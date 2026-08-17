¿Por qué te pueden cancelar la visa?

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, informó el jueves que el gobierno de Trump ha revocado más de 175,000 visas como resultado de un programa de revisión continua de sus titulares.

Las razones principales que argumenta son actividades delictivas, incumplimiento de las condiciones migratorias o por representar una amenaza para la seguridad nacional.

Gustavo Petro

Petro pudo entrar a EU en marzo de este año. (FOTO: Andres Rot/Getty Images)

El Departamento de Estado anunció el 27 de septiembre de 2025 que había revocado la visa del entonces presidente de Colombia, Gustavo Petro, por sus “acciones incendiarias” en Nueva York, ciudad que visitó para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Un día antes, el entonces mandatario colombiano, dirigiéndose a una multitud de manifestantes pro palestinos frente a la sede de la ONU en Manhattan, pidió una fuerza armada global cuya prioridad "sea liberar a los palestinos" y agregó: "Esta fuerza tiene que ser mayor que la de Estados Unidos”.

En junio de este año, el New York Times informó que una reunión prevista entre Petro y el entonces candidato a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, fue cancelada tras advertencias de funcionarios del gobierno de Donald Trump sobre posibles violaciones a las condiciones migratorias del mandatario colombiano.

Petro aseguró entonces que no ha sido informado sobre restricciones en su visa estadounidense. Incluso asistió al funeral del activista por los derechos civiles, Jesse Jackson, celebrado en Chicago en marzo de 2026.

Óscar Arias

Oscar Arias ganó el Nobel de la Paz por su participación en los procesos de paz en Medio Oriente. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

El gobierno de Donald Trump retiró a Óscar Arias, expresidente de Costa Rica y ganador del Premio Nobel de la Paz el 1 de abril de 2025. Arias afirmó que Estados Unidos tiene características de una autocracia.

Dos veces presidente (1986-1990 y 2006-2010), Arias ganó el premio Nobel en 1987 por su activa acción diplomática para poner fin a las guerras civiles en Centroamérica. También fue pionero en esta región al romper lazos con Taiwán para establecer relaciones diplomáticas con China, en 2007.