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La cadena de sismos que mantiene en alerta a América Latina llega ahora a Costa Rica

La región de América Latina está viviendo una serie de terremotos e intensos sismos; el más reciente son dos que se registraron en Costa Rica.
lun 24 agosto 2026 09:18 AM
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La Red Sismológica Nacional Universidad de Costa Rica informa sobre las magnitudes de los movimientos telúricos que afectan la región. (Foto: visitarcostarica.com)

Un sismo de 5.4 grados, seguido de una fuerte réplica, sacudió la madrugada de este lunes la zona central de Costa Rica, donde está la capital, San José, lo que causó alarma entre la población; hasta la publicación de esta nota no se reportaron víctimas y solo hay leves daños materiales. El temblor, ocurrido a la 01:37 horas locales (07:37 GMT), tuvo su epicentro en la localidad de Coronado, en el noreste de San José, con una profundidad de solo 7 km, por lo que fue sentido con intensidad, según la Red Sismológica Nacional (RSN).

Este movimiento se suma a los que se han registrado en otros países de América Latina, como Perú, Colombia y Venezuela.

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Dos minutos después se registró un segundo movimiento telúrico, de 4,8 grados, también en Coronado, a 11 km de San José, a una profundidad de 10 km, de acuerdo con el centro sismológico de la Universidad de Costa Rica.

Varias réplicas de menor intensidad se han registrado durante la madrugada, sentidas por la población del Valle Central, donde está San José y las otras tres ciudades más importantes del país.

La Comisión Nacional de Emergencia (CNE) reportó el desprendimiento de tierra en una ruta de la zona y daños leves en algunas infraestructuras.

"Son sismos cercanos a una falla local, muy superficiales por eso fueron sentidos con fuerza por la población. Son súbitos, muy intensos", aseguró el experto en sismología Lepolt Linkimer, de la RSN.

El experto advirtió que Costa Rica es un "país altamente sísmico y vulnerable" a los terremotos por lo que pidió a la población seguir las recomendaciones de seguridad.

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Perú

El más reciente se registró en Perú, el 20 de agosto en donde un fuerte sismo de magnitud 6.7 sacudió varias regiones del sur de Perú. De acuerdo con las imágenes difundidas por medios locales, rocas y tierras se desprendieron de las partes altas de los cerros que rodean la pequeña Coracora, en Ayacucho, la ciudad más cercana al epicentro de unos 10,000 habitantes.

"La población ha respondido, ha salido, se ha puesto a buen recaudo" y esperamos que "no haya daños que perjudiquen a la población", dijo el alcalde de ese centro urbano, Yony Odón, en llamada con la televisora estatal TV Perú.

El sismo registrado "fue percibido entre moderado y fuerte en varios departamentos. El monitoreo continúa en zonas vulnerables", informó en X el Instituto Nacional de Defensa Civil.

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Sismo en Colombia

Desde el sismo que se registró en San José del Palmar el 10 de agosto de 2026 con una magnitud de 7.4 y que ha sido el de mayor intensidad en años recientes, no ha dejado de temblar en Colombia. Los más recientes, aunque de menor intensidad se han registrado el 23 de agosto en el municipio de Cucunubá, en el departamento de Cundinamarca, con una magnitud de 3.3 y una profundidad de 151 kilómetros, según el informe del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Momentos después, se registraron movimientos sísmicos en distintas regiones del país, con epicentros en los departamentos de Cundinamarca, Chocó y Santander.

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Sismo en Venezuela

El 24 de junio se registraron dos sismos en Venezuela, uno de magnitud 7.2 y el otro de 7.5, ambos afectaron principalmente al estado de La Guaira, cercano a Caracas, donde se instalaron campamentos improvisados en estadios, plazas públicas y calles para atender a las familias que perdieron sus hogares.

El número de fallecidos con corte al 11 de julio es de 4,333, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; en el contexto de que miles de personas permanecen sin vivienda.

Con información de AFP

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