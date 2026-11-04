¿Cuándo termina el segundo mandato de Trump?

De acuerdo con las leyes estadounidenses, los mandatos de la presidencia y vicepresidencia tienen una duración de cuatro años y, por ley, finalizan al medio día del 20 de enero.

En ese sentido, el mandato de Donald Trump como 47° presidente de los Estados Unidos terminará el sábado 20 de enero de 2029, a las 12:00 horas (tiempo local).

Para entonces, el republicano tendrá 82 años y seis meses, con lo que será el líder más viejo en dejar el cargo, superando al demócrata Joe Biden.





¿Trump puede ir por una reelección?

La Enmienda 22 de la Constitución establece que ninguna persona puede ser elegida más de dos veces para el cargo de presidente, y quienes hayan lo ejercido por más de dos años de un periodo ajeno, solo pueden ser elegidos una vez.

Ninguna persona podrá ser elegida más de dos veces para el cargo de presidente, y nadie que haya ocupado el cargo de presidente, o que haya actuado como Presidente por más de dos años de un periodo para el cual fue elegida otra persona, podrá ser elegido más de una vez para el cargo de presidente. Enmienda XXII, Sección 1 (primer párrafo) de la Constitución de los Estados Unidos



Donald Trump ocupó la presidencia por primera vez entre 2017 a 2021, y ahora ejerce el mismo rol para el periodo entre 2025 a 2029.

Sin embargo, en abril del año pasado, la tienda oficial de Donald Trump promocionó gorras con el bordado “Trump 2028”, en referencia al próximo ciclo electoral presidencial de Estados Unidos, aunque la Constitución prohíbe expresamente que una persona ejerza tres mandatos como presidente.

“No estoy bromeando” cuando se le preguntó si consideraba un tercer mandato. “Hay métodos mediante los cuales se podría hacer”, dijo Trump durante una entrevista con Kristen Welker, de NBC, en marzo de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al descender del Air Force One a su llegada al Aeropuerto Metropolitano del Condado Wayne de Detroit en Romulus, Michigan, el 13 de enero de 2026. (MANDEL NGAN/AFP)



En su momento, explicó que la estrategia sería postular a su actual vicepresidente, J.D. Vance a la presidencia en las elecciones de 2028, y Donald Trump se postularía como vicepresidente. Según el planteamiento, Vance podría renunciar en 2029 y Trump asumiría la presidencia nuevamente.

Pero este plan choca con lo que dicta la Constitución de Estados Unidos.

La Enmienda 12 constitucional menciona que cualquier persona “inelegible constitucionalmente” para ejercer como presidente también queda excluida del cargo de vicepresidente.



Steve Bannon, exasesor de Trump, comentó el 11 de abril en el program a Real Time With Bill Maher que tenía “un equipo de personas” trabajando en esquemas para “rodear la Enmienda 22, pero no dio más detalles.

En octubre de ese mismo año, volvió a tocar el tema en una entrevista con The Economist.

"Va a obtener un tercer mandato (...) Trump será presidente en el 28. Y la gente simplemente debería aceptarlo", dijo Bannon.

La idea aún ronda la mente de Trump. El miércoles 22 de julio de 2026, volvió a bromear con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028.

“Estoy aquí para anunciar mi candidatura... Es broma”, dijo al iniciar un mitin en un instituto de Georgia.

Trump es derrotado en las elecciones intermedias y pierde el control de ambas cámaras

Las elecciones, celebradas el martes 3 de noviembre, dejaron un mapa político muy distinto al que esperaba Donald Trump. Los demócratas no solo recuperaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado, sino que también ganaron terreno en estados donde los republicanos parecían tener una ventaja segura, como Texas, Iowa y Kansas.

Los resultados evidenciaron el descontento de los votantes con el costo de vida, los aranceles y la guerra contra Irán, cuyos efectos también se reflejaron en el precio de los combustibles. En Kansas, un demócrata ganó un escaño en el Senado por primera vez desde 1932, mientras que en Iowa el partido consiguió su primera victoria senatorial desde 2008.

El revés no solo debilita a Trump, también pone en duda la capacidad de los republicanos para mantener la unidad y respaldar su agenda durante los últimos dos años de gobierno.

Trump tiene un segundo año complicado

El segundo año del gobierno de Donald Trump ha estdo marcado por acontecimientos relevantes. Poco antes de su primer año en la Casa Blanca, Estados Unidos lanzó ataques contra Caracas, para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero.

El petróleo venezolano es un punto clave detrás de estas maniobras, ya que el gobierno estadounidense busca obtener beneficios de su control.

"El dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental nunca será cuestionado de nuevo", dijo Trump en la conferencia de prensa posterior a la captura de Maduro.

Con ello, ha tomado más medidas de presión en la región, sobre todo contra Cuba. Desde enero, Estados Unidos sostiene un bloqueo petrolero contra la isla, que ha sufrido desde entonces cuatro apagones totales. También ha impuesto sanciones a líderes cubanos, como el presidente Miguel Díaz Canel.

También ha llevado su campaña de presión a otras latitudes. El 28 de febrero, lanzó una serie de ataques contra Irán en conjunto con Israel, su principal aliado en Medio Oriente. La ofensiva mató al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, pero no destruyó al régimen teocrático que manda al país desde 1979.

Trump aseguró que esta guerra duraría apenas cuatro semanas, pero cinco meses después, el conflicto se ha complicado, con consecuencias graves para la economía global. Irán cerró el estrecho de Ormuz, por donde circulaban una quinta parte de las exportaciones de petróleo del mundo.

En el ámbito doméstico, la estrategia antiinmigración de Trump es cada día más criticada. En enero, Renee Nicole Good, una mujer estadounidense de 37 años, murió tras recibir varios disparos de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes seguían la política migratoria federal, un acontecimiento que ha causado indignación de los residentes locales de Minneapolis.