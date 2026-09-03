El Niño no se comporta como antes, advierte la ONU: la razón que preocupa a los científicos

En América Latina, países como Panamá y El Salvador se declararon en emergencia para enfrentar este episodio de El Niño, que ya obligó incluso a reducir el tráfico de buques por la vía interoceánica panameña. Ecuador, por su parte, impuso la alerta roja ante la fuerte intensificación del fenómeno.

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), El Niño alcanzará su punto máximo hacia finales de este año, aunque sus repercusiones en el clima continuarán hasta bien entrado el 2027.

"El Niño está claramente establecido y se intensificará hasta convertirse en un fenómeno muy fuerte en los próximos meses, con grandes impactos en los patrones de precipitación y temperatura, y los riesgos asociados a inundaciones, sequías y calor extremo", afirmó la agencia de la ONU.

En conferencia de prensa posterior, la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, enfatizó que el actual episodio "podría ser más potente que todo lo observado desde que arrancó nuestro monitoreo" hace cuatro décadas.

Aunque no es causado por el cambio climático, los científicos esperan que El Niño agrave las temperaturas de un planeta que ya se está calentando por la quema de combustibles fósiles, al tiempo que intensifica los fenómenos meteorológicos extremos.

"El Niño se está volviendo gigantesco ante nuestros ojos", alertó el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

"La ciencia no deja lugar a dudas: el planeta se encuentra en aguas desconocidas, y esas aguas se están calentando. Las temperaturas de la superficie del mar están aumentando, las temperaturas siguen subiendo y el mundo se encuentra en la zona de peligro del clima extremo", añadió en un comunicado.