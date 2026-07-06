Donald Trump revive el fantasma de la injerencia política en los Mundiales

Cuatro días más tarde, el máximo organismo del fútbol mundial anuncia que su comisión de disciplina ha modificado la sanción: el partido de suspensión firme ha sido conmutado por "un partido de suspensión condicional, acompañado de un período de prueba de un año".

Consecuencia: el máximo goleador de Team USA en esta Copa del Mundo podrá alinearse en Seattle el lunes, en el partido de octavos de final contra los Diablos Rojos.

La historia de la injerencia política es casi tan vieja como los mundiales. Desde el segundo Mundial, celebrado en Italia, los gobiernos

1934: las presiones de Mussolini

La Italia fascista organizó la segunda Copa del Mundo de la historia e "Il Duce", que no aprecia el fútbol a diferencia de su pueblo, ve en ella una ocasión ideal para glorificar su régimen político.

Presente en cada partido, Mussolini baja a los vestuarios y el arbitraje resulta muy favorable para el país anfitrión, que finalmente se consagra campeón, hasta el punto de que la FIFA decide después suspender de por vida a dos árbitros.

1938: más presiones de Mussolini (bis)

Un año antes de la Segunda Guerra Mundial, Austria, recién anexionada por la Alemania nazi, se retira y varios de sus jugadores se ven obligados a jugar para la Mannschaft, forzados además a ejecutar el saludo nazi en el Parque de los Príncipes. Sin embargo, Alemania no pasará de octavos de final.

Italia, por su parte, conserva su título, con sus jugadores vistiendo camisetas negras que recuerdan el uniforme de los milicianos italianos. Antes de la final, Mussolini les envía un mensaje breve pero escalofriante: "Vencer o morir".

1978: sospechas de corrupción en Argentina

Organizado bajo la dictadura del general Jorge Rafael Videla, el "Mundial", que pretendía lavar la imagen del régimen, ve a Argentina conquistar su primer título, empañado por fuertes sospechas de corrupción.

En la segunda fase, jugada en dos grupos de cuatro equipos cada uno, la Albiceleste debía vencer a Perú por al menos 4 goles de diferencia para superar a Brasil y disputar la final del torneo (que la jugaban los campeones de cada llave).