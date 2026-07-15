6. Christopher Harborne: el inversionista británico que apostó por las criptomonedas
El empresario británico Christopher Harborne aparece por primera vez entre los mayores patrimonios del Reino Unido, con una fortuna de 18,177 millones de libras esterlinas.
Su riqueza proviene de inversiones en finanzas, aviación y tecnología, especialmente por su participación en Tether, empresa emisora de la mayor stablecoin del mercado de criptomonedas.
También es conocido por sus aportaciones económicas al partido político Reform UK.
7. Nik Storonsky: el ruso que convirtió a Revolut en un gigante financiero
Nacido en Rusia, Nik Storonsky desarrolló su carrera empresarial en Reino Unido y hoy acumula una fortuna de 16,411 millones de libras esterlinas, tras sumar más de 9,400 millones de libras a su patrimonio en un solo año.
Su riqueza proviene de Revolut, la empresa que fundó en 2015 y que pasó de ofrecer pagos internacionales a convertirse en una superapp financiera con servicios de banca, inversión, ahorro, seguros y criptomonedas, utilizada por millones de clientes en decenas de países.
La nueva élite de la riqueza británica
La The Sunday Times Rich List 2026 muestra que la riqueza en Reino Unido tiene un perfil cada vez más internacional. De los siete mayores patrimonios del ranking, solo Christopher Harborne nació en Reino Unido.
El resto corresponde a empresarios y familias de origen indio, iraquí, ucraniano, israelí, canadiense y ruso que construyeron imperios globales en sectores como la industria, el comercio, los bienes raíces, la tecnología, las finanzas digitales y el transporte marítimo.
El listado también refleja el auge de nuevos sectores. Mientras conglomerados industriales e inmobiliarios mantienen su peso entre las mayores fortunas, empresas como Revolut y Tether demuestran que la tecnología financiera y los activos digitales ya forman parte de la nueva élite económica del Reino Unido.