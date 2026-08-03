BTS no necesita estar en los Grammy: HYBE ya duplica sus ingresos con una fórmula que va más allá de la música

El desempeño ocurre mientras parte de la conversación pública gira en torno a la decisión de BTS de no postular su último material discográfico a los premios Grammy, después de que la Academia creara una categoría para artistas asiáticos, una medida que algunos sectores han interpretado como un acto de exclusión. Sin embargo, las cifras de HYBE muestran que el crecimiento del negocio ya no depende exclusivamente del reconocimiento de la industria musical.

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BTS como plataforma de propiedad intelectual

Aunque la música grabada continúa siendo una fuente importante de ingresos, el crecimiento de HYBE proviene principalmente de las actividades que rodean a la marca BTS.

Los ingresos por conciertos aumentaron 243.3% anual hasta 647,699 millones de wones, convirtiéndose en el negocio con mayor expansión de la compañía. En comparación, la música grabada creció 43%, al sumar 326,793 millones de wones, mientras que los ingresos por publicidad y apariciones aumentaron 113.6%.

El regreso de la agrupación permitió además lanzar la gira ARIRANG, diseñada desde su origen como un ecosistema comercial. Además de los conciertos presenciales, HYBE monetiza el recorrido mediante transmisiones en línea, funciones en salas de cine, activaciones urbanas bajo el proyecto The City y experiencias digitales para los seguidores.

La estrategia refleja una tendencia más amplia dentro de la industria del entretenimiento, donde cada activo creativo puede extenderse hacia múltiples formatos comerciales durante varios años.

El cambio más relevante se observa en los negocios derivados de la propiedad intelectual.

El segmento de merchandising y licenciamiento duplicó su tamaño con un crecimiento anual de 103.1%, al generar ingresos por 310,592 millones de wones, resultado de una mayor monetización del fandom más allá de la venta de discos o boletos para conciertos.

En conjunto, las actividades directamente relacionadas con los artistas aportaron 1.04 billones de wones. Paralelamente, los negocios derivados de la propiedad intelectual —entre ellos mercancía, licencias, Fan Clubs y contenidos— sumaron 410,117 millones de wones, un incremento anual de 59.1%.

Dentro de este segmento, el negocio de Fan Clubs aumentó 67.1%, hasta alcanzar 57,886 millones de wones.

La estrategia busca reducir la dependencia histórica que las disqueras han tenido de las ventas de música y de las giras, al construir nuevas fuentes de ingresos alrededor de una misma marca.