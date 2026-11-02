La tregua se concentró en Oleshki, una ciudad bajo ocupación rusa en la región de Jersón, donde los habitantes llevaban meses sin acceso suficiente a alimentos, agua potable y medicamentos. Algunos residentes relataron a la agencia AFP que las condiciones eran tan precarias que llegaron a cazar palomas para alimentarse.

Sin embargo, la pausa no se extendió a todo el territorio ucraniano. Mientras las operaciones humanitarias avanzaban en Oleshki, los enfrentamientos continuaron en otras regiones del país.

Rusia retoma los bombardeos y Ucrania denuncia nuevos ataques

Tras el vencimiento del acuerdo, las autoridades ucranianas reportaron una nueva ofensiva rusa contra Jersón. Yaroslav Shanko, jefe de la administración militar municipal, informó que un dron ruso atacó una instalación médica ubicada en el centro de la ciudad.

Las autoridades también denunciaron un ataque contra un automóvil en el distrito de Korabelny, alrededor de las 8:00 horas del lunes. Una mujer de 62 años y un hombre de 73 resultaron heridos y necesitaron atención hospitalaria.

El gobernador regional, Oleksandr Prokudin, había advertido a los habitantes sobre la posibilidad de que los bombardeos aumentaran una vez concluido el alto el fuego.

El ejército ucraniano también acusó a Moscú de aprovechar los seis días sin combates en la zona para reforzar sus posiciones, reorganizar unidades militares, ampliar las defensas contra drones y transportar municiones.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no negó que las fuerzas rusas realizaran trabajos de fortificación y sostuvo que estas actividades son habituales durante las pausas militares. También aseguró que las tropas ucranianas efectuaron acciones similares.

La tregua permitió evacuar a cientos de personas

Pese al regreso de los ataques, las autoridades de ambos países reconocieron los resultados de la operación humanitaria en Oleshki. El acuerdo permitió despejar caminos con minas, entregar suministros esenciales y organizar la salida de residentes atrapados en una zona cercana a la línea del frente.