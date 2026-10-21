GIMSA mejora su rentabilidad pese a menores ventas de harina de maíz en programas gubernamentales

La contracción de los ingresos no impidió que GIMSA mejorara sus resultados operativos. La utilidad de operación creció 5%, a 42.3 millones de dólares, mientras que el flujo operativo, medido por el UAFIRDA ajustado, aumentó 4%, a 55.5 millones de dólares.

La mejora estuvo respaldada por una r educción de 4% en el costo de ventas, que se ubicó en 327.6 millones de dólares. Este gasto pasó de representar 72.3% de las ventas netas en el tercer trimestre de 2025 a 70.4% en el mismo periodo de este año, una disminución que permitió compensar el efecto de los menores volúmenes comercializados.

En contraste, los gastos de venta y administración aumentaron 3%, a 93.7 millones de dólares, principalmente por mayores costos de distribución. Como resultado, estos gastos representaron 20.1% de las ventas netas, frente a 19.3% un año antes.

La debilidad de Estados Unidos presiona a Gruma

El desempeño de GIMSA se produjo en un trimestre en el que Gruma enfrentó una menor demanda en Estados Unidos, uno de sus principales mercados. A nivel consolidado, la compañía registró ventas netas por 1,650.6 millones de dólares, un incremento anual de 1%, pese a que el volumen comercializado disminuyó 2%, a 1.072 millones de toneladas métricas.

La empresa atribuyó la reducción principalmente al desempeño del canal institucional estadounidense y a menores volúmenes en la mayoría de sus subsidiarias.

“El trimestre reflejó un entorno de negocios similar al experimentado durante la primera mitad del año. Si bien la mayoría de nuestras operaciones fuera de Estados Unidos continuaron mostrando resultados sólidos, la demanda del consumidor en Estados Unidos permaneció débil, particularmente en el canal institucional”, dijo la administración de Gruma.

La debilidad en la demanda y el aumento de algunos costos también afectaron los resultados consolidados. La utilidad neta mayoritaria cayó 1%, a 131.6 millones de dólares, mientras que el UAFIRDA ajustado retrocedió 4%, a 280.3 millones de dólares.

El costo de ventas aumentó 2%, a 1,007.5 millones de dólares, debido a mayores costos laborales, de empaque e indirectos variables. Los gastos de venta y administración también crecieron 4%, a 434.5 millones de dólares, principalmente por el incremento en los costos de distribución.

Las operaciones fuera de México representaron 70% de las ventas consolidadas y 76% del UAFIRDA ajustado de Gruma, una contribución que ayudó a amortiguar el impacto de la debilidad del mercado estadounidense.