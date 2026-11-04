Una mujer nativa americana, un hombre gay y latinos con origen mexicano, los ganadores de la histórica elección de EU

Las elecciones intermedias de Estados Unidos dejaron un cambio en el equilibrio político del Congreso, además de victorias que rompieron barreras de representación.
Estas votaciones, conocidas como midterms, se celebran cada dos años y sirven para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y alrededor de un tercio del Senado, además de elegir distintos cargos estatales y locales.
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En esta jornada, los resultados no solo definieron que los demócratas tendrán el control del Congreso durante la segunda mitad del mandato de Donald Trump, también dejaron victorias que reflejan una mayor diversidad entre quienes llegan a los espacios de decisión política de Estados Unidos.
Deb Haaland, primera mujer nativa americana en gobernar un estado
La demócrata Deb Haaland ganó la gubernatura de Nuevo México y se convirtió en la primera mujer nativa americana elegida para gobernar un estado de Estados Unidos.
Haaland pertenece a la comunidad Laguna Pueblo y cuenta con una trayectoria política que incluye su paso por la Cámara de Representantes y la Secretaría del Interior durante la administración de Joe Biden.
Su elección representa un hecho histórico para los pueblos indígenas, que durante décadas han tenido una participación limitada en los principales cargos de gobierno.
Con su llegada a la gubernatura, Haaland encabezará el gobierno de Nuevo México durante los próximos cuatro años.
Chris Pappas, el primer hombre abiertamente gay en el Senado
En Nuevo Hampshire, el demócrata Chris Pappas ganó la contienda por un escaño en el Senado federal y se convirtió en el primer hombre abiertamente gay elegido para integrar esa cámara.
Pappas representaba al primer distrito congresional de Nuevo Hampshire desde 2019. Su triunfo le permitirá pasar de la Cámara de Representantes al Senado, donde ocupará el lugar que deja la demócrata Jeanne Shaheen.
Su elección marca un precedente en la representación de la comunidad LGBTQ+ en el Poder Legislativo estadounidense, particularmente en una institución en la que hasta ahora no había llegado un hombre abiertamente gay.
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Gina Hinojosa, la primera gobernadora latina de Texas
La demócrata Gina Hinojosa ganó la gubernatura de Texas al derrotar al republicano Greg Abbott, quien buscaba un cuarto mandato consecutivo. Con este resultado, se convirtió en la primera mujer latina en gobernar el estado y puso fin a más de tres décadas de administraciones republicanas.
Hinojosa nació en McAllen y creció en Brownsville, en el Valle del Río Grande. Es hija de padres mexicanos y antes de llegar a la gubernatura desarrolló una carrera como abogada de derechos civiles y laborales, además de desempeñarse como legisladora estatal.
Su triunfo tiene relevancia tanto por la representación latina como por el cambio político en Texas, un estado que durante años fue uno de los principales bastiones republicanos.
Xavier Becerra, el primer gobernador latino de California
California también tendrá un gobernador de ascendencia mexicana. El demócrata Xavier Becerra ganó la elección y se convirtió en el primer latino elegido para gobernar el estado en la era moderna.
Becerra nació en Sacramento y es hijo de padres de origen mexicano. Su madre, María Teresa, nació en Jalisco, mientras que su padre, Manuel, creció en California.
Su trayectoria incluye más de dos décadas en la Cámara de Representantes, el cargo de fiscal general de California y la Secretaría de Salud y Servicios Humanos durante el gobierno de Joe Biden.
Su llegada a la gubernatura representa un cambio en la historia política de California, donde la población latina tiene un peso importante, pero no había elegido a un gobernador latino en la etapa contemporánea.
Peggy Flanagan, la primera mujer indígena en el Senado
La representación de los pueblos originarios se concretó en Minnesota, donde Peggy Flanagan ganó un escaño en el Senado de Estados Unidos.
Flanagan pertenece a la comunidad White Earth Band of Ojibwe y se convertirá en la primera mujer nativa americana en ocupar un lugar en esa cámara.
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Antes de competir por el Senado, se desempeñó como vicegobernadora de Minnesota. Su elección se suma a la de Deb Haaland y representa otro avance en los espacios de decisión política del país.
Melat Kiros, la representante de la generación Z en Colorado
La lista también incluye a Melat Kiros, quien ganó una elección para representar a Colorado en la Cámara de Representantes federal.
Su triunfo destaca por su edad y por convertirse en la primera mujer de la generación Z elegida para el Congreso por ese estado.
Melat Kiros nació en Addis Abeba, Etiopía, y llegó a Estados Unidos cuando era bebé, después de que su padre obtuvo una visa mediante el programa de diversidad migratoria.
This is a movement and we’re just getting started. https://t.co/AUHfAklxcE
Al llegar a Estados Unidos vivió en Colorado, tiene 29 años, estudió Ciencias Políticas y Economía y obtuvo un título en Derecho por la Universidad de Notre Dame.
Antes de entrar a la política trabajó como abogada en Nueva York, pero perdió su empleo en 2023 después de publicar una carta en defensa de estudiantes que protestaban a favor de Palestina y cuestionaban las acciones del gobierno israelí.