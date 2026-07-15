La riqueza de los multimillonarios que viven en Reino Unido está cambiando. Aunque los sectores tradicionales como la industria y los bienes raíces siguen concentrando algunos de los mayores patrimonios, la tecnología, las finanzas digitales y las criptomonedas ganan cada vez más espacio entre las mayores fortunas del territorio de Inglaterra.

La edición 2026 de la The Sunday Times Rich List refleja esa transformación. Además de registrar nuevos multimillonarios, la publicación señala que una de cada seis personas que aparecía en el listado hace dos años ya no figura en la clasificación, mientras que un tercio de los integrantes ya no reside en el territorio principal del Reino Unido tras los cambios en el régimen fiscal para los llamados non-doms.

Estos son los siete empresarios y familias más ricos del ranking, cuánto dinero poseen, de dónde proviene su fortuna y las empresas que controlan.