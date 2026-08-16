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Internacional

Hamás pide a la Junta de Paz que obligue a Israel a aceptar el plan de alto al fuego en Gaza

Tras una reunión con Jared Kushner, yerno de Donald Trump y enviado de Estados Unidos, la organización exigió que el gobierno de Benjamin Netanyahu apruebe la hoja de ruta de la segunda fase del plan.
dom 16 agosto 2026 02:58 PM
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Los palestinos desplazados inspeccionan los daños en el lugar de un supuesto ataque israelí contra una tienda de campaña en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 16 de agosto de 2026. El enviado del presidente estadounidense Donald Trump y su yerno, Jared Kushner, discutieron el plan de Trump en Gaza con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi el 16 de agosto, horas después de que el jefe de Hamas, Khalil El-Hayya, se reuniera con el jefe de espionaje de Egipto. Kushner está listo para viajar junto a Israel, que ha rechazado públicamente un plan de 15 puntos en el que Hamas acordó entregar sus armas a un nuevo comité de gobierno palestino en Gaza.
La segunda fase del plan de Gaza prevé el desarme de Hamás y la retirada israelí del territorio palestino. (FOTO: BASHAR TALEB/AFP)

Hamás dijo este domingo que elevó un pedido a la Junta de Paz para que obligue a Israel a aceptar el plan para un alto al fuego en Gaza, según un comunicado del movimiento islamista.

La organización, que gobierna la Franja de Gaza de facto desde 2007, planteó el pedido tras un encuentro en Egipto con el enviado estadounidense Jared Kushner.

El grupo señaló que había llamado a la Junta y a los países mediadores a que "obliguen a la ocupación (...) a aprobar la hoja de ruta de la segunda fase del plan" auspiciado por Estados Unidos.

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El encuentro se produjo en momentos en que Washington intenta suavizar las divergencias entre Israel y Hamás sobre la implementación del plan de paz impulsado por Trump.

Hamás dio su visto bueno a finales de julio a una hoja de ruta estadounidense, destinada a poner en marcha la segunda fase del plan, que prevé el desarme del movimiento islamista y la retirada israelí del territorio palestino.

Pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó el texto exigiendo un "verdadero" desarme de Hamás.

Según fuentes que pidieron mantenerse en el anonimato, Kushner y miembros de la delegación de Hamás se reunieron este domingo en Egipto, un encuentro del que también habían dado cuenta fuentes del movimiento islamista.

Durante la reunión, Hamás reafirmó su compromiso con el plan de paz, según las fuentes.

Por su parte, Kushner insistió en un desarme total del movimiento palestino y en que éste no tenga ningún papel en el futuro gobierno de Gaza, agregaron.

El movimiento islamista palestino, que gobierna Gaza desde 2007, anunció en julio la disolución de su administración civil y su intención de transferir sus responsabilidades al Comité Nacional para la Administración de Gaza, un órgano creado por la "Junta de Paz" y compuesto por tecnócratas palestinos, que deberán garantizar la transición en el territorio.

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Previamente, Kushner se había reunido con mediadores de Egipto, Qatar y Turquía, y también con Nickolay Mladenov, alto representante para Gaza de la "Junta de Paz" lanzada por Trump y creada para la implementación del acuerdo, informó el gobierno egipcio.

Israel mantiene los bombardeos

Kushner también se reunió con el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi; al tiempo que el jefe de Hamás, Jalil al Hayya, se citó por su parte con el jefe de los servicios de inteligencia egipcios, Hassan Rashad.

Durante años, Estados Unidos se negó a mantener contactos con Hamás, al que clasificó como organización terrorista y que encabezó el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra de Gaza.

Pero el gobierno de Trump se ha mostrado cada vez más dispuesto a mantener contactos directos con la esperanza de poner fin a la devastadora guerra, negociando el acuerdo de alto el fuego de octubre que permitió la liberación de los rehenes israelíes que quedaban.

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En un comunicado conjunto, ocho países musulmanes, entre ellos Egipto, Catar y Turquía, condenaron el rechazo israelí de la hoja de ruta, considerando que ponía en peligro "los esfuerzos colectivos encaminados a lograr una paz justa y duradera".

Hamás e Israel se acusan mutuamente de violar el alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 en el territorio palestino, devastado por dos años de guerra.

Israel ha reanudado los ataques aéreos en Gaza y varias personas resultaron heridas este domingo después de que aviones israelíes atacaran una vivienda al oeste de Nuseirat, informó Mahmud Basal, portavoz de la agencia de defensa civil de Gaza.

El ejército israelí afirmó que respondía a una amenaza de militantes de la Yihad Islámica.

Las fuerzas israelíes también abrieron fuego contra varias tiendas de desplazados al oeste de Jan Yunis, en el sur de la Franja, causando varios heridos.

Al menos 1,262 palestinos han muerto por las operaciones israelíes desde que entró en vigor el alto al fuego, el 10 de octubre, de acuerdo cifras del Ministerio de Salud de Gaza, gobernado por Hamás. Sus datos son considerados fiables por Naciones Unidas.

El ejército israelí ha reportado cinco muertes en sus filas durante el mismo periodo.

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Hamas Conflicto Palestina-Israel Franja de Gaza Jared Kushner Benjamin Netanyahu Israel

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