BTS no necesita estar en los Grammy: HYBE ya duplica sus ingresos con una fórmula que va más allá de la música

La economía de los fans
Para especialistas en marketing, el crecimiento de HYBE refleja un cambio estructural en la relación entre artistas y audiencias.
Durante años, el éxito comercial de la industria musical se medía principalmente por las ventas de discos o boletos. Hoy, el valor económico comienza desde la capacidad de construir comunidades capaces de sostener un ecosistema de consumo.
“El fandom es una comunidad que genera contenido, genera consumo y hasta revoluciona industrias”, explica Hugo Gómez Oliver, director de Human Connections Media .
De acuerdo con el especialista, el impacto económico de estas comunidades va más allá de la música, ya que puede impulsar sectores como el turismo, el comercio y el consumo local.
Para Gómez Oliver, esta transformación responde al desarrollo de la llamada economía de los fans, donde las empresas dejan de construir audiencias para crear comunidades con un fuerte sentido de pertenencia.
“Lo más importante es entender precisamente a la comunidad, cuáles son sus motivaciones, sus pasiones y que se integre de manera orgánica. Las marcas tienen que entender muy bien a esa comunidad para saber qué comunicar”, afirma.
Una pieza central de esta estrategia es Weverse, la plataforma digital de HYBE que integra comunidad, comercio electrónico y contenidos exclusivos para los seguidores de sus artistas.
Durante el segundo trimestre fiscal, la plataforma alcanzó 14.4 millones de usuarios activos mensuales, consolidándose como uno de los principales canales para monetizar la relación entre los artistas y sus comunidades.
Reportes de medios surcoeranos publicaron en marzo que, según datos del Instituto Coreano de Investigación de Reputación Corporativa, BTS lideró la clasificación de reputación de marca de cantantes de marzo de 2026, tras su regreso como agrupación. Los reportes no ofrecen un valor de marca estimado para la boyband.
Más que una aplicación de contenido, Weverse permite a HYBE mantener una relación directa con los seguidores, vender mercancía oficial, ofrecer experiencias exclusivas y fortalecer el vínculo con las marcas que administra.
En este esquema, la comunidad deja de ser únicamente una audiencia para convertirse en un activo comercial permanente.
Un modelo que trasciende los premios
La estrategia de HYBE refleja como el valor de una agrupación ya no depende exclusivamente del desempeño de un álbum o del reconocimiento que pueda obtener en ceremonias como los Grammy.
Al convertir a BTS en una franquicia global sustentada en propiedad intelectual, experiencias, plataformas digitales y comunidades, la empresa amplía las fuentes de ingresos alrededor de una marca capaz de mantenerse vigente incluso fuera de los ciclos tradicionales de lanzamiento de música.
Las cifras del trimestre muestran que, para HYBE, el negocio ya no consiste únicamente en producir éxitos musicales, sino en construir un ecosistema comercial alrededor de una de las propiedades intelectuales más valiosas del entretenimiento global.