Dos minutos después se registró un segundo movimiento telúrico, de 4,8 grados, también en Coronado, a 11 km de San José, a una profundidad de 10 km, de acuerdo con el centro sismológico de la Universidad de Costa Rica.

Varias réplicas de menor intensidad se han registrado durante la madrugada, sentidas por la población del Valle Central, donde está San José y las otras tres ciudades más importantes del país.

La Comisión Nacional de Emergencia (CNE) reportó el desprendimiento de tierra en una ruta de la zona y daños leves en algunas infraestructuras.

"Son sismos cercanos a una falla local, muy superficiales por eso fueron sentidos con fuerza por la población. Son súbitos, muy intensos", aseguró el experto en sismología Lepolt Linkimer, de la RSN.

El experto advirtió que Costa Rica es un "país altamente sísmico y vulnerable" a los terremotos por lo que pidió a la población seguir las recomendaciones de seguridad.