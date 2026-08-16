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Internacional

Trump anuncia la reducción de los ejercicios militares con Corea del Sur por su buena relación con Kim Jong Un

El presidente estadounidense asegura que las maniobras conjuntas con Seúl son una señal hostil para Corea del Norte, un país que se ha comportado respetuoso y que no representa una amenaza.
dom 16 agosto 2026 05:51 PM
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Donald Trump anuncia la reducción de los ejercicios militares con Corea del Sur
Estaba previsto que estos ejercicios maniobras manuales empezarán el lunes con una duración de 11 días. (FOTO: MANDEL NGAN/AFP)

El presidente Donald Trump anunció este domingo que reducirá "considerablemente" la participación de Estados Unidos en los ejercicios militares conjuntos con su histórico aliado, Corea del Sur, debido a su "muy buena relación" con el líder norcoreano Kim Jong Un.

Trump criticó en su plataforma Truth Social los ejercicios no "solo por costosos", sino porque "envían una señal totalmente inapropiada y hostil" hacia Corea del Norte, país que, según dijo, se ha mostrado respetuoso y "no amenazante" desde que él volvió al poder en 2025.

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Estaba previsto que estos ejercicios anuales empezarán el lunes con una duración de 11 días, en el marco de maniobras para preparar de manera conjunta la defensa contra Corea del Norte, país dotado además del arma nuclear.

La víspera, Trump publicó en Truth Social una foto al lado del líder norcoreano Kim Jong Un en un encuentro en 2019, durante su primer periodo.

Agregó que ya era demasiado tarde para cancelar los ejercicios, por lo que había ordenado al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que los "redujera sustancialmente".

Pyongyang había denunciado el jueves los próximos ejercicios militares conjuntos entre Washington y Seúl, y había advertido de una posible respuesta mediante medidas de "disuasión" más contundentes.

Corea del Norte considera estos ejercicios como un ensayo de invasión y el miércoles lanzó un misil balístico sobre el mar de Japón en señal de protesta.

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Corea del Sur Corea del Norte Kim Jong Un

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