Estados Unidos utiliza las restricciones migratorias como un método de sanción contra funcionarios en Latinoamérica por diversas razones, que van desde violaciones a los derechos humanos hasta disputas políticas. El caso más reciente es de Andrés Manuel López Beltrán , exsecretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En los últimos meses, más de 10 funcionarios mexicanos han sido objeto de una sanción similar. El gobierno estadounidense también ha revocado la visa de otros políticos en Latinoamérica. Estos son algunos de los casos más recientes.
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¿Por qué te pueden cancelar la visa?
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, informó el jueves que el gobierno de Trump ha revocado más de 175,000 visas como resultado de un programa de revisión continua de sus titulares.
Las razones principales que argumenta son actividades delictivas, incumplimiento de las condiciones migratorias o por representar una amenaza para la seguridad nacional.
Un día antes, el entonces mandatario colombiano, dirigiéndose a una multitud de manifestantes pro palestinos frente a la sede de la ONU en Manhattan, pidió una fuerza armada global cuya prioridad "sea liberar a los palestinos" y agregó: "Esta fuerza tiene que ser mayor que la de Estados Unidos”.
En junio de este año, el New York Times informó que una reunión prevista entre Petro y el entonces candidato a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, fue cancelada tras advertencias de funcionarios del gobierno de Donald Trump sobre posibles violaciones a las condiciones migratorias del mandatario colombiano.
El gobierno de Donald Trump retiró a Óscar Arias, expresidente de Costa Rica y ganador del Premio Nobel de la Paz el 1 de abril de 2025. Arias afirmó que Estados Unidos tiene características de una autocracia.
Dos veces presidente (1986-1990 y 2006-2010), Arias ganó el premio Nobel en 1987 por su activa acción diplomática para poner fin a las guerras civiles en Centroamérica. También fue pionero en esta región al romper lazos con Taiwán para establecer relaciones diplomáticas con China, en 2007.
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"Estados Unidos es un paradigma de democracia, o lo ha sido. Hoy en día tiene características de autocracia, lamentablemente para mi gusto. Pero bueno, ¿quién soy yo para decirle que enmiende su camino al gobierno de Estados Unidos?", dijo el exmandatario de 84 años, quien ha criticado a Trump.
"Los franceses les regalaron la estatua de la Libertad y ahora los Estados Unidos restringen la libertad. ¿Cómo es que al que piensa diferente lo quieren castigar? Eso no es democracia", agregó en una conferencia de prensa en su casa en San José.
El 2 de mayo de 2026, más de un año del anuncio de Arias, La Nación, el principal diario de Costa Rica y crítico del gobierno derechista del país centroamericano, dijo que Estados Unidos revocó la visa a varios de sus directivos, lo que tildó de "inédito" en el país.
La junta directiva de La Nación, fundada hace ocho décadas, dijo en un comunicado que "ha tomado conocimiento de la revocación de visas de Estados Unidos a varios de sus miembros", sin precisar el número.
Si bien reconoció la potestad de Estados Unidos de "determinar los términos de ingreso a su territorio", insistió en que se trata de un hecho "inédito" contra un "periódico generalista e independiente“. De acuerdo con La Nación, ninguno de sus integrantes ha recibido una "explicación oficial”.
Estados Unidos también revocó las visas de legisladores de oposición como Francisco Nicolás, del centrista Partido Liberación Nacional, y la independiente Cynthia Córdoba, críticos del entonces presidente Rodrigo Chaves, aliado de Trump.
Alexandre de Moraes
El gobierno de Donald Trump ha tenido una relación tensa con Brasil, la principal potencia latinoamericana. En julio de 2025, el Departamento de Estado anunció la revocación de la visa del magistrado del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexandre Moraes, así como de sus aliados y sus familiares.
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“La persecución política del magistrado del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, contra Jair Bolsonaro, generó un complejo de persecución y censura tan generalizado que no solo viola los derechos fundamentales de los brasileños, sino que también trasciende las fronteras de Brasil para atacar a los estadounidenses”, indicó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.
Moraes formó parte del grupo de magistrados de la Corte Suprema que decidió enjuiciar a Bolsonaro por su intento de dar un golpe de estado a su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva. El expresidente brasileño fue declarado culpable y condenado a 27 años en prisión.
Las tensiones bilaterales no han cedido desde entonces. Estados Unidos anunció el 4 de agosto que revocó la visa a la actual embajadora brasileña en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, debido a la falta de beneplácito para su embajador nominado ante Brasilia.
La presidencia de Brasil calificó horas después la medida como una "escalada de medidas hostiles" por parte del gobierno de Donald Trump.
Cristina Fernández de Kirchner
El gobierno de Donald Trump anunció el 21 de marzo sanciones contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y su exministro de planificación, Julio Vido, a quienes acusa de estar implicados en casos de corrupción durante el ejercicio de sus funciones.
La medida anunciada por Rubio, implicó la prohibición de entrada a Estados Unidos a ambos funcionarios, así como a varios de sus familiares. En el caso de la exmandataria, la orden afectaría también a sus hijos Máximo y Florencia.
"CFK y De Vido abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse financieramente de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas, lo que resultó en millones de dólares robados al gobierno argentino. Múltiples tribunales han condenado a CFK y De Vido por corrupción, minando la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro de Argentina", señala el comunicado.
La relación de Trump con Cuba está marcada por la presión diplomática. Desde septiembre de 2019, en el primer gobierno de Trump, se emitió una prohibición de entrada y viaje a territorio estadounidense para el expresidente de Cuba, Raúl Castro, y sus hijos, bajo la acusación de estar involucrados en graves abusos a los derechos humanos.
En julio de 2025, ya en la segunda administración Trump, se impusieron restricciones de visado al presidente Miguel Díaz-Canel.
Nicaragua
El gobierno de Estados Unidos no le ha revocado la visa a Daniel Ortega de forma individual, pero sí ha impuesto restricciones masivas de visado a miles de funcionarios nicaragüenses, allegados y familiares vinculados a su régimen por socavar la democracia y los derechos humanos.
Estados Unidos impuso en junio de este año restricciones adicionales de visado a más de 100 funcionarios de Nicaragua y sus familiares luego de la muerte bajo custodia del Estado del líder indígena Brooklyn Rivera.
“Con este nuevo conjunto de restricciones, el gobierno estadounidense ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a más de 2,350 funcionarios nicaragüenses y sus familiares por su complicidad en la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.
Venezuela
Otro país que tiene cientos de funcionarios con visas revocadas es Venezuela. Desde 2019, Washington ha emitido sanciones de este tipo contra personajes cercanos al expresidente Nicolás Maduro, capturado en enero de este año.
En noviembre de 2024, el gobierno de Joe Biden anunció restricciones de visado a individuos venezolanos alineados con Nicolás Maduro después de las elecciones del 28 de julio de ese año, que la oposición asegura haber ganado, con actas recolectadas de manera independiente como prueba.
“El Departamento de Estado ha tomado medidas para imponer restricciones de visado a aproximadamente 2,000 individuos por su papel en socavar el proceso electoral o en actos de represión en Venezuela”, indicó un comunicado en noviembre de 2024.
Estas restricciones se realizan en virtud de la proclama presidencial 9913, que aplica principalmente contra individuos alineados con Maduro por socavar procesos electorales, la democracia y los derechos humanos.