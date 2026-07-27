China le gana terreno a Estados Unidos en confianza por culpa de Trump

En la segunda mitad de la presidencia de Joe Biden, la confianza en él fue mayor que la confianza en el presidente chino Xi Jinping en la mayoría de los países encuestados, aunque la calificación de Biden disminuyó en muchos lugares de 2023 a 2024, cuando el presidente comenzó a manifestar un deterioro físico y mental

Durante los primeros dos años del segundo mandato de Trump, las calificaciones del presidente de los Estados Unidos empeoraron significativamente. Si bien muchas personas todavía carecen de confianza en Xi, las opiniones positivas sobre él se han generalizado, y más en general ahora dicen que tienen confianza en Xi que en Trump.

De acuerdo con el resultados de la encuesta, China es vista de manera más positiva que Estados Unidos en la mayoría de los 36 países encuestados. Los vecinos más cercanos de los estadounidenses, canadienses y mexicanos, también ven China de manera más positiva que a Estados Unidos.

Por ejemplo, la mayoría de los canadienses (57%) tenía una visión positiva de los Estados Unidos en 2023, mientras que el 14 % veía positivamente a China. En 2025, los canadienses fueron igualmente favorables hacia Estados Unidos y China. Ahora, más canadienses tienen una visión favorable de China (44%) que los Estados Unidos. (33 %).

Israel, el principal aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, es el país donde hay más opiniones positivas sobre el país norteamericano. Cuatro países de la región Asia-Pacífico: Japón, Filipinas, Corea del Sur e India.

Más confianza en Xi que en Trump

La confianza tanto en Trump como en Xi es generalmente baja. Pero la gente en muchos de los 36 países encuestados ven a Xi más favorablemente.

En los países europeos, por ejemplo, ninguno de los líderes obtiene una calificación mayoritariamente positiva, pero las opiniones de Xi tienden a ser más favorables que las de Trump. En Alemania, Grecia, Italia, los Países Bajos, España, Suecia y el Reino Unido, Xi lidera a Trump por dos dígitos, aunque su mayor calificación de favorabilidad es de solo el 37%, de Reino Unido.