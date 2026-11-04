Una mujer nativa americana, un hombre gay y latinos con origen mexicano, los ganadores de la histórica elección de EU

En esta jornada, los resultados no solo definieron que los demócratas tendrán el control del Congreso durante la segunda mitad del mandato de Donald Trump, también dejaron victorias que reflejan una mayor diversidad entre quienes llegan a los espacios de decisión política de Estados Unidos.

Deb Haaland, primera mujer nativa americana en gobernar un estado

La demócrata Deb Haaland ganó la gubernatura de Nuevo México y se convirtió en la primera mujer nativa americana elegida para gobernar un estado de Estados Unidos.

Haaland pertenece a la comunidad Laguna Pueblo y cuenta con una trayectoria política que incluye su paso por la Cámara de Representantes y la Secretaría del Interior durante la administración de Joe Biden.

Haaland pertenece a la comunidad Laguna Pueblo y cuenta con una trayectoria política que incluye ser secretaria en la administración de Joe Biden. (debhaaland.com)



Su elección representa un hecho histórico para los pueblos indígenas, que durante décadas han tenido una participación limitada en los principales cargos de gobierno.

Con su llegada a la gubernatura, Haaland encabezará el gobierno de Nuevo México durante los próximos cuatro años.

Chris Pappas, el primer hombre abiertamente gay en el Senado

En Nuevo Hampshire, el demócrata Chris Pappas ganó la contienda por un escaño en el Senado federal y se convirtió en el primer hombre abiertamente gay elegido para integrar esa cámara.

Pappas representaba al primer distrito congresional de Nuevo Hampshire desde 2019. Su triunfo le permitirá pasar de la Cámara de Representantes al Senado, donde ocupará el lugar que deja la demócrata Jeanne Shaheen.

Pappas representaba al primer distrito congresional de Nuevo Hampshire desde 2019. (JOSEPH PREZIOSO/Getty Images via AFP)





Su elección marca un precedente en la representación de la comunidad LGBTQ+ en el Poder Legislativo estadounidense, particularmente en una institución en la que hasta ahora no había llegado un hombre abiertamente gay.