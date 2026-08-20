El Instituto Geofísico de Perú estimó una magnitud de 7.2 y una profundidad de 108 kilómetros.

Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico.

¿Qué pasó en Perú?

De acuerdo con las imágenes difundidas por medios locales, rocas y tierras se desprendieron de las partes altas de los cerros que rodean la pequeña Coracora, en Ayacucho, la ciudad más cercana al epicentro de unos 10,000 habitantes.

"La población ha respondido, ha salido, se ha puesto a buen recaudo" y esperamos que "no haya daños que perjudiquen a la población", dijo el alcalde de ese centro urbano, Yony Odón, en llamada con la televisora estatal TV Perú.

El sismo registrado "fue percibido entre moderado y fuerte en varios departamentos. El monitoreo continúa en zonas vulnerables", informó en X el Instituto Nacional de Defensa Civil.

El movimiento se sintió además en Cusco, Arequipa, Ica, Apurímac, entre otros departamentos del sur, según medios locales.

También alcanzó a la capital Lima, aunque con una intensidad leve, constataron periodistas de la AFP.