Trump pone a su jefe de inteligencia al frente de la nueva fuerza para controlar la IA en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó formalmente este domingo a Jay Clayton, director nacional de Inteligencia, para encabezar una nueva fuerza de trabajo de la Casa Blanca dedicada a la inteligencia artificial, en un momento en que crecen las advertencias sobre los riesgos de esta tecnología.

El grupo, denominado Super Intelligence Force, tendrá la misión de coordinar la estrategia del gobierno estadounidense para mantener el liderazgo del país en inteligencia artificial y evaluar los riesgos que plantea su desarrollo.

Clayton, quien también continuará al frente de la comunidad de inteligencia estadounidense, tendrá 120 días para presentar un informe sobre los riesgos y oportunidades de la IA y sobre el papel que debería asumir el gobierno federal frente a la tecnología.

Trump anunció la designación en su red Truth Social y volvió a defender su apuesta por mantener a Estados Unidos a la cabeza de la carrera tecnológica frente a otros países, particularmente China.

"La misión" del grupo, escribió el presidente, será garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo en "superinteligencia" y proteger los intereses de los estadounidenses.