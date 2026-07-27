China le gana terreno a Estados Unidos en confianza por culpa de Trump

En varias naciones vecinas China, India, Filipinas y Japón, Trump recibe calificaciones más altas que Xi. Si bien los surcoreanos ahora ven a los dos líderes de manera similar, esto refleja un cambio dramático con el año pasado, cuando ese público tenía el doble de confianza en Trump (33%) que en Xi (15%).
¿Y cómo se comparan en Latinoamérica?
Tanto Estados Unidos como China han gastado recursos significativos para ejercer influencia sobre Latinoamérica.
China es, desde hace varios años, el principal socio comercial de Sudamérica y ha desarrollado una relación económica y militar muy estrecha con Brasil, la principal economía regional, y Perú.
El presidente Donald Trump, mientras tanto, declaró en la cumbre del Escudo de las Américas en marzo de 2026 que Estados Unidos "no permitirían que la influencia extranjera hostil se afiance en este hemisferio", lo que provocó una respuesta del ministro de Relaciones Exteriores de China.
En cuatro de los países latinoamericanos encuestados —Argentina, Chile, México y Perú, la gente ve de una manera más positiva a China. En los otros dos países incluidos en la encuesta, brasileña y Colombia, están empatados.
Esto marca un cambio significativo con encuestas más antiguas. En 2014, la gente en cada uno de estos países, excepto Argentina, veía a Estados Unidos de forma más positiva que a China.
En Brasil, las personas de la derecha ideológica tienen muchas más probabilidades que las de la izquierda de tener una visión positiva de los Estados Unidos (58% frente a 30%). Lo contrario es cierto para China, con brasileños de la derecha menos favorables que los de la izquierda (40% frente a 57%). Las opiniones en Colombia siguen el mismo patrón ideológico
Las personas en estos seis países generalmente carecen de confianza en ambos líderes, Trump y Xi, para hacer lo correcto con respecto a los asuntos mundiales. En ninguna de las seis naciones ninguno de los líderes recibe una calificación de mayoría segura.
En cada uno de los seis países latinoamericanos encuestados, grandes mayorías dicen que Estados Unidos interfiere en los asuntos de otros países, mientras que menos dicen que China lo hace.