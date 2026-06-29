Lula da Silva lucha por mantener el último gran bastión de la izquierda en Latinoamérica

Justo Brasil, la principal economía latinoamericana, será el próximo laboratorio político para saber si esta tendencia continúa. El actual presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011, 2023-presente), del Partido de los Trabajadores (PT), se postula para un cuarto mandato a la edad de 80 años.

Su rival en las últimas elecciones, el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), no puede presentarse a las elecciones tras haber sido acusado y encarcelado en septiembre por planear un golpe de Estado. Pero el apellido Bolsonaro aparecerá en las boletas. El expresidente dio su respaldo a su hijo Flavio como candidato del Partido Liberal, para que represente a su movimiento de extrema derecha.

Desde marzo, la elección se ha perfilado como un duelo muy igualado, con los dos candidatos prácticamente empatados en las encuestas. Mientras la popularidad de Lula disminuía, Bolsonaro ganó terreno y las encuestas mostraban un empate entre los dos candidatos principales en caso de una segunda vuelta.

Sin embargo, la popularidad del joven Bolsonaro, un senador, se vio afectada en junio con la publicación de audios en los que se le escucha pedirle al banquero brasileño Daniel Vorcaro, acusado de fraude, 12 millones de dólares para producir una película sobre su padre.

Lula y Bolsonaro no son los únicos candidatos en la contienda. El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema (2019-2026), del partido NOVO, y el exgobernador de Goiás, Ronaldo Caiado (2019-2026), del Partido Socialdemócrata (PSD) de centroderecha, también se postulan.

Tras cambiar de partido y unirse al PSD, liderado por el influyente político Gilberto Kassab , Caiado se convirtió en el candidato, superando a otros dos gobernadores del grupo parlamentario que posteriormente se retiraron de la carrera. Mientras tanto, Renan Santos , un activista, ha visto crecer su apoyo entre los jóvenes brasileños.

Las candidaturas se oficializarán en julio. Por otro lado, las encuestas de junio indican un aumento en el número de votantes indecisos, que pasó del 5% al ​​10% en la última encuesta de Quaest.