El domingo, las fuerzas ucranianas también informaron de la evacuación de 167 civiles de áreas amenazadas en Jersón, entre ellos 22 menores de edad y 21 personas con movilidad reducida. Dmitro Lubinets, comisionado de derechos humanos de Ucrania, afirmó que ambas partes cumplieron los compromisos establecidos durante la tregua.
Por su parte, el Kremlin destacó la cooperación entre Lubinets y su homóloga rusa, Yana Lantratova, quienes supervisaron la entrega de ayuda y las evacuaciones.
Rusia y Ucrania también denuncian ciberataques tras el fin del acuerdo
El término de la tregua coincidió con incidentes informáticos en ambos países que afectaron sus sistemas de alertas de emergencia. En Ucrania, las autoridades denunciaron una intrusión en una aplicación utilizada para advertir a la población sobre la llegada de misiles y drones.
El domingo por la noche, usuarios recibieron mensajes falsos que alertaban sobre una supuesta amenaza de radiación y un posible ataque nuclear contra el territorio ucraniano.
Las autoridades desmintieron las advertencias y recomendaron consultar los canales oficiales de información. Horas después, el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia también denunció un ataque informático contra su aplicación de alertas, desde la cual circularon mensajes falsos sobre supuestas ojivas nucleares dirigidas hacia distintas regiones del país.
Ninguno de los incidentes cuenta hasta ahora con una atribución confirmada, por lo que no es posible establecer si existe una relación entre ambos ataques.
Las negociaciones de paz siguen sin avances decisivos
La reanudación de los enfrentamientos ocurre mientras Estados Unidos intenta mantener abiertas las conversaciones entre Moscú y Kiev para encontrar una salida diplomática al conflicto.
Los representantes de ambos países prevén retomar este mes las negociaciones con mediación estadounidense, aunque los encuentros anteriores no permitieron alcanzar un acuerdo sobre las principales diferencias territoriales y militares.
El presidente estadounidense, Donald Trump, presionó para conseguir un alto el fuego más amplio, pero Rusia mantiene su intención de continuar la ofensiva en el este de Ucrania.
Con información de AFP.