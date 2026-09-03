El Niño no se comporta como antes, advierte la ONU: la razón que preocupa a los científicos

"Golpe devastador" para las economías
El Niño suele alcanzar su punto máximo a finales de año, pero el calor de los océanos se libera más lentamente a la atmósfera, lo que eleva las temperaturas globales durante los 12 meses siguientes.
El año más caluroso registrado fue el 2024, tras el último El Niño.
"Este El Niño excepcional (...) tiene el potencial de asestar un golpe devastador a las comunidades y economías de todo el mundo", dijo la directora de la OMM, Celeste Saulo.
"Ya estamos viendo perturbaciones y devastación causadas por sequías e inundaciones, y esperamos que estos impactos aumenten a medida que El Niño se intensifique", consideró.
"No hay tiempo que perder", advirtió y pidió a las autoridades de gestión de desastres y a los sectores sensibles al clima, como la agricultura, la salud, la energía y el agua, que tomen medidas de prevención.
El Niño suele producirse cada dos a siete años y durar entre nueve y 12 meses.
Las condiciones oscilan entre El Niño y su opuesto, La Niña, con estados neutros en el medio.
La OMM señaló que existe una "probabilidad extraordinariamente alta, cercana al 100%", de que el episodio actual se mantenga hasta febrero 2027.
Tres meses de intenso calor
El Niño puede alterar los patrones meteorológicos y climáticos a miles de kilómetros de distancia del Pacífico tropical.
Cada fenómeno de El Niño es diferente, pero los eventos importantes suelen seguir patrones conocidos. Esto incluye sequías en partes de la Amazonía, Indonesia y Australia, monzones alterados en India y cambios en las precipitaciones en toda la zona tropical.
Para el período de septiembre a noviembre, los pronósticos de la OMM indican una mayor probabilidad de temperaturas por encima de lo normal "en casi todas las zonas terrestres".
El índice que mide las anomalías en la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial centrooriental se ha intensificado desde un promedio de 1,5 °C por encima de lo normal entre mayo y julio.
Los valores semanales entre finales de julio y mediados de agosto oscilaron entre unos 2,2 °C y 2,6 °C por encima del promedio, lo que indica una intensificación continua de El Niño.
En algunas zonas, las temperaturas oceánicas subsuperficiales estuvieron más de 8 °C arriba de la media durante julio y principios de agosto.
Con información de AFP