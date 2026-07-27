Milei acusa a Lula de estar detrás de la “campaña antiargentina”, ¿qué hay detrás su su enfrentamiento?

“En la última década, Argentina y Brasil experimentan un proceso denominado de “desacoplamiento bilateral”, por el distanciamiento relativo en lo político, económico y social”, indica Esteban Actis, profesor de la Universidad Nacional del Rosario en un artículo.
Los datos muestran cómo los vecinos a cada lado de la frontera fueron perdiendo terreno en materia de exportaciones en relación con el total exportado.
A pesar de esto, Argentina es quien tiene que perder más en la relación, pues Brasil aún es su principal socio comercial, mientras que el país lusófono tiene una relación comercial más diversificada, con socios importantes como China, el principal destino de sus exportaciones.
“En los últimos años ésta relación también muestra una creciente asimetría, en la que Argentina importa bastante más de lo que logra venderle a Brasil”, dijo Lisandro Mogliati, consultor argentino en negocios internacionales y experto en comercio exterior, a la agencia EFE.
Argentina tiene un déficit comercial de 832 millones de dólares con Brasil. Las exportaciones alcanzaron 13,000 millones de dólares mientras que las importaciones totalizaron $13,800 millones de dólares, lo que refleja una la posición dominante de Brasil en el comercio bilateral, de acuerdo con información del Observatorio de Complejidad Económica (OEC).
La misma fuente señala que Argentina le vende a Brasil camiones de entrega (3,070 millones de dólares), coches (2,1200 millones de dólares) y trigo (1,150 millones de dólares), mientras que compran de Brasil coches (2,190 millones de dólares), vehículos de motor, piezas y accesorios (1,330 millones de dólares) y tractores (617 millones de dólares).