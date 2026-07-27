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Milei acusa a Lula de estar detrás de la “campaña antiargentina”, ¿cómo es su relación?

El presidente de Argentina desata una crisis diplomática con Brasil, su vecino y principal socio comercial, por unas declaraciones en contra de varias autoridades brasileñas.
lun 27 julio 2026 04:47 PM
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Milei acusa a Lula de estar detrás de la “campaña antiargentina”, ¿qué hay detrás su su enfrentamiento?
Lula tiene una fría relación con Milei desde que asumió la presidencia de Argentina, en diciembre de 2023. (Luis Robayo/AFP)

Brasil y Argentina viven una crisis diplomática desatada por las declaraciones del presidente ultraliberal Javier Milei en contra de su par, Luiz Inácio Lula da Silva, al que responsabiliza de una "campaña antiargentina” y califica de “ladrón”.

Este lunes, las tensiones entre ambos gobiernos aumentaron con declaraciones del ministro de Hacienda brasileño, Dario Durigan, quien calificó a Milei de “payaso” y aseguró que la economía de su país era mucho mejor que la de su vecinos.

“El payaso del presidente de Argentina vino a Brasil y habló de Brasil, cuando el riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más alta”, dijo el funcionario en una entrevista con la cadena Radio Jornal de Pernambuco.

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¿Qué dijo Milei sobre Brasil?

El sábado, durante un acto político en Sao Paulo, Milei dijo, aunque sin nombrarlos directamente, que el presidente Lula es un "ladrón" y "presidiario" , mientras que calificó de de "basura calva” al juez de la Suprema Corte Alexandre de Moraes, quien encabezó el proceso contra Jair Bolsonaro por el que fue condenado por un intento de golpe de Estado en 2022.

Considerado un enemigo por el bolsonarismo, Moraes negó a Milei un permiso para visitar a Bolsonaro en su prisión domiciliaria en Brasilia.

Después de estas declaraciones, Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires por los dichos del ultraliberal Milei, una medida que suele tomarse ante problemas bilaterales con otro Estado.

Después de esta medida, Milei acusó el domingo al "gobierno de Brasil" de haber financiado una supuesta "campaña antiargentina", de la que no aportó pruebas.

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El presidente de Brasil, Lula da Silva, participa en una ceremonia en el Palacio de Planalto para anunciar la Red Nacional de Hospitales Inteligentes y Servicios del SUS (Sistema de Salud Unificado) y para firmar el acuerdo de préstamo con el Nuevo Banco de Desarrollo, también conocido como Banco de Desarrollo BRICS (NDB), para la implementación del primer hospital inteligente de Brasil el 7 de enero de 2026 en Brasilia, Brasil.
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"¿Quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil", afirmó a la radio local Mitre, en aparente alusión a críticas en redes sociales a su país durante el Mundial de Fútbol.

Aseguró que la "campaña" también fue "financiada" por otras "cabezas progresistas" de México y el Partido Demócrata estadounidense.

¿Cómo reaccionó el gobierno de Brasil?

La cancillería de Brasil convocó al embajador argentino Daniel Raimondi el domingo para "transmitirle la repulsa del gobierno brasileño a los improperios" de Milei, durante la oficialización del derechista Flávio Bolsonaro como candidato para enfrentar a Lula en las presidenciales de octubre, y "cobrarle explicaciones sobre el comportamiento del mandatario argentino”.

De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores"no hay precedentes" de un "episodio infamante" como este, en que "un presidente extranjero en territorio nacional haya acumulado agresiones y ofensas contra el jefe de Estado" y otras instituciones.

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Lula dijo este domingo en un acto con sindicalistas que seguirá gobernando "sin injerencia de nadie" porque "en Brasil no aceptamos que nadie meta la nariz donde no es llamado", sin ser más específico.

El presidente brasileño sostiene desde 2025 un pulso con el gobierno estadounidense de Donald Trump , aliado de Bolsonaro y Milei, que ha impuesto aranceles y sanciones a la potencia sudamericana leídas por Brasilia como intentos de influir políticamente.

Milei también cosechó el rechazo del presidente de la corte brasileña, Edson Fachin, quien criticó en una nota su "referencia irrespetuosa" a Moraes y deploró sus "manifestaciones incompatibles con el civismo que debe caracterizar las relaciones entre Estados”.

¿Cómo es la relación entre Lula y Milei?

Lula tiene una fría relación con Milei desde que asumió la presidencia de Argentina, en diciembre de 2023. Aunque se cruzaron en citas multilaterales, nunca mantuvieron una reunión bilateral.

En su último viaje a Argentina en 2025, Lula visitó en cambio a la expresidenta y actual opositora Cristina Fernández de Kirchner, en prisión domiciliaria por corrupción.

Por su lado, Milei tiene una relación cercana con la familia Bolsonaro, los principales adversarios políticos de Lula, que también cuentan con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ya como presidente, Milei viajó a Brasil para asistir a la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), celebrada el 7 de julio de 2024 en Camboriú. Se reunió con el expresidente Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo Bolsonaro, pero evitó un encuentro con Lula, quien se encontraba en Paraguay para una cumbre del Mercosur.

¿Cómo es la relación económica entre Brasil y Argentina?

Brasil es vecino y principal socio comercial de Argentina, sin embargo, las relaciones entre ambos países se han enfriado en los últimos años.

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“En la última década, Argentina y Brasil experimentan un proceso denominado de “desacoplamiento bilateral”, por el distanciamiento relativo en lo político, económico y social”, indica Esteban Actis, profesor de la Universidad Nacional del Rosario en un artículo.

Los datos muestran cómo los vecinos a cada lado de la frontera fueron perdiendo terreno en materia de exportaciones en relación con el total exportado.

A pesar de esto, Argentina es quien tiene que perder más en la relación, pues Brasil aún es su principal socio comercial, mientras que el país lusófono tiene una relación comercial más diversificada, con socios importantes como China, el principal destino de sus exportaciones.

“En los últimos años ésta relación también muestra una creciente asimetría, en la que Argentina importa bastante más de lo que logra venderle a Brasil”, dijo Lisandro Mogliati, consultor argentino en negocios internacionales y experto en comercio exterior, a la agencia EFE.

Argentina tiene un déficit comercial de 832 millones de dólares con Brasil. Las exportaciones alcanzaron 13,000 millones de dólares mientras que las importaciones totalizaron $13,800 millones de dólares, lo que refleja una la posición dominante de Brasil en el comercio bilateral, de acuerdo con información del Observatorio de Complejidad Económica (OEC).

La misma fuente señala que Argentina le vende a Brasil camiones de entrega (3,070 millones de dólares), coches (2,1200 millones de dólares) y trigo (1,150 millones de dólares), mientras que compran de Brasil coches (2,190 millones de dólares), vehículos de motor, piezas y accesorios (1,330 millones de dólares) y tractores (617 millones de dólares).

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Brasil Argentina Javier Milei Luiz Inácio Lula da Silva

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