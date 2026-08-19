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Changan evalúa subsidios y manufactura local para enfrentar el fin del inventario de vehículos importados sin arancel

Las unidades que Changan importó antes de la entrada en vigor del arancel de 50% están por agotarse, por lo que la marca china prepara una nueva estrategia para mantener precios competitivos pese a la tarifa.
mié 19 agosto 2026 07:17 PM
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Agencia de Changan, marca china de autos que estableció una subsidiaria directa de casa matriz en México en 2023.
La automotriz china vendió 12,855 vehículos en México en lo que va del año, un crecimiento de 43.2%, por encima del mercado. (Dmitry Presnyakov/Getty Images)

Changan logró mantener precios competitivos durante los primeros meses del año gracias al inventario de vehículos que importó antes de que entraran en vigor los nuevos aranceles a los vehículos provenientes de países sin tratado comercial con México. Ahora, con ese colchón en proceso de agotarse, la automotriz china ya analiza cómo absorber el mayor costo sin abandonar la estrategia de precios con la que busca ganar participación en el mercado mexicano.

“Nosotros tuvimos una estrategia de inventario. Antes de que entraran en vigor estos aranceles, la empresa se preparó: teníamos vehículos para hacer las ventas que habíamos establecido como objetivo para este año y, sin duda, contamos con el respaldo de la casa matriz”, explica Alfredo Portillo, director de Marketing y Producto de Changan, en entrevista con Expansión.

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Desde el 1 de enero, los vehículos producidos en países con los que México no tiene tratados de libre comercio, entre ellos China, enfrentan un incremento arancelario de hasta 50% al ingresar al país. Para las marcas chinas que dependen de la importación, el cambio elevó el costo de llevar sus vehículos al mercado y las obligó a buscar mecanismos para evitar trasladarlo por completo al consumidor.

Changan pudo aplazar ese impacto mediante el inventario que ingresó antes de la entrada en vigor de las nuevas tarifas. Pero esa estrategia tiene un límite, ya que los vehículos almacenados se venden y, aunque la compañía no establece una fecha para que se termine ese inventario, ya trabaja en el escenario posterior.

“Tenemos varios planes que se están desarrollando. Uno sí sería continuar con la parte de importar con un subsidio un poco más grande de la marca, pues una de las promesas de Changan es tener todo el producto equipado a un precio muy accesible, también estamos explorando el tema de la manufactura local o una planta de semiensamble”, señala Portillo.

La disyuntiva es relevante para una marca que ha acelerado su presencia en México. Changan acumula 12,855 vehículos vendidos en lo que va del año, un crecimiento de 43.2%, frente a un avance de 5.04% del mercado mexicano, de acuerdo con datos del Inegi.

El ritmo de crecimiento explica por qué el precio se ha convertido en una variable que la empresa busca preservar incluso frente al nuevo costo de importación. La estrategia que evalúa no depende de una sola alternativa, ya que por un lado está la posibilidad de que la matriz absorba una mayor parte del arancel mediante subsidios; por otro, aparece la producción en México como una vía para reducir la exposición a las tarifas de importación.

Una filial con más margen de maniobra

La empresa también llega a esta nueva etapa con una estructura distinta a la que tenía cuando desembarcó en el país. Changan llegó a México en 2021 de la mano de Motornation, pero en 2023 estableció una subsidiaria directa de la casa matriz, una ruta que también han seguido otras marcas de origen chino como Jetour.

Para Portillo, esa decisión adquirió mayor relevancia frente al nuevo escenario comercial. La filial permite que las decisiones de la marca en México tengan un vínculo más directo con la matriz, justo cuando el negocio enfrenta un cambio en sus costos de operación.

“Sin duda el respaldo ha estado siempre, pero sí se fortaleció, claramente, al crear el corporativo y traer la marca como tal, porque México es una prioridad para este plan de expansión global para la marca y yo siempre lo resalto, México fue el primer país fuera de China donde se instaló un corporativo, se instalaron los headquarters”, afirma.

El crecimiento también ha estado acompañado por una expansión de su red comercial. Changan cuenta actualmente con 67 puntos de venta en el país y prevé sumar cuatro agencias más antes de que termine el año, entre ellas en mercados donde todavía identifica espacio para ampliar su cobertura, como Mexicali y Chetumal.

La compañía atribuye parte de su avance a la sociedad con grupos de distribuidores con experiencia en el mercado mexicano. Entre ellos está Alden, uno de los grupos de distribución automotriz de mayor tamaño en el país.

“Para nosotros son muy importantes nuestros socios de negocio, los dueños de las distribuidoras, porque hicimos sociedad con grupos muy importantes que conocen la industria, conocen el negocio y eso claramente nos ayuda a crecer mucho más rápido”, dice Portillo.

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El portafolio como segunda palanca

El crecimiento de Changan no se ha apoyado únicamente en el precio. La marca tiene actualmente 21 modelos en México, con una oferta que abarca vehículos de trabajo y carga, SUV y sedanes, desde motores de gasolina hasta híbridos enchufables y eléctricos.

La diversificación del portafolio también forma parte de su siguiente etapa. Changan incorporará un nuevo modelo híbrido en lo que resta del año y tiene como objetivo que, en el futuro cercano, alrededor de 30% de sus ventas en México provenga de vehículos de nuevas energías. Actualmente esa proporción es inferior a 10%.

La apuesta se inclina más hacia los híbridos que hacia los eléctricos de batería, en línea con lo que la compañía identifica como una mayor aceptación entre los consumidores mexicanos.

“Sí tenemos disponible los 100% eléctricos, pero obedeciendo a lo que el consumidor busca, vemos que hay una inclinación más por los híbridos. También nos hemos dado cuenta que una vez que los consumidores tienen un auto híbrido, no regresan a los de gasolina… Tenemos una serie de productos que hemos analizado para que cumplan con las expectativas de los mexicanos y en los segmentos donde hay más demanda”, añade Portillo.

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Autos chinos en México Sector automotriz Industria automotriz

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