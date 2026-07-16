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Las tensiones entre Reino Unido y Argentina por las Malvinas resurgen en el Mundial 2026

El gobierno británico solicita a la FIFA que investigue una pancarta que los jugadores de la selección albiceleste desplegaron después de su encuentro ante Inglaterra.
jue 16 julio 2026 11:24 AM
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El centrocampista argentino #11 Giovani Lo Celso ajusta una pancarta que dice "Las Malvinas (Islas Falkland) pertenecen a Argentina", después de ganar el partido de semifinales del torneo de fútbol americano de 2026 entre Inglaterra y Argentina en el Estadio de Atlanta en Atlanta el 15 de julio de 2026.
Los jugadores de la albiceleste desplegaron en la cancha una pancarta que decía “Las Malvinas son argentinas”, una reivindicación de la soberanía argentina sobre este territorio del Atlántico Sur. (FOTO: JEWEL SAMAD/AFP)

Las islas Malvinas, disputadas entre Argentina y Reino Unido, volvieron a la conversación después de la semifinal del Mundial 2026 que las selecciones de ambos países celebraron el jueves, y en el que el seleccionado sudamericano salió victorioso. Desde el final del encuentro, las tensiones entre Londres y Buenos Aires han crecido.

Al finalizar el encuentro, los jugadores de la albiceleste desplegaron en la cancha una pancarta que decía “Las Malvinas son argentinas”, una reivindicación de la soberanía argentina sobre este territorio del Atlántico Sur. En la víspera del encuentro, la ministra se Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que los hinchas argentinos no podrían ingresar al estadio con banderas o cualquier elemento alusivo a las islas.

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El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo este jueves que consideraba que este gesto de los futbolistas de su país es "válido y lícito".

"Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan", defendió Milei en entrevista a radio El Observador.

Reino Unido pide investigar

El gobierno británico solicitó este jueves a la FIFA que abra una investigación exhaustiva sobre el incidente.

"La política debe estar separada del fútbol. De hecho, uno de los principios fundamentales del Mundial es que la política esté separada del fútbol”, dijo el ministro británico de Empresa y Comercio, Peter Kyle, en declaraciones a la BBC.

"Ahora es un asunto que corresponde a la FIFA. Esperamos que lleve a cabo una investigación sobre este asunto", añadió.

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Las palabras del ministro fueron respaldadas por un portavoz de Keir Starmer, primer ministro británico.

"Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas definitivamente lo son", declaró un portavoz de Downing Street. "Nuestra posición no ha cambiado. La autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas. Nuestro compromiso nunca vacilará", añadió.

El portavoz del primer ministro británico señaló que cualquier posible medida al respecto es "un asunto que corresponde a la FIFA".

Argentina reclama por el movimiento de un buque cerca de las islas

El gobierno argentino presentó el lunes una protesta formal ante el Reino Unido por los movimientos de un buque de guerra británico cerca de las islas Malvinas, informó el Ejecutivo el miércoles después de que Argentina derrotara a Inglaterra en semifinales del Mundial.

La cancillería expresó "el más enérgico rechazo" a los movimientos del "HMS Medway", con base en las Islas Malvinas, que involucraron tránsito por mar territorial argentino sin la debida notificación, según un comunicado compartido en X y replicado por el canciller, Pablo Quirno.

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Los movimientos del buque fueron "inconsultos e ilegales" y están en violación de acuerdos bilaterales vigentes, según el país sudamericano, que presentó el 13 de julio la nota de protesta a la embajada del Reino Unido en Buenos Aires.

Quirno aseguró al replicar el comunicado: "En la diplomacia el trabajo no se grita como en los goles, pero nos mueve la misma convicción: el orgullo de ser argentinos y la defensa permanente de nuestros intereses”.

Sin embargo, el Milei había asegurado minutos antes que el triunfo deportivo fue solo "un partido de fútbol”.

" Las Malvinas son argentinas , las vamos a recuperar y lo vamos a hacer en el plano diplomático", dijo el mandatario este jueves.

La guerra de las Malvinas y el futbol

Situado en el Atlántico Sur, el archipiélago de las Malvinas, a 600 kilómetros de las costas argentinas, fue escenario de una guerra entre Argentina y Reino Unido en 1982, que dejó 649 muertos argentinos y 255 británicos en 74 días de conflicto.

Desde su derrota en esa guerra, Argentina sigue reivindicando la soberanía sobre las islas.

En el Mundial de México 1986, cuatro años después de la guerra, Argentina eliminó a Inglaterra en los cuartos de final gracias a un doblete legendario de Diego Maradona (2-1), incluido el famoso gol de "la mano de Dios" y "El gol del Siglo", considerado entre los más bellos de la historia del torneo.

Argentina acabaría ganando en 1986 su segundo título mundial, después de haber ganado un primero en 1978, a los que se unió un tercero en Qatar 2022.

¿De quién son las Malvinas y por qué Argentina dice que son suyas?

Argentina aún señala que tiene soberania sobre las islas.

“La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondiente, por ser parte integrante del territorio nacional”, indica el primer artículo de la Constitución Argentina.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina indica que el el Decreto del 10 de junio de 1829, por el que se creó la Comandancia Político y Militar de las Islas Malvinas, establecía que España tenía la posesión material y ejercía su soberanía plena sobre las Islas Malvinas al momento del inicio de la guerra de Independencia el 25 de mayo de 1810.

De acuerdo con el documento, la posesión española sobre las islas se basaba en el derecho de primer ocupante, el consentimiento de las principales potencias marítimas europeas y la proximidad de las islas al continente.

Finalmente, el documento señalaba que la República heredó todos los derechos sobre los territorios de la antigua metrópoli y continuó ejerciendo actos de dominio sobre ellos.

Sin embargo, Reino Unido ocupa y administra las islas, llamadas en inglés Falkland, desde 1833.

La Asamblea General de la ONU reconoce desde 1965 la existencia de una disputa de soberanía entre Reino Unido y Argentina sobre las islas Malvinas (Falklands, para Reino Unido), Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes, y cada año el Comité de Descolonización de la ONU llama a encontrar una "solución pacífica de la controversia”.

En 2013, un 97% de los isleños eligió en un referéndum seguir en la órbita británica, y la reina ratificó las islas como territorio de ultramar.

"Mi gobierno garantizará la seguridad, buena gobernanza y desarrollo de los territorios de ultramar, incluida la protección del derecho de los habitantes de las Falklands y de los gibraltareños (por el Peñón que reclama España) a determinar sus futuros políticos", dijo entonces la reina Isabel II al Parlamento.

Argentina rechazó el referéndum y su resultados "Se trata de un ejercicio propagandístico que no alterará en nada la situación existente. Las Islas Malvinas continuarán siendo consideradas por las Naciones Unidas como un territorio sujeto a descolonización", indica un comunicado de la cancillería.

El gobierno argentino desde entonces reitera constantemente ante los organismos internacionales, regionales y la comunidad en general, el llamado al Reino Unido a reasumir las negociaciones de soberanía de conformidad con las resoluciones y declaraciones pertinentes de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.

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