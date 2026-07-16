Las tensiones entre Reino Unido y Argentina por las Malvinas resurgen en el Mundial 2026

El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo este jueves que consideraba que este gesto de los futbolistas de su país es "válido y lícito".

"Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan", defendió Milei en entrevista a radio El Observador.

Reino Unido pide investigar

El gobierno británico solicitó este jueves a la FIFA que abra una investigación exhaustiva sobre el incidente.

"La política debe estar separada del fútbol. De hecho, uno de los principios fundamentales del Mundial es que la política esté separada del fútbol”, dijo el ministro británico de Empresa y Comercio, Peter Kyle, en declaraciones a la BBC.

"Ahora es un asunto que corresponde a la FIFA. Esperamos que lleve a cabo una investigación sobre este asunto", añadió.

Las palabras del ministro fueron respaldadas por un portavoz de Keir Starmer, primer ministro británico.

"Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas definitivamente lo son", declaró un portavoz de Downing Street. "Nuestra posición no ha cambiado. La autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas. Nuestro compromiso nunca vacilará", añadió.

El portavoz del primer ministro británico señaló que cualquier posible medida al respecto es "un asunto que corresponde a la FIFA".

Argentina reclama por el movimiento de un buque cerca de las islas

El gobierno argentino presentó el lunes una protesta formal ante el Reino Unido por los movimientos de un buque de guerra británico cerca de las islas Malvinas, informó el Ejecutivo el miércoles después de que Argentina derrotara a Inglaterra en semifinales del Mundial.

La cancillería expresó "el más enérgico rechazo" a los movimientos del "HMS Medway", con base en las Islas Malvinas, que involucraron tránsito por mar territorial argentino sin la debida notificación, según un comunicado compartido en X y replicado por el canciller, Pablo Quirno.