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United Airlines refuerza su operación en México con nuevas rutas y aviones Boeing 737 Max 8

La aerolínea sumará una séptima frecuencia diaria entre Houston y Monterrey y renovará su salón en el AICM en 2027, pero descarta operar en el AIFA en el corto plazo.
jue 22 octubre 2026 03:55 AM
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Un avión de United sobre la pista de despegue de un aeropuerto.
United Airlines transportó a seis millones de pasajeros entre México y Estados Unidos en los últimos 12 meses y considera que la demanda de viajes corporativos y vacacionales seguirá respaldando su operación. (Justin Sullivan/Getty Images)

United Airlines ampliará su operación en México con nuevas rutas, más frecuencias y la incorporación de aviones de mayor capacidad, en un mercado que la aerolínea considera estratégico por la demanda de viajes de negocios y de placer. La expansión, sin embargo, avanza en medio de los problemas de suministro de aeronaves que han obligado a la compañía a ajustar sus planes de renovación de flota.

La aerolínea estadounidense prevé abrir la ruta Houston-Chihuahua en marzo de 2027 y conectar Houston con Tuxtla Gutiérrez a partir de octubre de ese año. También planea sumar una séptima frecuencia diaria entre Houston y Monterrey, incorporar aviones Boeing 737 Max 8 en rutas hacia Ciudad de México y comenzar a operar el modelo CRJ 550 en determinadas conexiones con el país.

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Actualmente, United opera 550 vuelos semanales entre México y Estados Unidos, y transportó a seis millones de pasajeros entre ambos países durante los últimos 12 meses. Aunque la empresa no precisó cuánto espera crecer en México este año, la demanda que observa en los segmentos corporativo y vacacional respalda sus planes de expansión, de acuerdo con Doreen Burse, vicepresidenta senior de ventas mundiales de la aerolínea.

“La relación entre United y el país es muy sólida. Lo vemos en las cifras: el número de personas que viajan con nosotros, ya sea por motivos de negocios, por vacaciones o por placer, o para visitar a amigos y familiares, es considerable. Esto nos ha permitido crecer e incorporar nuevas rutas al mercado, gracias a que el vínculo entre United y los mercados en México es muy fuerte”, dijo Burse en entrevista con Expansión.

Cancún concentra la mayor operación

Por número de vuelos, México es el mercado más importante para United Airlines. Dentro del país, Cancún destaca como su principal destino, con un promedio de 20 vuelos diarios de ida y vuelta, una operación que en las temporadas de mayor demanda supera las 30 frecuencias.

La importancia de este mercado también responde a la combinación de viajes vacacionales, visitas a familiares y amigos y desplazamientos corporativos. Para la aerolínea, esa diversidad de motivos de viaje contribuye a sostener la demanda y abre oportunidades para ampliar su red de conexiones.

“La demanda sigue siendo sólida; así lo reflejan las cifras. En todo el sector, observamos que la demanda de viajes de negocios se mantiene. Los clientes con los que trabajamos nos han expresado su optimismo, señalando que existen motivos para viajar entre ambos países”, subrayó la directiva.

La estrategia combina el crecimiento en destinos donde la compañía ya tiene presencia con la apertura de nuevas conexiones. Houston funcionará como punto de enlace para las rutas hacia Chihuahua y Tuxtla Gutiérrez, además de la ampliación de frecuencias hacia Monterrey.

La incorporación de aviones Boeing 737 Max 8 en rutas hacia Ciudad de México forma parte de los ajustes previstos para su operación. A ello se suma la intención de comenzar a utilizar el CRJ 550 en determinadas rutas hacia México, una aeronave regional que permitirá ampliar las opciones de conexión de la compañía.

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Los retrasos en la fabricación ajustan los planes de flota

La expansión de United ocurre mientras la industria aérea enfrenta dificultades para recibir los aviones que necesita. Los problemas en las cadenas de suministro y las complicaciones que ha atravesado Boeing han alterado los calendarios de entrega y obligado a las aerolíneas a modificar sus previsiones de crecimiento.

En 2021, United presentó su estrategia United Next, que contemplaba incorporar 100 aeronaves nuevas cada año. Sin embargo, las condiciones de fabricación y suministro han cambiado el ritmo previsto para la renovación de su flota.

“Si bien las cifras han variado desde 2021, hemos sumado una gran cantidad de aeronaves a nuestra flota, lo que nos ha permitido ampliar nuestras rutas hacia destinos en todo el mundo a los que antes no llegábamos”, sostuvo Burse.

La ejecutiva no detalló cuántos aviones recibirá la compañía en los próximos meses ni cuánto se han modificado sus objetivos originales de incorporación de aeronaves. No obstante, señaló que United mantiene la capacidad necesaria para atender sus distintos mercados, incluidos algunos destinos en los que no opera ninguna otra aerolínea estadounidense.

La disponibilidad de aviones es uno de los factores que determinarán el ritmo al que la empresa podrá ampliar sus conexiones. La apertura de rutas y el aumento de frecuencias requieren coordinar la llegada de aeronaves con la demanda prevista y la capacidad operativa de la compañía.

Pese a estas limitaciones, United mantiene sus planes de crecimiento en México, donde cumplió 60 años de operaciones. La aerolínea también prepara la renovación de su salón United Club en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), prevista para la primavera de 2027.

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El WiFi gana peso en la experiencia de vuelo

Además de ampliar su red, United busca mejorar la experiencia de los pasajeros mediante la incorporación de tecnología a bordo. La conectividad a internet se ha convertido en uno de los servicios que la aerolínea utiliza para responder a las expectativas de sus clientes.

La compañía comenzó a instalar el servicio de internet satelital de Starlink en el primer trimestre de 2025. Actualmente, 95% de los vuelos que llegan y salen de México cuentan con esta tecnología, de acuerdo con Burse.

“Están incorporando más aviones a medida que se certifican, y actualmente tenemos casi 600 aviones equipados con StarLink, con muchos más planeados para fin de año. La conectividad es fundamental para los viajeros”, señaló.

La cifra de aeronaves equipadas refleja una estrategia que trasciende el mercado mexicano. Para United, la conexión a internet durante el vuelo forma parte de la oferta de servicio en una industria donde las aerolíneas compiten no solo por sus rutas y horarios, sino también por las condiciones de viaje que ofrecen a sus pasajeros.

Sin planes inmediatos para el AIFA

Aunque el área metropolitana de Ciudad de México es relevante para United, la aerolínea no contempla comenzar operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en el corto plazo.

La decisión mantiene su operación en la capital concentrada en el aeropuerto internacional existente, mientras la compañía apuesta por incrementar su oferta mediante la incorporación de aeronaves y el desarrollo de conexiones desde sus centros de operaciones en Estados Unidos.

“Estamos atendiendo a 6 millones de clientes, transportándolos entre México y Estados Unidos; esto solo en los últimos 12 meses. Contamos con una flota suficiente para cubrir diversos mercados, incluidos algunos en los que no opera ninguna otra aerolínea estadounidense…. Hace 60 años comenzó nuestra relación con este mercado, que ha sido y sigue siendo fundamental para nosotros”, concluyó Burse.

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United Airlines Transporte aéreo Aviación

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