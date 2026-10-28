El choque de dos trenes de alta velocidad en España dejó decenas de personas fallecidas y al menos 80 heridas, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades. El accidente ocurrió este miércoles cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, elevó posteriormente la cifra de fallecidos a aproximadamente 64 y advirtió que el balance podría aumentar conforme avanzaran las labores de rescate.

El siniestro involucró a dos convoyes de las compañías Renfe e Iryo, que descarrilaron parcialmente tras el impacto. Las imágenes desde el lugar mostraban un tren blanco de Renfe empotrado en uno rojo de Iryo, mientras helicópteros sobrevolaban la zona y los servicios de emergencia desplegaban un amplio operativo.

El accidente se produjo alrededor de las 08:54 horas locales (07:54 GMT), según información del servicio regional de emergencias citada por la agencia AFP.