Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

El gobierno de Venezuela y la oposición iniciarán un plan para fortalecer la democracia

Washington respalda las negociaciones para iniciar una agenda de transición democrática tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero.
mar 14 julio 2026 10:33 AM
Añadir Expansión en Google
El presidente interino de Venezuela, Delcy Rodríguez, pronuncia un discurso tras la aprobación de la Reforma de la Ley Orgánica sobre Hidrocarburos fuera del Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 29 de enero de 2026.
Delcy Rodríguez gobierna Venezuela bajo fuertes presiones de Washington, que dice estar a cargo del país petrolero. (FOTO: PEDRO MATTEY/AFP)

El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez y un grupo de opositores iniciarán en agosto un plan de trabajo para el "fortalecimiento de la democracia" en Venezuela, anunció este martes el presidente del parlamento, al retomar la agenda política tras el doble sismo.

Apenas días antes de los devastadores terremotos del 24 de junio, la opositora Dinorah Figuera viajó a Caracas con el respaldo de Washington para impulsar una agenda de transición democrática tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero.

Publicidad

Figuera se reunió con el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y después con dirigentes opositores en una visita relámpago, antes de volar a Estados Unidos para sostener otros encuentros.

"A los efectos del fortalecimiento de la democracia, anunciamos el inicio de una hoja de trabajo conjunta con exmiembros de la Asamblea Nacional del 2015-2020 a partir del próximo primero de agosto", escribió Rodríguez, hermano de la presidenta, en un comunicado difundido por la plataforma Telegram.

"Solo en unión podremos avanzar en la reconstrucción y en el mantenimiento de la paz", agregó el jefe parlamentario.

Recomendamos

El presidente interino de Venezuela, Delcy Rodríguez (C), saluda junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, Jorge Rodríguez (ir), y al Ministro del Poder Popular para el Interior, Diosdado Cabello, después de una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 14 de enero de 2026
Internacional

Seis meses sin Maduro: los terremotos frenan la reconstrucción de Venezuela

La propia Figuera escribió en la red X que asume "el compromiso y la voluntad política de impulsar una hoja de ruta técnica y política bilateral (...) que permita abordar los temas fundamentales para consolidar el camino hacia la recuperación de la democracia en Venezuela".

Figuera encabeza una comisión parlamentaria simbólica en representación del parlamento del periodo 2015-2020, que estaba controlado por la oposición, a la que Washington reconoce como legítima.

Exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez gobierna Venezuela bajo fuertes presiones de Washington, que dice estar a cargo del país petrolero.

Publicidad

Tags

Venezuela Nicolás Maduro Intervención de EU en Venezuela Delcy Rodríguez

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad