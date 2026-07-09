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Messi, Mbappé y Haaland en el Mundial 2026: quién vale más y cómo construyeron sus fortunas

Tres figuras dominan el futbol mundial, pero sus patrimonios, inversiones y estrategias de negocio cuentan historias muy distintas.
jue 09 julio 2026 09:43 AM
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Erling Haaland es 185 millones de euros más valioso que Messi, pero tiene menos dinero: cuánto valen
Valor de mercado, patrimonio y negocios fuera de la cancha muestran cómo estas estrellas transformaron su talento en auténticos imperios globales. (Getty Images)

Messi, Mbappé y Haaland han brillado en lo que va del Mundial 2026 con sus respectivas selecciones, que están en cuartos de final.

Entre títulos, récords y millones de seguidores, también protagonizan otra competencia que pocas veces se analiza: la económica. Valor de mercado, patrimonio y negocios fuera de la cancha muestran cómo estas estrellas transformaron su talento en auténticos imperios globales.

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Quién vale más entre Messi, Mbappé y Haaland

Erling Haaland llega al Mundial 2026 como el futbolista más valioso de esta comparación. De acuerdo con Transfermarkt, el delantero noruego tiene un valor de mercado de 200 millones de euros, una cifra que lo coloca en la cima del futbol mundial.

Muy cerca aparece Kylian Mbappé, estrella de Francia y del Real Madrid, con una cotización de 180 millones de euros. La diferencia entre ambos es de apenas 20 millones de euros, reflejo de que se encuentran en la etapa más productiva y cotizada de sus carreras.

Lionel Messi ocupa una posición completamente distinta. El capitán argentino registra un valor de mercado de 15 millones de euros. Aunque la cifra parece reducida frente a la de sus rivales, responde principalmente a un factor: la edad. Con una trayectoria de más de dos décadas en la élite, su valor de transferencia ya no está ligado al potencial futuro, sino a lo que todavía puede aportar dentro del campo.

La distancia es enorme. Haaland vale actualmente 185 millones de euros más que Messi, mientras que Mbappé supera al argentino por 165 millones. Dicho de otra manera, el valor de mercado de Messi representa apenas una pequeña fracción de la tasación que hoy tienen los dos futbolistas llamados a dominar la próxima década.

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Por qué Messi es menos caro, pero mucho más rico

Valor de mercado y patrimonio neto son conceptos completamente distintos.

El valor de mercado estima cuánto podría pagar un club por adquirir a un jugador. Factores como edad, rendimiento, duración de contrato y potencial de crecimiento influyen directamente en esa cifra.

Por otro lado, el patrimonio neto mide toda la riqueza acumulada a lo largo de una carrera. Ahí se incluyen salarios históricos, primas, inversiones, empresas, propiedades y contratos publicitarios.

Bajo ese criterio, Messi domina ampliamente la comparación. Celebrity Net Worth estima su patrimonio en 1,000 millones de dólares, una cifra que lo convierte en el más rico de los tres.

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Mbappé cuenta con una fortuna estimada en 250 millones de dólares, mientras que Haaland registra aproximadamente 100 millones.

Las diferencias son contundentes. La riqueza acumulada de Messi supera en 750 millones de dólares a la de Mbappé y en 900 millones a la de Haaland.

La explicación es sencilla. Durante más de veinte años, el argentino firmó algunos de los contratos más lucrativos en la historia del deporte, construyó una red global de inversiones y mantuvo acuerdos comerciales multimillonarios que siguen generando ingresos independientemente de su valor actual como futbolista.

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Los negocios que hicieron millonario a Lionel Messi

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JUAN MABROMATA (AFP)

La fortuna de Messi va mucho más allá de los terrenos de juego.

Entre sus proyectos más conocidos se encuentra The Messi Store, una marca propia de ropa que comercializa productos inspirados en su imagen. También lanzó Más+ by Messi, una bebida de hidratación que busca competir en un mercado dominado por gigantes internacionales.

Dentro del sector inmobiliario posee una de sus inversiones más importantes. A través de Rostower Socimi controla una cartera valorada en aproximadamente 232 millones de dólares, integrada por hoteles, departamentos y locales comerciales.

Su participación en Inter Miami también tiene una dimensión empresarial. Además de jugar para el club estadounidense, cuenta con beneficios relacionados con los ingresos generados por la plataforma de Apple que transmite la MLS.

A ello se suman participaciones en Cornellà, Deportivo LSM y Los Leones, tres clubes vinculados a distintos proyectos deportivos. También figura como inversor en la cadena gastronómica argentina El Club de la Milanesa.

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Buena parte de su fortuna se apoya en patrocinios globales. Adidas ocupa el lugar más destacado gracias a un acuerdo de por vida valorado en más de 1,000 millones de dólares. Pepsi, Gatorade, MasterCard y Turismo de Arabia Saudita completan una cartera comercial que le genera alrededor de 70 millones de dólares anuales fuera del futbol.

Cómo Mbappé construyó un imperio empresarial antes de los 30 años

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Angel Martinez (Getty Images)

Kylian Mbappé eligió un camino diferente para gestionar su riqueza.

Mientras muchos deportistas centran sus ingresos en contratos publicitarios, el francés apostó por desarrollar una estructura empresarial propia que le permita controlar inversiones y participaciones estratégicas.

Su principal herramienta es Coalition Capital, un fondo desde el cual administra buena parte de sus operaciones financieras.

Uno de sus movimientos más importantes fue adquirir aproximadamente el 80% del SM Caen, histórico club francés que pasó a formar parte de su portafolio empresarial.

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También mantiene participaciones en Sorare, plataforma especializada en activos digitales vinculados al deporte; en Loewe Electronics, compañía tecnológica alemana; y en Alan, empresa de seguros digitales.

Su actividad empresarial se complementa con Zebra Valley, enfocada en producción de contenidos, y KM Influence, dedicada a la gestión de imagen y proyectos comerciales.

La estrategia de Mbappé también se refleja en sus patrocinadores. Nike, Dior, Hublot, Oakley y EA Sports forman parte de una cartera cuidadosamente seleccionada. A diferencia de otros deportistas, evita asociarse con determinadas marcas masivas para preservar una imagen ligada al lujo y la exclusividad.

Gracias a ese modelo genera alrededor de 44 millones de euros anuales fuera del futbol.

Haaland: tecnología, inversiones y el jugador más caro del mundo

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EDDIE KEOGH (Getty Images)

Erling Haaland es actualmente el futbolista más valioso del planeta y también uno de los que mayor potencial económico tiene por delante.

Con 25 años, el delantero del Manchester City ha comenzado a construir una estructura financiera que combina inversiones tecnológicas, patrocinios y participación en proyectos empresariales.

Una de sus apuestas más conocidas está en Hyperice, empresa especializada en recuperación muscular y tecnología aplicada al rendimiento deportivo. La compañía ha ganado notoriedad dentro del deporte profesional y representa una de las inversiones más relevantes del noruego.

Además, posee alrededor de 600,000 acciones en una empresa con sede en Oslo, así como participación en Flow Kingz, un proyecto vinculado al entretenimiento digital y la música.

Nike encabeza su lista de patrocinadores, acompañado por Beats by Dre y Breitling. Dichos acuerdos generan aproximadamente 20 millones de dólares anuales, una cifra que todavía se encuentra lejos de lo que producen Messi o Mbappé fuera de la cancha.

Aun así, la juventud del atacante y su enorme atractivo comercial lo colocan como uno de los perfiles económicos más prometedores del deporte mundial.

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