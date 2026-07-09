Francia vs. Marruecos, un duelo marcado por una historia de migración

¿Cuántos migrantes de Marruecos viven en Francia?

Marruecos es el segundo principal país africano de origen de migración en Francia, con un millón 66,129 personas marroquíes en el país, después de Argelia. de acuerdo con el International Migrant Stock 2024 del Departamento de Estudios Económicos y Asuntos Sociales de las Naciones Unidas.

Datos de la misma fuente muestran que la migración marroquí a Francia ha aumentado en los últimos 30 años.

Marruecos estuvo bajo el protectorado francés desde 1912 hasta 1956. Ahora, ambos países comparten lazos, además de la migración, a través de los negocios y la educación.

¿Cómo es su relación comercial?

Marruecos y Francia comparten una relación comercial intensa, una de las más sólidas de África, con un intercambio bilateral que supera los 10,000 millones de euros. Francia es el primer inversor extranjero directo y el principal socio comercial del país magrebí, mientras que Marruecos es el primer receptor de inversiones francesas en el continente africano.

En 2024, Marruecos exportó 10,000 millones de dólares a Francia, lo que representa un 15.6% del total de sus exportaciones. Durante el mismo periodo importó productos por 9,420 millones de dólares del país europeo, con lo que obtuvo una balanza comercial positiva, de acuerdo con información del Observatorio de Complejidad Económica.

Marruecos vendió a Francia principalmente coches (2,310 millones de dólares), cable aislado, (1,130 millones de dólares) y piezas de aviones (862 millones de dólares). Importó de este país, piezas y accesorios para vehículos de motor (743 millones de dólares), piezas de aviones (449 millones de dólares) y cuerpos de vehículos (390 millones de dólares).

La puerta de entrada a África

Marruecos significa para Francia su puerta de entra a África. En los últimos, el país europeo ha perdido su influencia en el continente, debido a los numerosos golpes de estado en el Sahel durante 2023, y al empeoramiento de relaciones con otros países como Argelia, y a la petición de varios Estados, como Chad y Costa de Marfil, de abandonar sus territorios.

Por esta razón, París ha fortalecido sus lazos diplomáticos con Rabat. En julio de 2024, el presidente frances, Emmanuel Macron, comunicó oficialmente a Mohamed VI que Francia entendía el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como “la única base” para alcanzar una solución política duradera.

Con esta decisión decisión, Francia abandonó décadas de ambigüedad francesa y la alineación definitiva con una de las principales prioridades de la política exterior de Rabat sobre el Sahara Occidental.

Durante esta visita de Macron, Francia y Marruecos sellaron 22 acuerdos comerciales y financieros por un valor de 10,000 millones de euros, de acuerdo con el Elíseo. Los contratos incluyeron proyectos ferroviarios, de energías renovables, hidrógeno verde o desalinización, entre otros sectores.