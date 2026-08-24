Perú
El más reciente se registró en Perú, el 20 de agosto en donde un fuerte sismo de magnitud 6.7 sacudió varias regiones del sur de Perú. De acuerdo con las imágenes difundidas por medios locales, rocas y tierras se desprendieron de las partes altas de los cerros que rodean la pequeña Coracora, en Ayacucho, la ciudad más cercana al epicentro de unos 10,000 habitantes.
"La población ha respondido, ha salido, se ha puesto a buen recaudo" y esperamos que "no haya daños que perjudiquen a la población", dijo el alcalde de ese centro urbano, Yony Odón, en llamada con la televisora estatal TV Perú.
El sismo registrado "fue percibido entre moderado y fuerte en varios departamentos. El monitoreo continúa en zonas vulnerables", informó en X el Instituto Nacional de Defensa Civil.
Sismo en Colombia
Desde el sismo que se registró en San José del Palmar el 10 de agosto de 2026 con una magnitud de 7.4 y que ha sido el de mayor intensidad en años recientes, no ha dejado de temblar en Colombia. Los más recientes, aunque de menor intensidad se han registrado el 23 de agosto en el municipio de Cucunubá, en el departamento de Cundinamarca, con una magnitud de 3.3 y una profundidad de 151 kilómetros, según el informe del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
Momentos después, se registraron movimientos sísmicos en distintas regiones del país, con epicentros en los departamentos de Cundinamarca, Chocó y Santander.