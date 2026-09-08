Retoman vuelos en Indonesia tras erupción del volcán Krakatoa

Además, dejaron varadas a más de 340,000 personas, lo que convierte a esta en una de las mayores interrupciones del tráfico aéreo en el país asiático en los últimos años.

El principal aeropuerto del país, el Soekarno-Hatta, que da servicio a Yakarta, así como otras cuatro terminales aéreas, reabrieron el martes temprano después de que las autoridades limpiaran las infraestructuras de cenizas, informó el gobierno.

El ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, advirtió que tomará tiempo para que el tráfico vuelva a la normalidad.

Alrededor de 178 aviones se encontraban el martes por la mañana en las pistas del Soekarno-Hatta, precisó el funcionario ante la prensa.

Las aerolíneas se enfrentan ahora a la difícil tarea de embarcar a todos los pasajeros varados después de días de caos en los aeropuertos.

Los otros cuatro aeropuertos cuya reapertura se menciona incluyen Halim Perdanakusuma, un aeropuerto más pequeño en el área de Yakarta que atiende tanto vuelos civiles como militares, y Hussein Sastranegara en Bandung, la capital de Java Occidental, indicó el Ministerio de Transporte.

Otro pequeño aeropuerto en el sur de Sumatra reanudó operaciones el lunes por la mañana.