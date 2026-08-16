Hamás pide a la Junta de Paz que obligue a Israel a aceptar el plan de alto al fuego en Gaza

El encuentro se produjo en momentos en que Washington intenta suavizar las divergencias entre Israel y Hamás sobre la implementación del plan de paz impulsado por Trump.

Hamás dio su visto bueno a finales de julio a una hoja de ruta estadounidense, destinada a poner en marcha la segunda fase del plan, que prevé el desarme del movimiento islamista y la retirada israelí del territorio palestino.

Pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó el texto exigiendo un "verdadero" desarme de Hamás.

Según fuentes que pidieron mantenerse en el anonimato, Kushner y miembros de la delegación de Hamás se reunieron este domingo en Egipto, un encuentro del que también habían dado cuenta fuentes del movimiento islamista.

Durante la reunión, Hamás reafirmó su compromiso con el plan de paz, según las fuentes.

Por su parte, Kushner insistió en un desarme total del movimiento palestino y en que éste no tenga ningún papel en el futuro gobierno de Gaza, agregaron.

El movimiento islamista palestino, que gobierna Gaza desde 2007, anunció en julio la disolución de su administración civil y su intención de transferir sus responsabilidades al Comité Nacional para la Administración de Gaza, un órgano creado por la "Junta de Paz" y compuesto por tecnócratas palestinos, que deberán garantizar la transición en el territorio.

Previamente, Kushner se había reunido con mediadores de Egipto, Qatar y Turquía, y también con Nickolay Mladenov, alto representante para Gaza de la "Junta de Paz" lanzada por Trump y creada para la implementación del acuerdo, informó el gobierno egipcio.

Israel mantiene los bombardeos

Kushner también se reunió con el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi; al tiempo que el jefe de Hamás, Jalil al Hayya, se citó por su parte con el jefe de los servicios de inteligencia egipcios, Hassan Rashad.

Durante años, Estados Unidos se negó a mantener contactos con Hamás, al que clasificó como organización terrorista y que encabezó el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra de Gaza.

Pero el gobierno de Trump se ha mostrado cada vez más dispuesto a mantener contactos directos con la esperanza de poner fin a la devastadora guerra, negociando el acuerdo de alto el fuego de octubre que permitió la liberación de los rehenes israelíes que quedaban.