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Internacional

Estados Unidos sanciona al Ministerio de Turismo y a otras entidades cubanas

Las acciones estadounidenses apuntan a sectores clave para los ingresos del país, así como a grupos civiles que Washington considera “instrumentos de la represión”.
lun 13 julio 2026 03:54 PM
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Un hombre lleva un saco de materiales reciclables frente a una pared pintada con la bandera cubana y un retrato de Ernesto Che Guevara en La Habana el 11 de julio de 2026. Cuba sufrió su segundo apagón nacional en cinco días el 10 de julio cuando las crisis energéticas y económicas gemelas, agravadas por un bloqueo de combustible estadounidense de seis meses, causaron el colapso de la red eléctrica.
El gobierno de Doanld Trump estableció en enero un bloqueo al suministro de combustible impuesto en enero, que exacerbó la peor crisis económica y energética de Cuba en décadas. (FOTO: YAMIL LAGE/AFP)

Estados Unidos anunció este lunes nuevas sanciones contra varias entidades cubanas, incluido el Ministerio de Turismo, como parte de su campaña de presión económica contra la isla comunista.

“Estas acciones apuntan a pilares entrelazados de ese aparato: entidades estatales que canalizan ingresos al régimen y a las fuerzas paramilitares, grupos civiles armados y organizaciones de vigilancia que reprimen al pueblo cubano”, indica el Departamento de estado en un comunicado.

Las nuevas sanciones alcanzan también a grupos civiles de apoyo al gobierno que Washington considera "instrumentos de la represión" utilizados para mantener el orden interno y el control social, como las Brigadas de Respuesta Rápida y la Asociación de Combatientes de la Revolución.

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Washington extendió además las sanciones a varias empresas estatales de comercio exterior, incluidas Enetec y Coreydan, entidades que intervienen en las operaciones de importación de combustible hacia Cuba. La isla ha sufrido tres apagones desde enero de este año.

Esta lista de sanciones implica que todas esas empresas no pueden entablar ningún tipo de relación económica con pares estadounidenses, ni acceder al sistema financiero en ese país.

En una visita a Panamá este lunes, Samuel Parker, alto funcionario del Departamento de Estado, advirtió a los bancos y empresas los "riesgos" que implica facilitar el flujo de dinero a Cuba.

"El anuncio del 13 de julio de medidas coercitivas adicionales es manifestación fehaciente del propósito criminal y genocida con que gobernantes estadounidenses se empeñan en castigar a toda la población del país", reaccionó en X el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

El secretario de Estado, Marco Rubio, recordó el fin de semana el quinto aniversario de las protestas ciudadanas del 11 de julio de 2021 en Cuba, que se saldaron con miles de detenidos.

Además del bloqueo al suministro de combustible impuesto en enero, que exacerbó la peor crisis económica y energética de Cuba en décadas, el gobierno del presidente Donald Trump desplegó en los últimos meses una ofensiva de sanciones contra dirigentes, empresas e instituciones de la isla.

Un revés a la industria hotelera

Las nuevas medidas representan un nuevo revés para la presencia hotelera extranjera en Cuba.

Tras las sanciones de inicios de mayo contra el conglomerado militar cubano GAESA, varias cadenas internacionales dejaron de administrar hoteles operados junto a ese grupo para evitar restricciones estadounidenses, aunque algunas como las españolas Meliá e Iberostar mantuvieron establecimientos gestionados en asociación con el Ministerio de Turismo.

La inclusión ahora de ese ministerio en la lista de entidades sancionadas extiende la presión de Washington a operaciones que hasta el momento habían quedado al margen de esas medidas.

Gaesa, que fue el objetivo principal de las amplias sanciones impuestas por Trump el 1 de mayo, ya ha empezado a desprenderse de activos para intentar escapar a la presión económica.

El Departamento de Estado estima que el conglomerado militar controla entre el 40% y el 70% de la economía de la isla.

"Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas a nuestro alcance tanto para hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano, como para impulsar las reformas económicas y políticas que le den a Cuba un futuro mejor", advirtió Rubio.

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Cuba Sanciones económicas Estados Unidos

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