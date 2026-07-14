El gobierno de Venezuela y la oposición iniciarán un plan para fortalecer la democracia

Figuera se reunió con el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y después con dirigentes opositores en una visita relámpago, antes de volar a Estados Unidos para sostener otros encuentros.

"A los efectos del fortalecimiento de la democracia, anunciamos el inicio de una hoja de trabajo conjunta con exmiembros de la Asamblea Nacional del 2015-2020 a partir del próximo primero de agosto", escribió Rodríguez, hermano de la presidenta, en un comunicado difundido por la plataforma Telegram.

"Solo en unión podremos avanzar en la reconstrucción y en el mantenimiento de la paz", agregó el jefe parlamentario.

La propia Figuera escribió en la red X que asume "el compromiso y la voluntad política de impulsar una hoja de ruta técnica y política bilateral (...) que permita abordar los temas fundamentales para consolidar el camino hacia la recuperación de la democracia en Venezuela".

Figuera encabeza una comisión parlamentaria simbólica en representación del parlamento del periodo 2015-2020, que estaba controlado por la oposición, a la que Washington reconoce como legítima.

Exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez gobierna Venezuela bajo fuertes presiones de Washington, que dice estar a cargo del país petrolero.