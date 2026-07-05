Trump presionó a la FIFA para levantar una sanción contra su jugador estrella en el Mundial 2026

Esta decisión da Estados Unidos un gran impulso en el campo mientras intentan llegar a los cuartos de final de la Copa del Mundo por primera vez desde 2002. Balogun ha marcado tres goles en tres aperturas.

"¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!", escribió Trump en su plataforma Truth Social poco después de que la FIFA anunciara la decisión de su Comisión Disciplinaria.

¿Cómo fue la sanción contra Balogun?

Balogun fue expulsado el miércoles durante el triunfo de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina por 2-0. El atacante del Mónaco era la estrella del duelo en Santa Clara, California, tras anotar el primer tanto en el minuto 45.

Pero el choque deparaba un giro de guion cuando Balogun vio una tarjeta roja directa en el minuto 64 por pisar el tobillo derecho del defensor Tarik Muharemovic cuando ambos pugnaban por un balón.

Además de su salida del césped, se esperaba que esta infortunada acción fuera a dejar a la escuadra de Mauricio Pochettino sin su delantero más inspirado para el siguiente partido ante Bélgica, en el que tratarán de avanzar a cuartos e igualar su techo en la era moderna de los Mundiales.

La situación de Balogun dio un vuelco inesperado este domingo con el reporte disciplinario de la FIFA, que comenzó confirmando que el ariete recibía un partido de sanción por su expulsión.

Ese castigo, sin embargo, "queda en suspenso durante un período de prueba de un año" en aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, señaló el comunicado.

"Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión será revocada y la sanción se aplicará sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción", agregó el texto.

Intervención estadounidense

Desde el pitido final del duelo ante Bosnia, Estados Unidos consideró injusta la expulsión de Balogun y sus costosas consecuencias.