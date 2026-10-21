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GIMSA mejora su rentabilidad pese a menores ventas de harina de maíz en programas gubernamentales

La operación mexicana de Gruma redujo 2% su volumen de ventas en el tercer trimestre de 2026, pero elevó 5% su utilidad de operación gracias a menores costos de venta.
mié 21 octubre 2026 05:05 PM
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Gruma redujo 19% su UAFIRDA ajustado en Estados Unidos durante el tercer trimestre de 2026, afectada por la debilidad de la demanda, principalmente en el canal institucional, y mayores costos logísticos y de mercadotecnia. (Foto: Walter Shintani.)

Grupo Industrial Maseca (GIMSA), la operación mexicana de Gruma, elevó su rentabilidad durante el tercer trimestre de 2026 pese a una caída en el volumen de harina de maíz comercializado, debido a una menor actividad en los programas gubernamentales.

Entre julio y septiembre, el volumen de ventas de la subsidiaria disminuyó 2% anual, a 531,000 toneladas métricas, mientras que sus ventas netas retrocedieron 1%, a 465.3 millones de dólares, de acuerdo con el reporte financiero de Gruma.

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La contracción de los ingresos no impidió que GIMSA mejorara sus resultados operativos. La utilidad de operación creció 5%, a 42.3 millones de dólares, mientras que el flujo operativo, medido por el UAFIRDA ajustado, aumentó 4%, a 55.5 millones de dólares.

La mejora estuvo respaldada por una r educción de 4% en el costo de ventas, que se ubicó en 327.6 millones de dólares. Este gasto pasó de representar 72.3% de las ventas netas en el tercer trimestre de 2025 a 70.4% en el mismo periodo de este año, una disminución que permitió compensar el efecto de los menores volúmenes comercializados.

En contraste, los gastos de venta y administración aumentaron 3%, a 93.7 millones de dólares, principalmente por mayores costos de distribución. Como resultado, estos gastos representaron 20.1% de las ventas netas, frente a 19.3% un año antes.

La debilidad de Estados Unidos presiona a Gruma

El desempeño de GIMSA se produjo en un trimestre en el que Gruma enfrentó una menor demanda en Estados Unidos, uno de sus principales mercados. A nivel consolidado, la compañía registró ventas netas por 1,650.6 millones de dólares, un incremento anual de 1%, pese a que el volumen comercializado disminuyó 2%, a 1.072 millones de toneladas métricas.

La empresa atribuyó la reducción principalmente al desempeño del canal institucional estadounidense y a menores volúmenes en la mayoría de sus subsidiarias.

“El trimestre reflejó un entorno de negocios similar al experimentado durante la primera mitad del año. Si bien la mayoría de nuestras operaciones fuera de Estados Unidos continuaron mostrando resultados sólidos, la demanda del consumidor en Estados Unidos permaneció débil, particularmente en el canal institucional”, dijo la administración de Gruma.

La debilidad en la demanda y el aumento de algunos costos también afectaron los resultados consolidados. La utilidad neta mayoritaria cayó 1%, a 131.6 millones de dólares, mientras que el UAFIRDA ajustado retrocedió 4%, a 280.3 millones de dólares.

El costo de ventas aumentó 2%, a 1,007.5 millones de dólares, debido a mayores costos laborales, de empaque e indirectos variables. Los gastos de venta y administración también crecieron 4%, a 434.5 millones de dólares, principalmente por el incremento en los costos de distribución.

Las operaciones fuera de México representaron 70% de las ventas consolidadas y 76% del UAFIRDA ajustado de Gruma, una contribución que ayudó a amortiguar el impacto de la debilidad del mercado estadounidense.

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Europa y Asia mejoran sus márgenes

En Europa, las ventas netas de Gruma se mantuvieron prácticamente estables en 135 millones de dólares, aunque el volumen comercializado disminuyó 6%, a 100,000 toneladas métricas.

La caída respondió a menores volúmenes en el negocio de molienda de maíz, afectados por interrupciones vinculadas con la guerra en Ucrania y por la estacionalidad de los clientes. Este desempeño contrarrestó el crecimiento de un dígito en el negocio de tortillas, impulsado por una mayor presencia en el canal minorista y una mezcla de ventas más favorable.

La utilidad de operación de la región disminuyó 2%, a 15.4 millones de dólares, mientras que el UAFIRDA ajustado aumentó 2%, a 20.3 millones de dólares. El margen de este último indicador avanzó de 14.7% a 15.1%.

En Asia y Oceanía, las ventas netas crecieron 10%, a 79.9 millones de dólares, pese a una reducción de 2% en el volumen, que se ubicó en 27,000 toneladas métricas. La compañía relacionó la contracción con una menor demanda en Malasia asociada al conflicto en Medio Oriente.

El crecimiento de la región estuvo respaldado por una mayor contribución del canal minorista en Australia. La utilidad de operación aumentó 30%, a 8.9 millones de dólares, y el UAFIRDA ajustado avanzó 22%, a 12.1 millones de dólares.

Centroamérica registra el mayor avance operativo

Centroamérica destacó entre las operaciones internacionales de Gruma por el crecimiento de sus resultados operativos. Las ventas netas de la región aumentaron 6%, a 107.9 millones de dólares, impulsadas por un incremento de 2% en el volumen comercializado, que alcanzó 66,000 toneladas métricas, y por una mezcla de ventas más rentable.

La utilidad de operación creció 51%, a 28.2 millones de dólares, mientras que el UAFIRDA ajustado avanzó 47%, a 30.6 millones de dólares. El margen UAFIRDA ajustado pasó de 20.5% en el tercer trimestre de 2025 a 28.4% en el mismo periodo de 2026.

Parte de la mejora respondió a un ingreso extraordinario de 9.1 millones de dólares derivado de una reclamación de seguro. Al mismo tiempo, los costos de venta aumentaron 7%, a 61.9 millones de dólares, por mayores costos de materias primas asociados con la inflación.

Gruma señaló que la región mantiene una demanda saludable y una mezcla de ventas favorable, apoyadas por el crecimiento de los productos de harina de maíz y los esfuerzos para ampliar la presencia de sus marcas y líneas de productos en los mercados que atiende.

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