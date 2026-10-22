Actualmente, United opera 550 vuelos semanales entre México y Estados Unidos, y transportó a seis millones de pasajeros entre ambos países durante los últimos 12 meses. Aunque la empresa no precisó cuánto espera crecer en México este año, la demanda que observa en los segmentos corporativo y vacacional respalda sus planes de expansión, de acuerdo con Doreen Burse, vicepresidenta senior de ventas mundiales de la aerolínea.

“La relación entre United y el país es muy sólida. Lo vemos en las cifras: el número de personas que viajan con nosotros, ya sea por motivos de negocios, por vacaciones o por placer, o para visitar a amigos y familiares, es considerable. Esto nos ha permitido crecer e incorporar nuevas rutas al mercado, gracias a que el vínculo entre United y los mercados en México es muy fuerte”, dijo Burse en entrevista con Expansión.

Cancún concentra la mayor operación

Por número de vuelos, México es el mercado más importante para United Airlines. Dentro del país, Cancún destaca como su principal destino, con un promedio de 20 vuelos diarios de ida y vuelta, una operación que en las temporadas de mayor demanda supera las 30 frecuencias.

La importancia de este mercado también responde a la combinación de viajes vacacionales, visitas a familiares y amigos y desplazamientos corporativos. Para la aerolínea, esa diversidad de motivos de viaje contribuye a sostener la demanda y abre oportunidades para ampliar su red de conexiones.

“La demanda sigue siendo sólida; así lo reflejan las cifras. En todo el sector, observamos que la demanda de viajes de negocios se mantiene. Los clientes con los que trabajamos nos han expresado su optimismo, señalando que existen motivos para viajar entre ambos países”, subrayó la directiva.

La estrategia combina el crecimiento en destinos donde la compañía ya tiene presencia con la apertura de nuevas conexiones. Houston funcionará como punto de enlace para las rutas hacia Chihuahua y Tuxtla Gutiérrez, además de la ampliación de frecuencias hacia Monterrey.

La incorporación de aviones Boeing 737 Max 8 en rutas hacia Ciudad de México forma parte de los ajustes previstos para su operación. A ello se suma la intención de comenzar a utilizar el CRJ 550 en determinadas rutas hacia México, una aeronave regional que permitirá ampliar las opciones de conexión de la compañía.