Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Un sismo magnitud 6.7 sacude Perú

El terremoto removió varias regiones del país sudamericano; se registraron deslizamientos de piedras en los cerros de Coracora, la ciudad más cercana al epicentro.
jue 20 agosto 2026 01:10 PM
Añadir Expansión en Google
Imagen ilustrativa de Perú
Perú forma parte del cinturón de Fuego del Pacífico. (FOTO: Gemini)

Un fuerte sismo de magnitud 6.7 sacudió este jueves a las 18:00 GMT (12:00 horas, tiempo del centro de México) varias regiones del sur de Perú, sin que todavía se reporten daños o víctimas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro ocurrió en un distrito de la provincia de Parinacochas, en el sureño departamento de Ayacucho, unos 791 kilómetros al este de la capital Lima, con una profundidad de 66.6 kilómetros de profundidad, según el USGS.

Publicidad

El Instituto Geofísico de Perú estimó una magnitud de 7.2 y una profundidad de 108 kilómetros.

Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico.

¿Qué pasó en Perú?

De acuerdo con las imágenes difundidas por medios locales, rocas y tierras se desprendieron de las partes altas de los cerros que rodean la pequeña Coracora, en Ayacucho, la ciudad más cercana al epicentro de unos 10,000 habitantes.

"La población ha respondido, ha salido, se ha puesto a buen recaudo" y esperamos que "no haya daños que perjudiquen a la población", dijo el alcalde de ese centro urbano, Yony Odón, en llamada con la televisora estatal TV Perú.

El sismo registrado "fue percibido entre moderado y fuerte en varios departamentos. El monitoreo continúa en zonas vulnerables", informó en X el Instituto Nacional de Defensa Civil.

El movimiento se sintió además en Cusco, Arequipa, Ica, Apurímac, entre otros departamentos del sur, según medios locales.

También alcanzó a la capital Lima, aunque con una intensidad leve, constataron periodistas de la AFP.

Publicidad

Tags

Perú Sismos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad