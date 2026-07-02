Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

La OMS da por terminado el brote por hantavirus en el crucero Hondius MV

El último contacto expuesto al virus concluye su periodo de cuarentena sin dar positivo a la enfermedad y ya se encuentra en casa, anuncia el organismo.
jue 02 julio 2026 10:26 AM
Añadir Expansión en Google
Un ciudadano británico aborda un avión con destino al Reino Unido que transporta pasajeros evacuados del crucero MV Hondius, de bandera holandesa, afectado por el hantavirus, en el aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofia, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias de España, el 10 de mayo de 2026.
Los 13 casos identificados en este episodio constituyen apenas un puñado frente a las decenas de miles de infecciones por hantavirus —un virus poco frecuente para el que no existe vacuna ni tratamiento específico— registradas cada año. (FOTO: ANTONIO SEMPERE/AFP)

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró este jueves que el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que desató alarma internacional, terminó, después de que la última persona saliera de la cuarentena.

El jefe de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró en una rueda de prensa que está "muy complacido de decir que la OMS considera que el brote de hantavirus terminó".

Se registraron 13 casos relacionados con el crucero que zarpó del extremo sur de Argentina, incluidos tres fallecidos.

Publicidad

"La última persona que había estado en contacto con alguien expuesto al hantavirus a bordo del crucero MV Hondius ha terminado su período de cuarentena, ha dado negativo en los análisis y ha regresado a su casa", declaró Ghebreyesus en Ginebra.

"No se ha notificado ningún otro caso desde el 25 de mayo", agregó.

Lee

casos-hantavirus_mundo.jpg
Internacional

La OMS pide a países seguir sus "directrices" para frenar el hantavirus

En total, dijo el alto funcionario, se "han identificado y seguido más de 650 contactos por parte de las autoridades sanitarias en 33 países y territorios".

Los 13 casos identificados en este episodio constituyen apenas un puñado frente a las decenas de miles de infecciones por hantavirus —un virus poco frecuente para el que no existe vacuna ni tratamiento específico— registradas cada año.

Cómo se contagia el hantavirus

Pero la mayoría de estas infecciones se deben a un contagio directo a partir de un animal, generalmente un roedor.

La preocupación aquí se centraba en el riesgo de transmisión de persona a persona: la cepa implicada, conocida como de los Andes, es la única conocida que permite este tipo de contagio.

Recomendamos

Pasajeros con un traje protector azul abordan un autobús militar después de ser evacuados del crucero MV Hondius con bandera holandesa afectada por el hantavirus en el puerto industrial de Granadilla de Abona en la isla de Tenerife en las Islas Canarias españolas el 10 de mayo de 2026.
Internacional

¿En qué países hay casos de hantavirus relacionados con el brote del crucero?

El 1 de abril de este año el crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, zarpó del puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego, Argentina, con destino a Cabo Verde, con escalas en islas aisladas del Atlántico Sur.

Tras descubrirse el brote, el barco se dirigió a Tenerife, en el archipiélago español de las Canarias, para evacuar allí el 10 de mayo a más de 120 pasajeros.

El crucero atracó finalmente el 18 de mayo en el puerto de Róterdam, en los Países Bajos, con una tripulación reducida obligada a varias semanas de cuarentena.

El origen del foco aún no ha sido identificado.

Publicidad

Tags

Organización Mundial de la Salud hantavirus

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad