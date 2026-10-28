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Tragedia en España; dos trenes de alta velocidad chocan, dejan más de 60 muertos y decenas de heridos

El siniestro ocurrió meses después de otro accidente ferroviario en Adamuz, Andalucía, que dejó 46 fallecidos y reabrió el debate sobre la seguridad de la red española.
mié 28 octubre 2026 07:36 AM
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Accidentes de trenes en España
Los equipos de emergencia atienden el accidente ferroviario en el que colisionaron dos trenes de alta velocidad cerca de Urda, en la provincia española de Toledo. (JAVIER SORIANO/AFP)

El choque de dos trenes de alta velocidad en España dejó decenas de personas fallecidas y al menos 80 heridas, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades. El accidente ocurrió este miércoles cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, elevó posteriormente la cifra de fallecidos a aproximadamente 64 y advirtió que el balance podría aumentar conforme avanzaran las labores de rescate.

El siniestro involucró a dos convoyes de las compañías Renfe e Iryo, que descarrilaron parcialmente tras el impacto. Las imágenes desde el lugar mostraban un tren blanco de Renfe empotrado en uno rojo de Iryo, mientras helicópteros sobrevolaban la zona y los servicios de emergencia desplegaban un amplio operativo.

El accidente se produjo alrededor de las 08:54 horas locales (07:54 GMT), según información del servicio regional de emergencias citada por la agencia AFP.

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Un operativo de emergencia tras el choque en España

Las autoridades movilizaron a los equipos de rescate para atender a los pasajeros afectados y trasladar a los heridos. El Ministerio del Interior también desplegó efectivos de la Unidad Militar de Emergencias ante la magnitud del siniestro.

La gravedad del accidente llevó al centro de transfusión de sangre de la Comunidad de Madrid a emitir un llamamiento urgente para que la población acudiera a donar.

De acuerdo con los primeros reportes, el tren de Renfe había salido de Madrid a las 08:00 horas con destino a Sevilla. La compañía expresó su apoyo a las personas afectadas y a sus familias.

El accidente ocurrió en un tramo descrito como una larga recta con aparente buena visibilidad, un elemento que por sí solo no permite determinar qué provocó el impacto.

Accidente de trenes en España
Los equipos de emergencia atienden el accidente ferroviario en el que colisionaron dos trenes de alta velocidad cerca de Urda, en la provincia española de Toledo. (HANDOUT/AFP)

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Presidente de España suspende su agenda tras el accidente

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su consternación por el accidente y canceló su participación en una cumbre sobre obesidad prevista para este miércoles.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que pertenece Sánchez, también suspendió sus actividades de campaña durante la jornada. El país se encuentra en plena campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP) y principal rival político de Sánchez, manifestó su preocupación por lo ocurrido.

El rey Felipe VI también expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y su respaldo a las personas afectadas.

La tragedia provocó reacciones fuera de España. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, expresó su solidaridad con el país y ofreció ayuda a las autoridades españolas. El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó el accidente como un drama ferroviario.

En el ámbito deportivo, la Federación Española de Fútbol anunció la suspensión de los 24 partidos previstos para este miércoles en la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

Accidente de trenes en España
El accidente ferroviario ocurrió cerca de la estación de Urda, en Toledo, y movilizó a equipos de rescate y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. (HANDOUT/AFP)

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España enfrenta un nuevo accidente ferroviario mortal

El choque se produce meses después de otro grave accidente ferroviario en España. El 18 de enero, la colisión de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Andalucía, dejó 46 fallecidos.

En aquel siniestro, un tren de la compañía privada Iryo descarriló antes de colisionar con otro convoy de Renfe que circulaba en sentido contrario. El accidente reavivó el debate sobre el mantenimiento de las vías y la seguridad del sistema ferroviario español, además de provocar críticas de la oposición contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

España cuenta con alrededor de 4,000 kilómetros de vías de alta velocidad, una de las redes más extensas del mundo, solo por detrás de la de China.

La sucesión de accidentes vuelve a poner bajo escrutinio la seguridad de una infraestructura estratégica para la movilidad del país. Sin embargo, cualquier conclusión sobre las causas del nuevo siniestro dependerá de las investigaciones de las autoridades.

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España Catástrofes y accidentes

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