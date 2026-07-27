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Internacional

China le gana terreno a Estados Unidos en confianza por culpa de Trump

En decenas de países, las personas tienen una opinión más positiva sobre Xi Jinping, que del presidente estadounidense.
lun 27 julio 2026 05:55 AM
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El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping visitan el Jardín Zhongnanhai el 15 de mayo de 2026 en Beijing, China.
En varias naciones vecinas China, India, Filipinas y Japón, Trump recibe calificaciones más altas que Xi. (FOTO: Evan Vucci/Getty Images)

Las opiniones globales de los Estados Unidos empeoraron en 2025, cuando comenzó el segundo mandato del presidente Donald Trump, aunque la mayoría de la gente todavía tenía una opinión más positiva de los Estados Unidos que de China. Para 2026, este ya no es el caso.

La opinión sobre China ha mejorado en los últimos años, mientras que las opiniones sobre Estados Unidos han empeorado, de acuerdo con una encuesta del Pew Research Center. La confianza en los respectivos líderes de estos países para hacer lo correcto con respecto a los asuntos mundiales ha seguido un patrón similar.

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En la segunda mitad de la presidencia de Joe Biden, la confianza en él fue mayor que la confianza en el presidente chino Xi Jinping en la mayoría de los países encuestados, aunque la calificación de Biden disminuyó en muchos lugares de 2023 a 2024, cuando el presidente comenzó a manifestar un deterioro físico y mental

Durante los primeros dos años del segundo mandato de Trump, las calificaciones del presidente de los Estados Unidos empeoraron significativamente. Si bien muchas personas todavía carecen de confianza en Xi, las opiniones positivas sobre él se han generalizado, y más en general ahora dicen que tienen confianza en Xi que en Trump.

De acuerdo con el resultados de la encuesta, China es vista de manera más positiva que Estados Unidos en la mayoría de los 36 países encuestados. Los vecinos más cercanos de los estadounidenses, canadienses y mexicanos, también ven China de manera más positiva que a Estados Unidos.

Por ejemplo, la mayoría de los canadienses (57%) tenía una visión positiva de los Estados Unidos en 2023, mientras que el 14 % veía positivamente a China. En 2025, los canadienses fueron igualmente favorables hacia Estados Unidos y China. Ahora, más canadienses tienen una visión favorable de China (44%) que los Estados Unidos. (33 %).

Israel, el principal aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, es el país donde hay más opiniones positivas sobre el país norteamericano. Cuatro países de la región Asia-Pacífico: Japón, Filipinas, Corea del Sur e India.

Más confianza en Xi que en Trump

La confianza tanto en Trump como en Xi es generalmente baja. Pero la gente en muchos de los 36 países encuestados ven a Xi más favorablemente.

En los países europeos, por ejemplo, ninguno de los líderes obtiene una calificación mayoritariamente positiva, pero las opiniones de Xi tienden a ser más favorables que las de Trump. En Alemania, Grecia, Italia, los Países Bajos, España, Suecia y el Reino Unido, Xi lidera a Trump por dos dígitos, aunque su mayor calificación de favorabilidad es de solo el 37%, de Reino Unido.

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En varias naciones vecinas China, India, Filipinas y Japón, Trump recibe calificaciones más altas que Xi. Si bien los surcoreanos ahora ven a los dos líderes de manera similar, esto refleja un cambio dramático con el año pasado, cuando ese público tenía el doble de confianza en Trump (33%) que en Xi (15%).

¿Y cómo se comparan en Latinoamérica?

Tanto Estados Unidos como China han gastado recursos significativos para ejercer influencia sobre Latinoamérica.

China es, desde hace varios años, el principal socio comercial de Sudamérica y ha desarrollado una relación económica y militar muy estrecha con Brasil, la principal economía regional, y Perú.

El presidente Donald Trump, mientras tanto, declaró en la cumbre del Escudo de las Américas en marzo de 2026 que Estados Unidos "no permitirían que la influencia extranjera hostil se afiance en este hemisferio", lo que provocó una respuesta del ministro de Relaciones Exteriores de China.

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El avance de la extrema derecha amenaza la influencia china en Latinoamérica

En cuatro de los países latinoamericanos encuestados —Argentina, Chile, México y Perú, la gente ve de una manera más positiva a China. En los otros dos países incluidos en la encuesta, brasileña y Colombia, están empatados.

Esto marca un cambio significativo con encuestas más antiguas. En 2014, la gente en cada uno de estos países, excepto Argentina, veía a Estados Unidos de forma más positiva que a China.

En Brasil, las personas de la derecha ideológica tienen muchas más probabilidades que las de la izquierda de tener una visión positiva de los Estados Unidos (58% frente a 30%). Lo contrario es cierto para China, con brasileños de la derecha menos favorables que los de la izquierda (40% frente a 57%). Las opiniones en Colombia siguen el mismo patrón ideológico

Las personas en estos seis países generalmente carecen de confianza en ambos líderes, Trump y Xi, para hacer lo correcto con respecto a los asuntos mundiales. En ninguna de las seis naciones ninguno de los líderes recibe una calificación de mayoría segura.

En cada uno de los seis países latinoamericanos encuestados, grandes mayorías dicen que Estados Unidos interfiere en los asuntos de otros países, mientras que menos dicen que China lo hace.

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China Xi Jinping Estados Unidos

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