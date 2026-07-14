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Cuba sufre de su tercer apagón general en menos de 10 días

Este corte de la electricidad afecta a los 9.6 millones de la isla, que sufren de interrupciones constantes del servicio desde octubre de 2024.
mar 14 julio 2026 02:46 PM
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Un hombre usa una lámpara portátil durante un apagón nacional en La Habana el 10 de julio de 2026. Cuba sufrió su segundo apagón nacional en cinco días el 10 de julio cuando las crisis energéticas y económicas gemelas, agravadas por un bloqueo de combustible estadounidense de seis meses, causaron el colapso de la red eléctrica.
Los cubanos no ocultan su cansancio e impotencia ante los constantes y prolongados apagones que tienen un gran impacto en sus vidas. (FOTO: YAMIL LAGE/AFP)

Cuba volvió a quedar sin electricidad este martes al sufrir su tercer apagón nacional en menos de diez días, consecuencia de las dificultades que enfrenta para estabilizar su envejecido sistema eléctrico, en medio del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

La "desconexión total del SEN" (Sistema Eléctrico Nacional) que afecta a los 9.6 millones de habitantes del país se produjo a las 11:05 horas locales (9:05 horas, Tiempo de la Ciudad de México), según la empresa eléctrica UNE.

Es el tercer apagón nacional desde comienzos de julio y el quinto desde que comenzó el año.

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Las autoridades precisaron que la desconexión se produjo por una "oscilación" del sistema, debido a la repentina salida de una central termoeléctrica, lo que provocó un desequilibrio "brusco" entre la generación y la demanda de electricidad.

Los dos cortes generalizados anteriores ocurrieron la semana pasada, y en ambos casos la compañía eléctrica tardó más de 24 horas para restablecer el servicio en toda la isla donde, sin embargo, continuaron los apagones debido a la baja producción de electricidad.

"Sin palabras, no se sabe qué se va a hacer", declara a la AFP María Caridad Álvarez, ama de casa de 62 años. "Cuando me levanté por la mañana, vino la luz e hice frijoles, y ahora sales y se ha vuelto a cortar, esto no tiene solución", detalla.

Álvarez comenta que la crisis energética "le va matando el entusiasmo al ser humano de vivir y hacer algo por esto (por la revolución)".

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Los cubanos no ocultan su cansancio e impotencia ante los constantes y prolongados apagones que tienen un gran impacto en sus vidas.

La mayor preocupación de David Matías Rodríguez, de 82 años, "es que se echen a perder las cuatro cositas (la comida)" que tiene en su heladera.

Durante las últimas semanas, los apagones han superado las 30 horas consecutivas en La Habana, mientras que el interior del país pueden prolongarse por varias jornadas.

En los barrios más afectados, los residentes expresan regularmente su exasperación prendiendo fuego a lomas de basura que se acumulan en la calle o golpeando cacerolas, muchas veces desde el interior de sus casas.

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Afectado por una grave crisis económica durante los últimos cinco años, el país sufre regularmente cortes de energía generalizados o parciales debido a la infraestructura obsoleta y la escasez de combustible.

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La situación empeoró desde que Washington impuso a Cuba en enero un bloqueo petrolero que dificulta el suministro de combustible a las centrales eléctricas y a los generadores de respaldo que generalmente emplean diésel importado.

Esos motores sirven de complemento a las siete centrales térmicas que representan el pilar del sistema eléctrico del país, con más de 40 años de explotación, sufren constantes averías o deben ser detenidas para mantenimientos.

Las ya tensas relaciones entre Estados Unidos y Cuba se han complicado aún más desde comienzos de año.

El presidente Donald Trump considera que la isla comunista, ubicada a 150 kilómetros de la Florida, es "una amenaza extraordinaria" a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Ambos países han mantenido complejas conversaciones. Pero a finales de junio, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, reconoció que no ha habido progresos en las negociaciones.

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