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Internacional

Rusia reanuda ataques en Ucrania tras el fin de la tregua humanitaria más larga de la guerra

La pausa de seis días permitió evacuar a cientos de civiles y entregar ayuda humanitaria en Jersón. Ucrania acusó a Moscú de rechazar una prórroga del acuerdo.
lun 02 noviembre 2026 10:19 AM
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Memorial en homenaje a las víctimas de la guerra en Ucrania, en medio del conflicto con Rusia y la reanudación de los ataques en Jersón.
La guerra entre Rusia y Ucrania continúa después de una tregua humanitaria de seis días en Jersón, que permitió evacuar a cientos de civiles. (Foto: SERGEI SUPINSKY/AFP)

Rusia reanudó este lunes 2 de noviembre los ataques contra la región ucraniana de Jersón, apenas unas horas después del fin de una tregua humanitaria que permitió evacuar a cientos de civiles y entregar alimentos y medicamentos a comunidades afectadas por la guerra. El acuerdo representó la pausa local más prolongada en los combates desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

El alto el fuego comenzó el 27 de octubre y concluyó el domingo 1 de noviembre. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, participó en las gestiones para alcanzar el acuerdo, que también contó con la intervención del papa León XIV y la coordinación de representantes de derechos humanos de Rusia y Ucrania.

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La tregua se concentró en Oleshki, una ciudad bajo ocupación rusa en la región de Jersón, donde los habitantes llevaban meses sin acceso suficiente a alimentos, agua potable y medicamentos. Algunos residentes relataron a la agencia AFP que las condiciones eran tan precarias que llegaron a cazar palomas para alimentarse.

Sin embargo, la pausa no se extendió a todo el territorio ucraniano. Mientras las operaciones humanitarias avanzaban en Oleshki, los enfrentamientos continuaron en otras regiones del país.

Rusia retoma los bombardeos y Ucrania denuncia nuevos ataques

Tras el vencimiento del acuerdo, las autoridades ucranianas reportaron una nueva ofensiva rusa contra Jersón. Yaroslav Shanko, jefe de la administración militar municipal, informó que un dron ruso atacó una instalación médica ubicada en el centro de la ciudad.

Las autoridades también denunciaron un ataque contra un automóvil en el distrito de Korabelny, alrededor de las 8:00 horas del lunes. Una mujer de 62 años y un hombre de 73 resultaron heridos y necesitaron atención hospitalaria.

El gobernador regional, Oleksandr Prokudin, había advertido a los habitantes sobre la posibilidad de que los bombardeos aumentaran una vez concluido el alto el fuego.

El ejército ucraniano también acusó a Moscú de aprovechar los seis días sin combates en la zona para reforzar sus posiciones, reorganizar unidades militares, ampliar las defensas contra drones y transportar municiones.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no negó que las fuerzas rusas realizaran trabajos de fortificación y sostuvo que estas actividades son habituales durante las pausas militares. También aseguró que las tropas ucranianas efectuaron acciones similares.

La tregua permitió evacuar a cientos de personas

Pese al regreso de los ataques, las autoridades de ambos países reconocieron los resultados de la operación humanitaria en Oleshki. El acuerdo permitió despejar caminos con minas, entregar suministros esenciales y organizar la salida de residentes atrapados en una zona cercana a la línea del frente.

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El domingo, las fuerzas ucranianas también informaron de la evacuación de 167 civiles de áreas amenazadas en Jersón, entre ellos 22 menores de edad y 21 personas con movilidad reducida. Dmitro Lubinets, comisionado de derechos humanos de Ucrania, afirmó que ambas partes cumplieron los compromisos establecidos durante la tregua.

Por su parte, el Kremlin destacó la cooperación entre Lubinets y su homóloga rusa, Yana Lantratova, quienes supervisaron la entrega de ayuda y las evacuaciones.

Rusia y Ucrania también denuncian ciberataques tras el fin del acuerdo

El término de la tregua coincidió con incidentes informáticos en ambos países que afectaron sus sistemas de alertas de emergencia. En Ucrania, las autoridades denunciaron una intrusión en una aplicación utilizada para advertir a la población sobre la llegada de misiles y drones.

El domingo por la noche, usuarios recibieron mensajes falsos que alertaban sobre una supuesta amenaza de radiación y un posible ataque nuclear contra el territorio ucraniano.

Las autoridades desmintieron las advertencias y recomendaron consultar los canales oficiales de información. Horas después, el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia también denunció un ataque informático contra su aplicación de alertas, desde la cual circularon mensajes falsos sobre supuestas ojivas nucleares dirigidas hacia distintas regiones del país.

Ninguno de los incidentes cuenta hasta ahora con una atribución confirmada, por lo que no es posible establecer si existe una relación entre ambos ataques.

Las negociaciones de paz siguen sin avances decisivos

La reanudación de los enfrentamientos ocurre mientras Estados Unidos intenta mantener abiertas las conversaciones entre Moscú y Kiev para encontrar una salida diplomática al conflicto.

Los representantes de ambos países prevén retomar este mes las negociaciones con mediación estadounidense, aunque los encuentros anteriores no permitieron alcanzar un acuerdo sobre las principales diferencias territoriales y militares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, presionó para conseguir un alto el fuego más amplio, pero Rusia mantiene su intención de continuar la ofensiva en el este de Ucrania.

Con información de AFP.

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Conflicto Ucrania y Rusia Conflictos, guerra y paz

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