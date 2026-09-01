Frontera entre China y Nepal: el desastre ya deja más de 1,000 muertos

El alud golpeó a ambos lados de la frontera entre China y Nepal





MANAN VATSYAYANA (AFP)

Las autoridades de ambos países contabilizaron un total de 1,066 muertos tras el desastre registrado la semana pasada. Nepal concentra la mayor parte de las víctimas, con 1,050 fallecidos, mientras que China reporta 16 muertos en la región autónoma del Tíbet.

Entre los desaparecidos hay turistas, peregrinos y trabajadores extranjeros. Nepal registra 583 personas procedentes de más de 30 países, mientras China reporta 261 desaparecidos originarios de 23 países.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), un colapso glaciar desencadenó el desastre. La caída de hielo generó un enorme flujo de agua helada y sedimentos que avanzó por la zona fronteriza, sepultó viviendas, derribó puentes y arrastró vehículos.

Grandes acumulaciones de agua quedaron después del paso de la corriente. Una de ellas cedió este viernes en el Tíbet y puso en riesgo a los equipos que permanecen en el área para buscar sobrevivientes.

Ante una de estas liberaciones de agua, la policía nepalesa pidió a los equipos desplegados en la zona que “se pongan inmediatamente a salvo”. Poco después, las autoridades levantaron la alerta sin reportar nuevas inundaciones, por lo que las labores de búsqueda pudieron continuar.

Medios estatales chinos señalaron que el riesgo de inundaciones asociado al lago estaba “disminuyendo gradualmente” y que las tareas de rescate se desarrollaban de manera ordenada.



China busca restablecer la ruta hacia Gyirong

Más de 2,000 socorristas permanecen movilizados en el lado chino para localizar sobrevivientes y recuperar las comunicaciones en las zonas afectadas, informó la agencia Xinhua.

Uno de los principales objetivos es reabrir la carretera que conduce al puesto fronterizo chino-nepalí de Gyirong. La conexión quedó afectada por el desastre y su recuperación forma parte de las labores que se realizan en el territorio chino.