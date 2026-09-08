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Retoman vuelos en Indonesia tras erupción del volcán Krakatoa

Más de 340,000 personas resultaron varadas, lo que convierte a esta en una de las mayores interrupciones del tráfico aéreo en el país asiático en los últimos años.
mar 08 septiembre 2026 03:12 PM
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Las aerolíneas se enfrentan ahora a la difícil tarea de embarcar a todos los pasajeros varados después de días de caos en los aeropuertos. (Foto: AFP)

El tráfico aéreo se reanudó gradualmente este martes en el principal aeropuerto internacional de la capital de Indonesia tras una erupción volcánica que dejó en tierra a cientos de aviones y afectó a más de 300,000 pasajeros.

Las perturbaciones causadas por la explosión el domingo del Anak Krakatoa, un volcán ubicado a 150 km de Yakarta, provocaron la cancelación o el aplazamiento de casi 3,000 vuelos.

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Además, dejaron varadas a más de 340,000 personas, lo que convierte a esta en una de las mayores interrupciones del tráfico aéreo en el país asiático en los últimos años.

El principal aeropuerto del país, el Soekarno-Hatta, que da servicio a Yakarta, así como otras cuatro terminales aéreas, reabrieron el martes temprano después de que las autoridades limpiaran las infraestructuras de cenizas, informó el gobierno.

El ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, advirtió que tomará tiempo para que el tráfico vuelva a la normalidad.

Alrededor de 178 aviones se encontraban el martes por la mañana en las pistas del Soekarno-Hatta, precisó el funcionario ante la prensa.

Las aerolíneas se enfrentan ahora a la difícil tarea de embarcar a todos los pasajeros varados después de días de caos en los aeropuertos.

Los otros cuatro aeropuertos cuya reapertura se menciona incluyen Halim Perdanakusuma, un aeropuerto más pequeño en el área de Yakarta que atiende tanto vuelos civiles como militares, y Hussein Sastranegara en Bandung, la capital de Java Occidental, indicó el Ministerio de Transporte.

Otro pequeño aeropuerto en el sur de Sumatra reanudó operaciones el lunes por la mañana.

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Las cenizas, peligrosas para los motores de los aviones , se dispersaron por el espacio aéreo de varios aeropuertos y también alcanzaron la ciudad de Bandar Lampung, en el extremo sur de Sumatra, cubriendo vehículos estacionados y los bordes de las carreteras.

Las escuelas de Yakarta permanecerán cerradas y las clases pasarán a impartirse a distancia, anunció la administración de la capital en un comunicado, sin precisar cuánto tiempo estará vigente la medida.

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Gente varada en aeropuerto
La imagen corresponde al 6 de septiembre en donde se observa a pasajeros varados aguardan en una terminal del aeropuerto Soekarno-Hatta, en Tangerang. (Foto: AFP)

Ubicado en el estrecho que separa las islas de Java y Sumatra, el Anak Krakatoa (que traduce "Hijo del Krakatoa") ha mostrado actividad esporádica desde su surgimiento a principios del siglo pasado en el interior de la caldera formada tras la erupción de 1883 del volcán entonces llamado Krakatoa.

Esta catástrofe fue una de las más mortíferas de la historia, con un saldo estimado de 35,000 muertos.

El volcán volvió a entrar en erupción al menos tres veces este martes por la mañana, aunque con menor intensidad que el domingo, según la directora de la Agencia de Geología, Lana Saria.

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El gobierno flexibilizó temporalmente las normas migratorias para los viajeros extranjeros que superen la duración autorizada de su estancia debido a las cancelaciones.

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