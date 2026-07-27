Milei acusa a Lula de estar detrás de la “campaña antiargentina”, ¿qué hay detrás su su enfrentamiento?

¿Qué dijo Milei sobre Brasil?

El sábado, durante un acto político en Sao Paulo, Milei dijo, aunque sin nombrarlos directamente, que el presidente Lula es un "ladrón" y "presidiario" , mientras que calificó de de "basura calva” al juez de la Suprema Corte Alexandre de Moraes, quien encabezó el proceso contra Jair Bolsonaro por el que fue condenado por un intento de golpe de Estado en 2022.

Considerado un enemigo por el bolsonarismo, Moraes negó a Milei un permiso para visitar a Bolsonaro en su prisión domiciliaria en Brasilia.

Después de estas declaraciones, Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires por los dichos del ultraliberal Milei, una medida que suele tomarse ante problemas bilaterales con otro Estado.

Después de esta medida, Milei acusó el domingo al "gobierno de Brasil" de haber financiado una supuesta "campaña antiargentina", de la que no aportó pruebas.

"¿Quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil", afirmó a la radio local Mitre, en aparente alusión a críticas en redes sociales a su país durante el Mundial de Fútbol.

Aseguró que la "campaña" también fue "financiada" por otras "cabezas progresistas" de México y el Partido Demócrata estadounidense.

¿Cómo reaccionó el gobierno de Brasil?

La cancillería de Brasil convocó al embajador argentino Daniel Raimondi el domingo para "transmitirle la repulsa del gobierno brasileño a los improperios" de Milei, durante la oficialización del derechista Flávio Bolsonaro como candidato para enfrentar a Lula en las presidenciales de octubre, y "cobrarle explicaciones sobre el comportamiento del mandatario argentino”.

De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores"no hay precedentes" de un "episodio infamante" como este, en que "un presidente extranjero en territorio nacional haya acumulado agresiones y ofensas contra el jefe de Estado" y otras instituciones.