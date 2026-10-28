Los contratos limitan el suministro a México

De acuerdo con Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia, los combustibles que Pemex envía desde Deer Park a México representan entre 15 y 20% de la producción del complejo, según sus análisis y estimaciones. La petrolera no publica información puntual que permita conocer el volumen exacto que destina al mercado mexicano.

El resto de los productos no puede trasladarse libremente al país, pues la refinería mantiene contratos de suministro con empresas del mercado estadounidense que debe cumplir antes de modificar sus entregas.

“Cuando dicen y toman la producción de Deer Park, se observa mucho combustible, pero lo que no explican es que ese producto disponible en las 8 refinerías (del sistema nacional) no necesariamente está disponible al mercado mexicano. La refinería tiene contratos con empresas en el mercado de Estados Unidos, y eso no permite que toda la producción salga a México”, puntualizó Pech.

La petrolera también puede recurrir a intercambios comerciales, conocidos como swaps, para abastecer distintos mercados. Bajo este mecanismo, Deer Park puede entregar combustibles en un punto de Estados Unidos y Pemex recibir productos equivalentes en otro lugar para llevarlos a México.

Sin embargo, Pech advierte que estas operaciones no son claras ni transparentes en la información que publica la empresa productiva del Estado. Sin datos detallados sobre los volúmenes, los destinos y los intercambios realizados, resulta difícil determinar cuánto contribuye realmente Deer Park al suministro nacional.

La compra de Deer Park no eliminó la dependencia

La adquisición del complejo texano formó parte de la estrategia del gobierno de López Obrador para reducir las importaciones y avanzar hacia la autosuficiencia en combustibles.

Deer Park, ubicada en el canal de navegación de Houston, tiene una capacidad de procesamiento de 340,000 barriles diarios de crudo. Entre 1993 y 2021, Pemex y Shell compartieron la propiedad de la refinería en partes iguales, mientras que la empresa angloholandesa estaba a cargo de su operación.

En mayo de 2021, Pemex presentó una oferta para adquirir la participación de Shell y tomar el control total del complejo. La operación concluyó el 20 de enero de 2022, con lo que la petrolera mexicana incorporó la refinería a sus activos.