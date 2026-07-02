Seis meses sin Maduro: los terremotos frenan la reconstrucción de Venezuela

Estos dos hechos marcan el destino de un país que ya atravesaba una profunda crisis económica y política, agravada por la falta de legitimidad de las elecciones de 2024, en las que las autoridades, afines al chavismo, declararon la victoria de Maduro sobre el candidato de la oposición.

El poder: entre Washington y Caracas

El cambio más importante de los últimos meses es la relación entre Estados Unidos y Venezuela. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, otrora mano derecha de Maduro, guarda ahora una relación cercana con funcionarios estadounidenses, a los que ha recibido a Miraflores con sonrisas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con frecuencia halaga a Rodríguez, a quien califica de una colaboradora cercana. También ha declarado en varias ocasiones que Venezuela está bajo su control.

“El poder reside principalmente en el gobierno de Trump, y Delcy tiene poco margen de maniobra en realidad”, dijo Phil Gunson, analista senior para los Andes del International Crisis Group, una organización dedicada a la prevención y resolución de conflictos internacionales.

Desde la captura de Maduro, Venezuela ha hecho reformas para facilitar las inversiones extranjeras, sobre todo de compañías estadounidenses, en sectores claves de la economía, como la explotación de hidrocarburos y de minerales.

“Estados Unidos se lleva el petróleo, vende el petróleo y determina hasta qué punto el dinero regresa, cuánto dinero regresa y en qué momento”, dijo Gunson a Expansión.

Washington no ha revelado públicamente cuánto petróleo venezolano ha vendido, cuántos ingresos ha recaudado, o cómo ha utilizado esos fondos desde que se hizo con el control de las exportaciones de petróleo del país, indica Roxana Vigil, especialista en seguridad nacional, en un artículo del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR).

Delcy Rodríguez ha recibido con una sonrisa los funcionarios estadounidenses que han visitado el Palacio de Miraflores. (FOTO: JESUS VARGAS/Getty Images)

Para el analista del Crisis Group, este nivel de control va más allá de un simple "tutelaje", describiendo la situación actual de Venezuela como un "vasallaje", es decir, un estado absolutamente controlado que tiene un "amo externo”.

“Una gran pregunta es a dónde va Estados Unidos con esto. ¿Es simplemente controlar a Venezuela para propio beneficio, y ni siquiera para beneficio de Estados Unidos, sino el beneficio de ciertos amigos y asociados del gobierno de Trump, o realmente pretenden también dirigir este proceso hacia una verdadera transición política?”, indica Gunson.