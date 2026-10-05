¿Quién es Flávio Bolsonaro, el derechista que ganó la primera vuelta y va por la presidencia ante Lula da Silva?

¿Quién es Flávio Bolsonaro?

Nació el 30 de abril de 1981 en el municipio de Resende, Río de Janeiro, Brasil. Actualmente tiene 45 años. Flávio es el mayor de los cinco hijos del expresidente Jair Bolsonaro y el que más se le parece físicamente.

Suele vestir chaqueta de traje y gafas finas aunque para la campaña se enfundó a menudo la camiseta de la selección de Brasil, como hacía su padre.

En videos en línea, derrama lágrimas al hablar de la prisión domiciliaria de su padre y protesta enfurecido por lo que considera una persecución judicial.

El ultraderechista cumple una condena de 27 años por planear un golpe de Estado tras perder por escaso margen las elecciones en 2022 frente a Lula.

En un video grabado en su casa, su esposa Fernanda, que es dentista, se atribuye el mérito de que sea más dócil que su padre y bromea: "Lo reeduqué".

Es padre de dos hijas y evangélico, por lo que cultiva una imagen de hombre devoto. En los últimos días, tuvo que salir al paso de una información falsa que apuntaba su intención de retirar el título de patrona de Brasil a la virgen Nossa Senhora Aparecida, venerada por los católicos.

Aunque hizo una campaña discreta, que se vio incluso salpicada por una investigación por sospechas de corrupción, la marca Bolsonaro le bastó para cosechar este domingo el 47.17%, frente a un 45% del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, con la casi totalidad de las urnas escrutadas.

"Es difícil comparar al hijo de Pelé con Pelé", reconoció en un acto en Rio de Janeiro.

Dice que su padre siempre será su "brújula", pero se describe como un Bolsonaro "más moderado".

Su aspecto sereno no solo se diferencia del talante explosivo de Jair Bolsonaro, sino también de otros líderes derechistas que ascendieron al poder en la región, como el argentino Javier Milei.

Para muchos bolsonaristas, su condición de "hijo de" justifica su voto por él.

"A mí me gustaría tener a Jair en las urnas. No está Jair, voy con Flávio", dijo a la AFP Marco Antonio da Rosa, un estudiante de derecho de 21 años en un acto de campaña de Rio.