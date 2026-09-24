La batalla por la IA pone a Trump y Xi del mismo lado antes de verse cara a cara

"Esa es también la posición de China. ¡Nuestra valla de contención es el Departamento de Justicia! (estadounidense)", añadió.

El presidente chino llegó el miércoles a Washington para una visita de Estado de tres días.

Se espera que los mandatarios aborden el avance de la inteligencia artificial, la guerra en Irán, y el comercio.

En un gesto excepcional, Trump y su esposa, Melania, recibieron a Xi y a la primera dama china al pie del avión en la base Andrews, en las afueras de la capital.

Hace más de diez años que un líder chino no protagoniza una visita de Estado en la capital estadounidense, y Trump lo agasajará con un espectáculo aéreo militar y el tradicional saludo con 21 cañonazos.

Una cena con la élite de Estados Unidos

Este jueves será el día central de la visita, con una ceremonia oficial y un banquete en la Casa Blanca por la noche.

La cena está prevista para reunir a integrantes de la élite empresarial y política estadounidense, en un momento en que las relaciones entre Washington y Pekín tienen consecuencias directas para empresas, comercio y tecnología.

La visita terminará el viernes por la mañana. Antes de abandonar Washington, ambas parejas presidenciales compartirán un té y Xi visitará los Archivos Nacionales, donde se encuentra la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

Inteligencia artificial

Cuando Trump y Xi se sienten a negociar, uno de los asuntos centrales será la inteligencia artificial.

Estados Unidos y China compiten por la supremacía en una tecnología que avanza rápidamente, pero precisamente esa competencia hace difícil que ambos gobiernos alcancen un acuerdo para regularla.