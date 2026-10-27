Telcel apunta a ser el único interesado en la licitación de espectro 5G tras la salida de AT&T

La reducción de posibles compradores llega cuando México busca destrabar una licitación que acumula cuatro años de retraso y mejorar su posición en el desarrollo de redes de quinta generación. Para el regulador, el desafío será encontrar condiciones que hagan atractivo el espectro para los operadores sin comprometer los objetivos de recaudación, cobertura y competencia.

Jesús Romo, analista de la consultora GlobalData y especialista en telecomunicaciones, considera que la configuración actual del mercado móvil no favorece una subasta con la participación de varios operadores.

“El espectro en el país es un activo costoso y tomar un compromiso de esa magnitud tras una compra es complejo. Además, Televisa tiene el compromiso de inversiones en su red fibra, bajo eso, el regulador deberá buscar opciones para atraer a más interesados en la licitación. Hasta ahora, Telcel sería el interesado”, aseguró.

Televisa pone primero sus finanzas

La adquisición de AT&T México colocará a Televisa frente a una operación que exigirá recursos para integrar los activos, mantener la calidad de los servicios y fortalecer la infraestructura de conectividad. A ello se suman las inversiones que la compañía debe realizar en su red de fibra, por lo que destinar más capital a la compra de espectro podría aumentar las presiones financieras.

Aunque las frecuencias serán necesarias para ampliar la capacidad de su red móvil, la empresa tendrá que equilibrar esas necesidades con la consolidación del negocio y el cuidado de su perfil crediticio. La prioridad será evitar que la adquisición y los compromisos de inversión deterioren sus indicadores financieros.

La evaluación coincide con la de Moody’s, que señaló la importancia de preservar la estabilidad financiera de la operación. Entre las medidas que reflejan la atención de la compañía sobre sus recursos destacan la suspensión del pago de dividendos durante 2026 y la emisión de obligaciones forzosamente convertibles en acciones por 6,918 millones de pesos.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, Televisa contaba con 41,827 millones de pesos en efectivo e inversiones de corto plazo. Sin embargo, esa disponibilidad no significa que todos esos recursos puedan destinarse a una licitación, pues la empresa también debe financiar la integración de AT&T México y atender sus necesidades operativas y de inversión.