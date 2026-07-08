¿Cuánto cuestan las tarjetas en el Mundial 2026? FIFA contempla miles de dólares en sanciones

¿Cuáles son las sanciones por recibir una tarjeta durante el Mundial 2026?

De acuerdo con la página 63 del Código Disciplinario de la FIFA 2026, estas son las sanciones aplicables a los jugadores e integrantes del cuerpo técnico de los equipos participantes del Mundial:

- Tarjeta amarilla: Multa de 10,000 dólares

- Doble tarjeta amarilla: Multa de 15,000 dólares

- Tarjeta roja directa: Multa de 20,000 dólares

- Conducta inapropiada del equipo (de acuerdo con el Código disciplinario de la FIFA, esta multa se impondrá adicionalmente a multas particulares cuando el árbitro imponga sanciones disciplinarias personales a cinco o más jugadores del equipo en el partido correspondiente).

La sanción por roja directa es la más cara en el Código Disciplinario. (Stu Forster/Getty Images)

Es importante precisar que estas sanciones económicas no son exclusivas del Mundial 2026, pues el Código Disciplinario señala que las sanciones son aplicables también en competencias masculinas de clubes reguladas por la FIFA.

En el caso de la Copa Mundial Femenina de la FIFA también se aplican las mismas sanciones, aunque cada una cuesta la mitad del valor asignado para la categoría masculina.