Trump anuncia la reducción de los ejercicios militares con Corea del Sur por su buena relación con Kim Jong Un

El presidente Donald Trump anunció este domingo que reducirá "considerablemente" la participación de Estados Unidos en los ejercicios militares conjuntos con su histórico aliado, Corea del Sur, debido a su "muy buena relación" con el líder norcoreano Kim Jong Un.
Trump criticó en su plataforma Truth Social los ejercicios no "solo por costosos", sino porque "envían una señal totalmente inapropiada y hostil" hacia Corea del Norte, país que, según dijo, se ha mostrado respetuoso y "no amenazante" desde que él volvió al poder en 2025.