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Trump presionó a la FIFA para levantar una sanción contra su jugador estrella en el Mundial 2026

Folarin Balogun, una de las figuras de la selección estadounidense, jugará contra Bélgica después de que un comité decidiera levantar la sanción contra el futbolista.
dom 05 julio 2026 04:12 PM
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Esta combinación de imágenes creadas el 5 de julio de 2026 muestra al delantero estadounidense #20 Folarin Balogun en el estadio de Los Ángeles en Inglewood el 12 de junio de 2026 y el belga #10 Leandro Trossard #10 de Bélgica controla el balón en el estadio de Seattle el 1 de julio de 2026 en Seattle, Washington durante el torneo de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026
(COMBO) This combination of pictures created on July 05, 2026 shows US forward #20 Folarin Balogun at the Los Angeles Stadium in Inglewood on June 12, 2026nand Belgium's #10 Leandro Trossard #10 of Belgium controls the ball at Seattle Stadium on July 01, 2026 in Seattle, Washington during the FIFA World Cup 2026 football tournament. USA will face Belgium in their round of 16 World Cup 2026 match on July 6, 2026 in Seattle. (Photo by Frederic J. BROWN and ALEX GRIMM / various sources / AFP) (FOTO: FREDERIC J. BROWN ALEX GRIMM/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a Gianni Infantino, el líder de la FIFA, el miércoles y le pidió que revisara la suspensión del máximo goleador de los Estados Unidos, Folarin Balogun, después de que le dieran una tarjeta roja en el partido del equipo esa noche contra Bosnia y Herzegovina, de acuerdo con fuentes consultadas por la agencia AFP.

La FIFA anunció este domingo que suspendió la sanción contra Balogun por la tarjeta roja que recibió en la pasada ronda. La reversión es muy inusual y es la primera vez desde 1962 que la FIFA ha permitido que un jugador aparezca en un juego cuando habría sido suspendido después de ser enviado en la Copa del Mundo.

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Esta decisión da Estados Unidos un gran impulso en el campo mientras intentan llegar a los cuartos de final de la Copa del Mundo por primera vez desde 2002. Balogun ha marcado tres goles en tres aperturas.

"¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!", escribió Trump en su plataforma Truth Social poco después de que la FIFA anunciara la decisión de su Comisión Disciplinaria.

¿Cómo fue la sanción contra Balogun?

Balogun fue expulsado el miércoles durante el triunfo de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina por 2-0. El atacante del Mónaco era la estrella del duelo en Santa Clara, California, tras anotar el primer tanto en el minuto 45.

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Pero el choque deparaba un giro de guion cuando Balogun vio una tarjeta roja directa en el minuto 64 por pisar el tobillo derecho del defensor Tarik Muharemovic cuando ambos pugnaban por un balón.

Además de su salida del césped, se esperaba que esta infortunada acción fuera a dejar a la escuadra de Mauricio Pochettino sin su delantero más inspirado para el siguiente partido ante Bélgica, en el que tratarán de avanzar a cuartos e igualar su techo en la era moderna de los Mundiales.

La situación de Balogun dio un vuelco inesperado este domingo con el reporte disciplinario de la FIFA, que comenzó confirmando que el ariete recibía un partido de sanción por su expulsión.

Ese castigo, sin embargo, "queda en suspenso durante un período de prueba de un año" en aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, señaló el comunicado.

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"Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión será revocada y la sanción se aplicará sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción", agregó el texto.

Intervención estadounidense

Desde el pitido final del duelo ante Bosnia, Estados Unidos consideró injusta la expulsión de Balogun y sus costosas consecuencias.

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"Para mí nunca es tarjeta roja", dijo el técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, nada más terminar el duelo ante Bosnia. "Nunca hubo intención de pisar al jugador. Fue una acción normal en el fútbol que ocurrió por accidente”.

El propio jugador se sumó después a los cuestionamientos.

"Si has jugado a este juego, uno entiende que hay situaciones que simplemente no se pueden evitar y que tienen que tomarse en contexto cuando se revisan", dijo Balogun.

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Las críticas no tardaron en llegar a la esfera política. Un día después del partido, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que a su selección la habían "jodido" y pidió que la sanción fuera apelada.

"Tiene que haber un proceso de apelación para eso. Probablemente ya sea demasiado tarde para eso, ¿no?", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense.

¿Cómo responde Bélgica?

Poco después del anuncio de la FIFA, la federación belga (RBFA) se mostró "asombrada" por la decisión que "contradice directamente las disposiciones del Reglamento de la Competición”.

La RBFA, que podría recurrir la decisión, recordó que el "Código Disciplinario de la FIFA establece claramente que una tarjeta roja (expulsión) conlleva automáticamente la suspensión para el siguiente partido del equipo, tal y como ha sucedido con todas las tarjetas rojas mostradas anteriormente durante esta Copa Mundial".

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El comunicado también sostiene que la medida contradice el artículo 10.5 del Reglamento de la Copa del Mundo 2026, donde se establece que cualquier futbolista expulsado por tarjeta roja, ya sea directa o por doble amonestación, debe quedar suspendido automáticamente para el siguiente compromiso de su selección.

Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán en los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio de Seattle el lunes 6 de julio a las 18:00 horas (Tiempo de Ciudad de México).

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Mundial de Futbol 2026

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