que genera polémica

La llegada del nuevo Air Force One donado por Catar ha provocado un intenso debate en Washington. El valor de la aeronave, estimado en varios cientos de millones de dólares, ha despertado interrogantes sobre los límites que establece la Constitución estadounidense respecto a los obsequios recibidos por funcionarios de alto nivel provenientes de gobiernos extranjeros.

La mayoría de los reportes coinciden en que el Boeing 747-8 que pertenecía a la familia real de Catar está valuado en alrededor de 400 millones de dólares.

Además de las preocupaciones éticas, especialistas han señalado posibles riesgos de seguridad debido a que el avión perteneció originalmente a otro Estado antes de ser incorporado a la flota presidencial de Estados Unidos.

El nuevo Air Force One incorpora avanzados sistemas de defensa capaces de interferir radares. (Foto: @WhiteHouse)

Los sistemas de defensa del Air Force One

Las aeronaves utilizadas como Air Force One cuentan con algunos de los sistemas de protección más avanzados del mundo. Entre sus capacidades destacan equipos de guerra electrónica diseñados para interferir radares enemigos y sistemas de rastreo infrarrojo.

También incorporan mecanismos de defensa capaces de desplegar fragmentos metálicos para desviar misiles guiados por radar, así como señuelos infrarrojos que dificultan el seguimiento de misiles de búsqueda térmica.

Con estas adecuaciones, el nuevo Boeing 747 presidencial comenzará el proceso de certificación y evaluación operativa antes de convertirse en una pieza central del transporte aéreo de Donald Trump.

Con información de AFP.