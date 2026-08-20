Evergrande: China manda a prisión de por vida al magnate que construyó un imperio inmobiliario con deuda

Evergrande pasó del auge inmobiliario al colapso

Evergrande creció al ritmo de la urbanización y del aumento del nivel de vida en China hasta convertirse en uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios del país.

La compañía comenzó a cotizar en la Bolsa de Hong Kong en 2009 y llegó a alcanzar una capitalización de mercado superior a 50,000 millones de dólares bajo el liderazgo de Xu Jiayin, también conocido como Hui Ka Yan.

El modelo comenzó a quebrarse en 2020, cuando las autoridades chinas implementaron nuevas reglas para limitar el endeudamiento excesivo de los desarrolladores inmobiliarios.

La regulación restringió el acceso de empresas como Evergrande a nuevo financiamiento justo cuando las ventas de viviendas comenzaban a debilitarse. Con menos deuda disponible y menores ingresos, el grupo tuvo dificultades para cumplir sus obligaciones y mantener sus proyectos en construcción.

La crisis terminó por convertir a Evergrande en el símbolo de los problemas financieros del sector.

En 2021, la empresa se declaró en quiebra y, tres años después, un tribunal de Hong Kong ordenó su liquidación. En agosto de 2025, sus acciones fueron retiradas de la Bolsa de Hong Kong.