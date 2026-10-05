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¿Quién es Flávio Bolsonaro, el derechista que ganó la primera vuelta y va por la presidencia ante Lula da Silva?

Flávio suele vestir chaqueta de traje y gafas aunque para la campaña se enfundó a menudo la camiseta de la selección de Brasil, como hacía su padre quien está en la cárcel.
lun 05 octubre 2026 01:07 PM
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Flavio Bolsonaro con playera amarilla clara con dedos en señal de victoria.jpg
El senador se define como "más moderado" que su padre, pero recuerda que el ultraderechista es su "brújula". (Foto: AFP)

Flávio Nantes Bolsonaro heredó el poderoso apellido y capital político de su padre, aunque no que ayudó a Jair Bolsonaro a impulsar a la derecha brasileña. Pero este legislador de bajo perfil desafiará de tú a tú al veterano Lula da Silva en la segunda vuelta de las presidenciales.

El senador, de 45 años, era poco conocido a nivel nacional antes de que su padre, encarcelado por golpismo, lo designara candidato presidencial. Antes no había mostrado ninguna ambición de seguir sus pasos.

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¿Quién es Flávio Bolsonaro?

Nació el 30 de abril de 1981 en el municipio de Resende, Río de Janeiro, Brasil. Actualmente tiene 45 años. Flávio es el mayor de los cinco hijos del expresidente Jair Bolsonaro y el que más se le parece físicamente.

Suele vestir chaqueta de traje y gafas finas aunque para la campaña se enfundó a menudo la camiseta de la selección de Brasil, como hacía su padre.

En videos en línea, derrama lágrimas al hablar de la prisión domiciliaria de su padre y protesta enfurecido por lo que considera una persecución judicial.

El ultraderechista cumple una condena de 27 años por planear un golpe de Estado tras perder por escaso margen las elecciones en 2022 frente a Lula.

En un video grabado en su casa, su esposa Fernanda, que es dentista, se atribuye el mérito de que sea más dócil que su padre y bromea: "Lo reeduqué".

Es padre de dos hijas y evangélico, por lo que cultiva una imagen de hombre devoto. En los últimos días, tuvo que salir al paso de una información falsa que apuntaba su intención de retirar el título de patrona de Brasil a la virgen Nossa Senhora Aparecida, venerada por los católicos.

Aunque hizo una campaña discreta, que se vio incluso salpicada por una investigación por sospechas de corrupción, la marca Bolsonaro le bastó para cosechar este domingo el 47.17%, frente a un 45% del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, con la casi totalidad de las urnas escrutadas.

"Es difícil comparar al hijo de Pelé con Pelé", reconoció en un acto en Rio de Janeiro.

Dice que su padre siempre será su "brújula", pero se describe como un Bolsonaro "más moderado".

Su aspecto sereno no solo se diferencia del talante explosivo de Jair Bolsonaro, sino también de otros líderes derechistas que ascendieron al poder en la región, como el argentino Javier Milei.

Para muchos bolsonaristas, su condición de "hijo de" justifica su voto por él.

"A mí me gustaría tener a Jair en las urnas. No está Jair, voy con Flávio", dijo a la AFP Marco Antonio da Rosa, un estudiante de derecho de 21 años en un acto de campaña de Rio.

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Acusaciones de corrupción sobre Flávio Bolsonaro

Durante la campaña, trascendió que era investigado por sospechas de corrupción y lavado de dinero en el caso de un biopic sobre su padre financiado en parte por un banquero detenido por estafa.

Flávio negó inicialmente cualquier contacto con el financiero Daniel Vorcaro o haber volado en su jet privado, pero se vio obligado a admitir que ambas acusaciones eran ciertas.

También tuvo una disputa familiar con su madrastra, la ex primera dama Michelle Bolsonaro, quien publicó un video en Instagram diciendo que Flávio la había "humillado". Michelle aceptó después su disculpa.

Cuando era legislador en Rio, Flávio fue acusado de participar en un esquema para quedarse con una parte de los salarios de sus asesores, pero el caso fue archivado.

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Flávio se ha jactado de tener una buena relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump -aliado de su padre-, tras reunirse con el republicano este año en privado en la Casa Blanca.

Elogia las políticas de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador, criticadas por defensores de derechos humanos, y promete la construcción de "muchas prisiones".

En videos de IA, se presenta como un héroe al rescate de Brasil a bordo de un caza. En uno de ellos, su avatar dispara contra narcotraficantes en una lancha.

Asegura que si se convierte en presidente de Brasil, no se presentará a la reelección.

¿Habrá segunda vuelta en elecciones en Brasil?

Sí, el derechista Flávio Bolsonaro encara en posición de fuerza el balotaje en Brasil el 25 de octubre, impulsado por una ola conservadora contra la que deberá batallar el presidente Lula para intentar una remontada.

El senador, de 45 años, obtuvo 47% de los votos en la primera vuelta del domingo, frente a 45% del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Dentro de tres semanas, Flávio Bolsonaro podría sumar el gigante suramericano a la lista de países que viraron a la derecha en los últimos tiempos como Chile, Perú y Colombia, apoyados por Donald Trump.

Bolsonaro sumó 56 millones de votos, más que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en la primera vuelta de 2018 y de 2022.

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El avance del bolsonarismo, cuyo líder cumple prisión domiciliaria por golpismo, se sintió también en el Congreso.

El Partido Liberal de los Bolsonaro casi duplicó sus escaños en el Senado y subió con fuerza en la Cámara de Diputados. La ex primera dama Michelle Bolsonaro y otros dos hijos de Jair Bolsonaro conquistaron escaños.

Flávio Bolsonaro ganó además en los tres estados con más electores del país, Sao Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais.

Poco conocido a nivel nacional hace unos meses, el senador se define como "más moderado" que su padre, pero recuerda que el ultraderechista es su "brújula".

Con información de AFP

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