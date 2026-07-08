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¿Cuánto cuestan las tarjetas en el Mundial 2026? FIFA contempla miles de dólares en sanciones

En el Mundial 2026 existen sanciones económicas para los jugadores que sean amonestados o expulsados durante el certamen.
mié 08 julio 2026 07:18 PM
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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026
Árbitro amonesta a jugador mexicano en partido contra Inglaterra. (Charlotte Wilson/Getty Images)

No todo es fiesta en el Mundial 2026, pues existen sanciones económicas importantes para los jugadores y equipos que cometan actos de indisciplina.

El Código Disciplinario de la FIFA 2026 contempla diferentes sanciones para diferentes situaciones: recibir una tarjeta roja, una tarjeta amarilla, o bien conductas inapropiadas realizadas por el equipo.

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¿Cuáles son las sanciones por recibir una tarjeta durante el Mundial 2026?

De acuerdo con la página 63 del Código Disciplinario de la FIFA 2026, estas son las sanciones aplicables a los jugadores e integrantes del cuerpo técnico de los equipos participantes del Mundial:

- Tarjeta amarilla: Multa de 10,000 dólares

- Doble tarjeta amarilla: Multa de 15,000 dólares

- Tarjeta roja directa: Multa de 20,000 dólares

- Conducta inapropiada del equipo (de acuerdo con el Código disciplinario de la FIFA, esta multa se impondrá adicionalmente a multas particulares cuando el árbitro imponga sanciones disciplinarias personales a cinco o más jugadores del equipo en el partido correspondiente).

Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026
La sanción por roja directa es la más cara en el Código Disciplinario. (Stu Forster/Getty Images)

Es importante precisar que estas sanciones económicas no son exclusivas del Mundial 2026, pues el Código Disciplinario señala que las sanciones son aplicables también en competencias masculinas de clubes reguladas por la FIFA.

En el caso de la Copa Mundial Femenina de la FIFA también se aplican las mismas sanciones, aunque cada una cuesta la mitad del valor asignado para la categoría masculina.

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¿Quién debe pagar las sanciones que reciben jugadores durante el Mundial 2026?

De acuerdo con el Código Disciplinario de la FIFA, cada federación de futbol es responsable de cubrir con la sanción cuando algún jugador o miembro del cuerpo técnico es amonestado o expulsado durante la justa mundialista.

De manera extraoficial, se sabe que tanto clubes como selecciones nacionales tienen políticas internas en las que, en caso de que reciban multas reiteradas, se realicen descuentos directos a los bonos o sueldos de los jugadores.

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Los equipos con más tarjetas en el Mundial 2026

Estos son los equipos con mayor cantidad de tarjetas amarillas y rojas en la presente Copa del Mundo:

1. Egipto: 12 tarjetas amarillas, 0 tarjetas rojas.

2. Paraguay: Nueve tarjetas amarillas, una tarjeta roja.

3. Sudáfrica: Cinco tarjetas amarillas, dos tarjetas rojas.

4. Ecuador: Ocho tarjetas amarillas, una tarjeta roja.

5. Canadá: 11 tarjetas amarillas.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Futbol

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