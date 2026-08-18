El sismo deja hasta el momento 304 fallecidos y 4,548 heridos, según el más reciente balance de la autoridad de atención de desastres.

"Imagínense ustedes la dimensión del desastre. Es una cifra preliminar que se irá ajustando en la medida en que tengamos más información y se caracterice en cada una de las regiones", dijo De la Espriella.

Colombia ha recibido ayudas millonarias de países como Estados Unidos y organismos como el Banco Mundial tras la tragedia.

De la Espriella pidió a Washington el fin de semana la suspensión temporal de los aranceles para aliviar la economía nacional, solicitud que reiteró este martes en una llamada con el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos", escribió en X el mandatario. También dijo que el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, viajará a Washington para la negociación arancelaria.

A finales de julio, los gravámenes sobre los productos colombianos aumentaron del 10% al 12.5%, salvo excepciones como el café o el petróleo.

Una semana después del terremoto del 10 de agosto, Colombia entró en la etapa de remoción de escombros con probabilidades mínimas de rescatar sobrevivientes. Los desaparecidos ascienden a 426.

El terremoto supone la primera gran prueba para el gobierno del derechista De la Espriella, quien se vio enfrentado a la emergencia apenas tres días después de asumir el cargo.

El presidente dijo haber encargado al ministro de Vivienda la puesta en marcha del "Plan Milagro de Reconstrucción", con el apoyo de constructores, entidades financieras, aseguradoras, gobernadores y alcaldes.

El jefe de la cartera, Jaime Andrés Beltrán, es blanco de críticas por irse a la playa con su familia en plena crisis.