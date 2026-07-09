¿A qué hora juega Francia vs. Marruecos hoy y dónde verlo por TV abierta en México?

Horario y sede del Francia vs. Marruecos
La primera jornada de los cuartos de final contempla un partido con sede en Estados Unidos.
Será a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, cuando Francia se mida ante Marruecos en el Estadio de Boston, Massachusetts, bajo el arbitraje del argentino Facundo Tello.
¿Dónde ver el partido por TV abierta desde México?
Aficionados podrán ver sin costo la transmisión a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, por lo que será la única opción para quienes prefieran seguir la jornada desde la televisión tradicional.
¿Qué selecciones clasificaron a los cuartos de final?
- Francia
- España
- Marruecos
- Bélgica
- Noruega
- Inglaterra
- Argentina
- Suiza
¿Qué equipos ya quedaron eliminados del Mundial 2026?
Así como algunos países ya aseguraron su continuidad en el torneo, otros quedaron sin posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa.
Los eliminados son los siguientes:
Haití
Turquía
Túnez
Qatar
Chequia
Curazao
Irak
Uruguay
Arabia Saudí
Nueva Zelanda
Panamá
Uzbekistán
Corea del Sur
Escocia
Irán
Sudáfrica
Alemania
Países Bajos
Japón
Ecuador
Costa de Marfil
Suecia
República Democrática del Congo
Senegal
Bosnia y Herzegovina
Austria
Croacia
Argelia
México
Canadá
Brasil
Paraguay
Portugal
Estados Unidos
Sede y horario de los partidos de cuartos de final
Viernes 10 de julio
- España vs. Bélgica- Hora: 13:00 horas- Sede: Estadio de Los Ángeles, California- Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)
Sábado 11 de julio
- Inglaterra vs. Noruega- Hora: 15:00 horas- Sede: Estadio de Miami, Florida
- Argentina vs. Suiza- Hora: 19:00 horas- Sede: Estadio de Kansas City, Missouri
Hasta el momento, los organizadores no han confirmado a los árbitros para los dos partidos programados el sábado.