Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

El terremoto de Colombia provoca daños por 9,570 millones de dólares

El sismo de la semana pasada destrozó miles de casas, torres de edificios, escuelas y hospitales en el Eje Cafetero y regiones del Pacífico.
mar 18 agosto 2026 04:18 PM
Añadir Expansión en Google
Los trabajadores de rescate de Colombia e Israel registran entre los escombros del edificio caído de Vanessa en Cali, Colombia, el 18 de agosto de 2026, ocho días después de un terremoto de 7,4.
El sismo deja hasta el momento 304 fallecidos y 4,548 heridos, según el más reciente balance de la autoridad de atención de desastres. (FOTO: JOAQUIN SARMIENTO/AFP)

El terremoto en Colombia que destruyó parte del oeste del país y mató a cientos de personas deja pérdidas económicas equivalentes a unos 9,570 millones de dólares, de acuerdo una estimación preliminar de una firma privada citada por el presidente Abelardo de la Espriella.

El sismo de magnitud 7.4 derribó miles de casas, torres de edificios, escuelas y hospitales, principalmente en ciudades del Pacífico y de la región cafetera, en el oeste.

El mandatario explico una firma privada calculó las pérdidas concentradas en una tercera parte del país.

Publicidad

El sismo deja hasta el momento 304 fallecidos y 4,548 heridos, según el más reciente balance de la autoridad de atención de desastres.

"Imagínense ustedes la dimensión del desastre. Es una cifra preliminar que se irá ajustando en la medida en que tengamos más información y se caracterice en cada una de las regiones", dijo De la Espriella.

Colombia ha recibido ayudas millonarias de países como Estados Unidos y organismos como el Banco Mundial tras la tragedia.

De la Espriella pidió a Washington el fin de semana la suspensión temporal de los aranceles para aliviar la economía nacional, solicitud que reiteró este martes en una llamada con el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos", escribió en X el mandatario. También dijo que el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, viajará a Washington para la negociación arancelaria.

A finales de julio, los gravámenes sobre los productos colombianos aumentaron del 10% al 12.5%, salvo excepciones como el café o el petróleo.

Una semana después del terremoto del 10 de agosto, Colombia entró en la etapa de remoción de escombros con probabilidades mínimas de rescatar sobrevivientes. Los desaparecidos ascienden a 426.

El terremoto supone la primera gran prueba para el gobierno del derechista De la Espriella, quien se vio enfrentado a la emergencia apenas tres días después de asumir el cargo.

El presidente dijo haber encargado al ministro de Vivienda la puesta en marcha del "Plan Milagro de Reconstrucción", con el apoyo de constructores, entidades financieras, aseguradoras, gobernadores y alcaldes.

El jefe de la cartera, Jaime Andrés Beltrán, es blanco de críticas por irse a la playa con su familia en plena crisis.

Publicidad

Tags

Colombia Sismos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad