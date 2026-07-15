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Los 7 empresarios y familias que dominan la riqueza en Inglaterra

Industria, bienes raíces, moda, banca digital y criptomonedas impulsan las mayores fortunas del país. Solo uno de los siete perfiles nació en Reino Unido.
mié 15 julio 2026 12:49 PM
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Inglaterra
La The Sunday Times Rich List 2026 revela quiénes concentran las mayores fortunas en tierras británicas. (Expansión)

La riqueza de los multimillonarios que viven en Reino Unido está cambiando. Aunque los sectores tradicionales como la industria y los bienes raíces siguen concentrando algunos de los mayores patrimonios, la tecnología, las finanzas digitales y las criptomonedas ganan cada vez más espacio entre las mayores fortunas del territorio de Inglaterra.

La edición 2026 de la The Sunday Times Rich List refleja esa transformación. Además de registrar nuevos multimillonarios, la publicación señala que una de cada seis personas que aparecía en el listado hace dos años ya no figura en la clasificación, mientras que un tercio de los integrantes ya no reside en el territorio principal del Reino Unido tras los cambios en el régimen fiscal para los llamados non-doms.

Estos son los siete empresarios y familias más ricos del ranking, cuánto dinero poseen, de dónde proviene su fortuna y las empresas que controlan.

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1. Sanjay y Dheeraj Hinduja: la familia de origen indio detrás de Hinduja Group

Con una fortuna estimada en 38,000 millones de libras esterlinas, Sanjay y Dheeraj Hinduja y su familia encabezan por quinto año consecutivo la The Sunday Times Rich List.

Los empresarios son descendientes de una familia de origen indio que construyó uno de los conglomerados más grandes del mundo: Hinduja Group. El grupo tiene presencia en más de 30 países y opera negocios de fabricación de vehículos, banca, energía, infraestructura, salud, tecnología y servicios financieros.

A pesar de que varios multimillonarios abandonaron Reino Unido tras el fin del régimen fiscal para residentes no domiciliados, la familia Hinduja anunció que mantendrá su residencia y operaciones en el país.

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2. David y Simon Reuben: los hermanos que hicieron una fortuna con bienes raíces e internet

Los hermanos David y Simon Reuben, de origen indio e iraquí y nacidos en Bombay, ocupan el segundo lugar del ranking con un patrimonio de 27,971 millones de libras esterlinas.

Construyeron su fortuna inicialmente en el comercio de metales, antes de diversificar sus inversiones hacia bienes raíces, infraestructura, hoteles, centros comerciales y empresas tecnológicas.

Hoy controlan Reuben Brothers, uno de los grupos privados de inversión inmobiliaria más importantes de Europa, con activos en Reino Unido, Estados Unidos y otros mercados internacionales.

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3. Leonard Blavatnik: el magnate nacido en Ucrania detrás de Access Industries

Con una fortuna de 26,852 millones de libras esterlinas, Sir Leonard Blavatnik ocupa el tercer lugar del listado.

Nació en Odesa, actual Ucrania, cuando formaba parte de la Unión Soviética, emigró posteriormente a Estados Unidos y consolidó un imperio empresarial a través de Access Industries.

Su firma de inversión posee participaciones en recursos naturales, productos químicos, tecnología y medios de comunicación, entre ellos Warner Music Group, una de las compañías musicales más importantes del mundo.

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4. Idan Ofer: el empresario israelí que domina el transporte marítimo

El cuarto lugar corresponde a Idan Ofer, empresario israelí con una fortuna estimada en 24,481 millones de libras esterlinas.

Su patrimonio proviene principalmente de Israel Corporation, grupo con inversiones en transporte marítimo, energía, productos químicos e industria.

Además de controlar una de las mayores flotas navieras del mundo mediante diversas compañías, Ofer mantiene inversiones internacionales en infraestructura y tecnologías para la transición energética.

5. La familia Weston: los dueños de Primark

Con un patrimonio de 18,939 millones de libras esterlinas, Guy, George, Alannah y Galen Weston, junto con su familia, ocupan el quinto lugar del ranking.

La familia, de origen canadiense, controla Associated British Foods (ABF), conglomerado propietario de la cadena de moda Primark, además de negocios en alimentos, ingredientes industriales y agricultura.

Primark se ha convertido en una de las cadenas de ropa de bajo costo más importantes de Europa, con cientos de tiendas distribuidas en distintos países.

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6. Christopher Harborne: el inversionista británico que apostó por las criptomonedas

El empresario británico Christopher Harborne aparece por primera vez entre los mayores patrimonios del Reino Unido, con una fortuna de 18,177 millones de libras esterlinas.

Su riqueza proviene de inversiones en finanzas, aviación y tecnología, especialmente por su participación en Tether, empresa emisora de la mayor stablecoin del mercado de criptomonedas.

También es conocido por sus aportaciones económicas al partido político Reform UK.

7. Nik Storonsky: el ruso que convirtió a Revolut en un gigante financiero

Nacido en Rusia, Nik Storonsky desarrolló su carrera empresarial en Reino Unido y hoy acumula una fortuna de 16,411 millones de libras esterlinas, tras sumar más de 9,400 millones de libras a su patrimonio en un solo año.

Su riqueza proviene de Revolut, la empresa que fundó en 2015 y que pasó de ofrecer pagos internacionales a convertirse en una superapp financiera con servicios de banca, inversión, ahorro, seguros y criptomonedas, utilizada por millones de clientes en decenas de países.

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La nueva élite de la riqueza británica

La The Sunday Times Rich List 2026 muestra que la riqueza en Reino Unido tiene un perfil cada vez más internacional. De los siete mayores patrimonios del ranking, solo Christopher Harborne nació en Reino Unido.

El resto corresponde a empresarios y familias de origen indio, iraquí, ucraniano, israelí, canadiense y ruso que construyeron imperios globales en sectores como la industria, el comercio, los bienes raíces, la tecnología, las finanzas digitales y el transporte marítimo.

El listado también refleja el auge de nuevos sectores. Mientras conglomerados industriales e inmobiliarios mantienen su peso entre las mayores fortunas, empresas como Revolut y Tether demuestran que la tecnología financiera y los activos digitales ya forman parte de la nueva élite económica del Reino Unido.

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