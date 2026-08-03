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HYBE duplica ingresos con BTS y lleva al negocio del K-Pop más allá de los Grammy

La empresa detrás de BTS acelera su transformación hacia un modelo de propiedad intelectual, donde el crecimiento proviene de conciertos, merchandising y plataformas digitales, más allá de la venta de música.
lun 03 agosto 2026 05:51 PM
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BTS no necesita estar en los Grammy: HYBE ya duplica sus ingresos con una fórmula que va más allá de la música
El regreso de BTS impulsó los resultados financieros de HYBE, que amplía el negocio del grupo mediante conciertos, licencias, mercancía y plataformas digitales. (FOTO: YURI CORTEZ/AFP.)

El regreso de BTS tras casi cuatro años de pausa por el servicio militar obligatorio de sus integrantes no solo marcó el retorno de una de las agrupaciones más exitosas del K-pop. También confirmó el cambio de modelo de negocio de HYBE Corporation, que apuesta por convertir a la banda en una plataforma de propiedad intelectual capaz de generar ingresos mucho más allá de los álbumes, las reproducciones en plataformas digitales o las giras.

La estrategia acerca a la compañía surcoreana a un modelo similar al que empresas como Disney han desarrollado durante décadas con franquicias como Marvel o Star Wars y que consiste en extender el valor comercial de una marca a través de mercancía, licencias, experiencias, comunidades digitales y nuevos formatos de entretenimiento.

Los resultados financieros muestran que esa transformación comienza a consolidarse. Durante el segundo trimestre fiscal de 2026 , HYBE duplicó el tamaño de su negocio al reportar ingresos por 1.45 billones de wones, un incremento anual de 105.5% y de 107.6% frente al trimestre previo.

La utilidad operativa ascendió a 170,925 millones de wones, un crecimiento de 159.3%, impulsado por el regreso de las giras, el lanzamiento de nuevos álbumes y la monetización de la propiedad intelectual de sus artistas.

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El desempeño ocurre mientras parte de la conversación pública gira en torno a la decisión de BTS de no postular su último material discográfico a los premios Grammy, después de que la Academia creara una categoría para artistas asiáticos, una medida que algunos sectores han interpretado como un acto de exclusión. Sin embargo, las cifras de HYBE muestran que el crecimiento del negocio ya no depende exclusivamente del reconocimiento de la industria musical.

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BTS como plataforma de propiedad intelectual

Aunque la música grabada continúa siendo una fuente importante de ingresos, el crecimiento de HYBE proviene principalmente de las actividades que rodean a la marca BTS.

Los ingresos por conciertos aumentaron 243.3% anual hasta 647,699 millones de wones, convirtiéndose en el negocio con mayor expansión de la compañía. En comparación, la música grabada creció 43%, al sumar 326,793 millones de wones, mientras que los ingresos por publicidad y apariciones aumentaron 113.6%.

El regreso de la agrupación permitió además lanzar la gira ARIRANG, diseñada desde su origen como un ecosistema comercial. Además de los conciertos presenciales, HYBE monetiza el recorrido mediante transmisiones en línea, funciones en salas de cine, activaciones urbanas bajo el proyecto The City y experiencias digitales para los seguidores.

La estrategia refleja una tendencia más amplia dentro de la industria del entretenimiento, donde cada activo creativo puede extenderse hacia múltiples formatos comerciales durante varios años.

El cambio más relevante se observa en los negocios derivados de la propiedad intelectual.

El segmento de merchandising y licenciamiento duplicó su tamaño con un crecimiento anual de 103.1%, al generar ingresos por 310,592 millones de wones, resultado de una mayor monetización del fandom más allá de la venta de discos o boletos para conciertos.

En conjunto, las actividades directamente relacionadas con los artistas aportaron 1.04 billones de wones. Paralelamente, los negocios derivados de la propiedad intelectual —entre ellos mercancía, licencias, Fan Clubs y contenidos— sumaron 410,117 millones de wones, un incremento anual de 59.1%.

Dentro de este segmento, el negocio de Fan Clubs aumentó 67.1%, hasta alcanzar 57,886 millones de wones.

La estrategia busca reducir la dependencia histórica que las disqueras han tenido de las ventas de música y de las giras, al construir nuevas fuentes de ingresos alrededor de una misma marca.

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La economía de los fans

Para especialistas en marketing, el crecimiento de HYBE refleja un cambio estructural en la relación entre artistas y audiencias.

Durante años, el éxito comercial de la industria musical se medía principalmente por las ventas de discos o boletos. Hoy, el valor económico comienza desde la capacidad de construir comunidades capaces de sostener un ecosistema de consumo.

“El fandom es una comunidad que genera contenido, genera consumo y hasta revoluciona industrias”, explica Hugo Gómez Oliver, director de Human Connections Media .

De acuerdo con el especialista, el impacto económico de estas comunidades va más allá de la música, ya que puede impulsar sectores como el turismo, el comercio y el consumo local.

Para Gómez Oliver, esta transformación responde al desarrollo de la llamada economía de los fans, donde las empresas dejan de construir audiencias para crear comunidades con un fuerte sentido de pertenencia.

“Lo más importante es entender precisamente a la comunidad, cuáles son sus motivaciones, sus pasiones y que se integre de manera orgánica. Las marcas tienen que entender muy bien a esa comunidad para saber qué comunicar”, afirma.

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Una pieza central de esta estrategia es Weverse, la plataforma digital de HYBE que integra comunidad, comercio electrónico y contenidos exclusivos para los seguidores de sus artistas.

Durante el segundo trimestre fiscal, la plataforma alcanzó 14.4 millones de usuarios activos mensuales, consolidándose como uno de los principales canales para monetizar la relación entre los artistas y sus comunidades.

Reportes de medios surcoeranos publicaron en marzo que, según datos del Instituto Coreano de Investigación de Reputación Corporativa, BTS lideró la clasificación de reputación de marca de cantantes de marzo de 2026, tras su regreso como agrupación. Los reportes no ofrecen un valor de marca estimado para la boyband.

Más que una aplicación de contenido, Weverse permite a HYBE mantener una relación directa con los seguidores, vender mercancía oficial, ofrecer experiencias exclusivas y fortalecer el vínculo con las marcas que administra.

En este esquema, la comunidad deja de ser únicamente una audiencia para convertirse en un activo comercial permanente.

Un modelo que trasciende los premios

La estrategia de HYBE refleja como el valor de una agrupación ya no depende exclusivamente del desempeño de un álbum o del reconocimiento que pueda obtener en ceremonias como los Grammy.

Al convertir a BTS en una franquicia global sustentada en propiedad intelectual, experiencias, plataformas digitales y comunidades, la empresa amplía las fuentes de ingresos alrededor de una marca capaz de mantenerse vigente incluso fuera de los ciclos tradicionales de lanzamiento de música.

Las cifras del trimestre muestran que, para HYBE, el negocio ya no consiste únicamente en producir éxitos musicales, sino en construir un ecosistema comercial alrededor de una de las propiedades intelectuales más valiosas del entretenimiento global.

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BTS K-Pop festivales de música

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